Starmer se pronuncia sobre la masiva manifestación de extrema derecha: "No toleraremos que las personas se sientan intimidadas"

El primer ministro británico, Keir Starmer, advirtió este domingo que no permitirá que las personas “se sientan intimidadas” por “sus orígenes o el color de su piel”, al día siguiente de una manifestación de extrema derecha que reunió más de 100.000 personas en Londres.

El derecho a manifestarse pacíficamente es “un elemento fundamental de los valores de nuestro país”, declaró en X, en lo que supone su primera reacción a la movilización convocada por el agitador de extrema derecha Tommy Robinson. “Pero no toleraremos las agresiones contra los policías en el ejercicio de su trabajo, ni que individuos se sientan intimidados en nuestras calles por sus orígenes o el color de su piel”, añadió.

Presentado como un acto en defensa de la “libertad de expresión”, un tema que lleva meses agitando el debate público en el Reino Unido, el evento reunió a más de 110.000 personas según la policía de la capital. La manifestación tuvo lugar tras un verano marcado por protestas antiinmigración frente a hoteles que alojan solicitantes de asilo en Reino Unido, acciones ampliamente difundidas por Robinson en redes sociales.

Disturbios en la protesta

Aunque se desarrolló en gran parte de forma pacífica, se produjeron episodios de violencia hacia el final. La policía anunció el domingo que rebajaba a 24 el número de detenciones.

Entre los arrestados había tres mujeres y veintiún hombres, de entre 19 y 58 años. Los cargos incluían agresiones simples y daños materiales. La policía indicó que seguirá investigando con vistas a realizar nuevas detenciones en los próximos “días y semanas”.

Los ataques contra las fuerzas del orden se produjeron cuando algunos participantes intentaron acceder a “zonas de seguridad” cercanas a los contra-manifestantes de la marcha Stand Up to Racism.

Respaldo de la derecha internacional

Varias figuras de la derecha y de la extrema derecha británica y extranjera tomaron la palabra en la protesta, entre ellas el multimillonario estadounidense Elon Musk, que participó por videoconferencia. “Escojan o no la violencia, la violencia vendrá a ustedes”, afirmó. “O responden, o mueren”, agregó.

Sus declaraciones suscitaron la reacción de organizaciones antirracistas. “Para cualquiera que se preocupe por el auge del activismo de extrema derecha y la normalización de sentimientos violentamente antimigrantes y antimusulmanes, esto podría ser la señal de tiempos oscuros por venir”, advirtió en un comunicado la ONG Hope not Hate.

Tommy Robinson, cuyo verdadero nombre es Stephen Yaxley-Lennon, es el fundador del ya desaparecido grupo English Defence League (Liga de Defensa Inglesa), surgido del entorno hooligan. Ha sido condenado en varias ocasiones, entre ellas a prisión en 2018 por desacato al tribunal y en 2024 por difundir de nuevo comentarios difamatorios sobre un refugiado.