Venezuela denuncia que un buque de guerra de Estados Unidos interceptó un barco pesquero en sus aguas territoriales

Once días después de la destrucción de una lancha venezolana en aguas caribeñas que, según Donald Trump, llevaba drogas a Estados Unidos, el Gobierno de Nicolás Maduro denunció que el destructor misilístico USS Jason Dunham de la Marina norteamericana asaltó de manera ilegal una embarcación de Venezuela que navegaba en aguas jurisdiccionales del ese país. La intercepción, dijo el ministerio de Exteriores, ha sido "hostil e ilegítima". El incidente tuvo lugar el pasado viernes cuando un el pesquero "Carmen Rosa", con nueve tripulantes a bordo, navegaba a 48 millas náuticas al noreste de la Isla La Blanquilla, dentro de la llamada Zona Económica Exclusiva (ZEE) venezolana. El titular de esa cartera, Yván Gil, dijo que 18 marines estadounidenses abordaron el barco "con armas largas".

La Armada Bolivariana, dijo Gil, vigiló la situación sin intervenir. Según el ministro, Washington busca provocar incidentes que justifiquen una escalada militar como parte de su "política fracasada de cambio de régimen". Estados Unidos, añadió el funcionario, coloca "a sus soldados y oficiales como carne de cañón".

Gil exigió a la Casa Blanca el "cese inmediato" de estas operaciones que "ponen en peligro la paz y la estabilidad en el Caribe".

El episodio fue informado este sábado en coincidencia con la realización de ejercicios de defensa ordenados por Maduro. "El pueblo a sus unidades militares para recibir adiestramiento", dijo al activar el Plan "el Pueblo va a los Cuarteles" en el que convergen las estructuras castrenses con la llamada Milicia Nacional Bolivariana. "¡Miliciano, miliciana, alistado, alistada! Vamos a asistir a uno de los 312 Cuarteles y Unidades Militares, en unión bolivariana, desde el corazón y con el fuego sagrado que nos mueve. Venezuela se defiende", arengó. Según el presidente, el Gobierno y el Partido Socialista Unido (PSUV) están obligados a "prepararse estructuralmente para, junto a la nación, pasar a la lucha armada si fuese necesario". Las actividades, explicó el ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, se orientaron a adiestrar a millones de ciudadanos alistados.

La dirigente opositora de derechas, María Corina Machado, criticó la movilización. "Te roban, te engañan, te humillan y ahora pretenden que tú salgas a defenderlos. A ellos solo les queda el miedo, pero hoy ya no es ese miedo que sembraron en el pueblo, sino que se ha apoderado de ellos". Segú la dirigente de Vente Venezuela, que expresa las posiciones de mayor sintonía con Trump, Maduro ya no puede esconder su "angustia" y "desesperación" porque sabe "que las grietas se convirtieron en troneras (aberturas en un buque)". Los ciudadanos lo han detectado. "Tú lo sabes, tú lo ves, tú lo hueles. Ten confianza, todo va a estar bien. Esto se acabó, tú no estás solo; ellos sí".