Guerra de Ucrania
Rusia dispara un misil hipersónico contra el mar de Barents
El ejercicio tuvo lugar durante unas maniobras militares en la vecina Bielorrusia y suceden poco después de violaciones del espacio aéreo de la OTAN en Polonia y Rumanía por drones rusos
Europa Press
Las autoridades rusas han anunciado este domingo que han lanzado un misil de crucero hipersónico contra un objetivo en el mar de Barents, en el océano Ártico entre Rusia y Noruega, en el marco de las maniobras militares realizadas conjuntamente con Bielorrusia y que tienen lugar en un momento de grandes tensiones por la invasión rusa de Ucrania y la reciente interceptación de drones rusos en el espacio aéreo de otros países, como Polonia.
El Ministerio de Defensa de Rusia ha indicado que durante estas maniobras, denominadas 'Zapad-2025', la "Flota del Norte lanzó un ataque con misiles contra un enemigo simulado" y, para ello, realizó "un disparo práctico de un misil hipersónico 'Zircon' contra un objetivo marítimo".
"Según datos de control objetivo recibidos en tiempo real, el objetivo ha sido destruido por un impacto directo", reza un comunicado de la mencionada cartera ministerial publicado en su canal de Telegram, donde ha agregado que la zona donde se ha realizado el lanzamiento había sido cerrada previamente" al tráfico marítimo y aéreo civil.
Aliados estratégicos
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, resaltó el jueves en rueda de prensa que estas maniobras, que en parte tendrán lugar cerca de la frontera con Polonia, "no están dirigidas contra nadie" y sostuvo que se enmarcan en la "cooperación militar" entre "dos aliados estratégicos".
