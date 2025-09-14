Venezuela anuncia adiestramiento militar continuo ante "amenazas" de Estados Unidos

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, anunció este domingo que habrá jornadas de adiestramiento militar "todos lo sábados" ante las "amenazas" de Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

El jefe militar ofreció esta información durante un balance de la jornada de adiestramiento de este sábado, convocada por el presidente Nicolás Maduro y que está enmarcada en el Plan Independencia 200 para la defensa de Venezuela. "Todos los sábados los nuevos ingresos estarán recibiendo la instrucción que les corresponde. Los veteranos, milicianos, con adiestramiento militar continuarán con sus tareas de incorporación, de cohesión y de adiestramiento", precisó en una rueda de prensa, transmitida por VTV.

De acuerdo con el ministro, esta semana se realizaron ejercicios defensivos en las "áreas de posible desembarco anfibio" y se identificaron "objetivos militares" fuera de las fronteras desde donde Venezuela pudiera ser agredida. Padrino denunció que Estados Unidos realiza vuelos de "inteligencia" contra Venezuela, en un contexto en el que aseguró que Washington quiere justificar un "plan de amenaza militar y de intervención" para "sacar" a Maduro.

Escalada de tensiones

En este sentido, afirmó que "siempre se han dado operaciones de inteligencia en los aviones del Ejército de los Estados Unidos" en el Caribe, pero, añadió, pasaron de un patrón diurno al nocturno y de madrugada y a "triplicar, en agosto, las operaciones de inteligencia y de exploración contra Venezuela". "En septiembre, todos los días. Anoche (sábado), aviones de inteligencia, tanqueros que suministran combustible en pleno vuelo", indicó.

Estados Unidos mantiene desplegados, cerca de las costas venezolanas, ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear, lo que para Maduro es un intento de propiciar un "cambio de régimen" en Venezuela.

Padrino López llamó a la "resistencia activa" y "ofensiva permanente" ante "la agresión y la amenaza militar de la potencia más grande, más genocida, más estrambótica en sus principios que es la potencia del norte, de los Estados Unidos de América"