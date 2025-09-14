Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo GUERRA DE UCRANIA | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Soldado ucraniano en la zona de Donetsk observa el cielo a la búsqueda de drones.

Eduardo López Alonso

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliado.

  1. El 'premio' para Rusia por el desvío de drones sobre Polonia: pone a prueba la respuesta de la OTAN y roba información militar
  2. Lo tenemos'. Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah, detenido como presunto asesino de Charlie Kirk
  3. Siete drones, un misil y cazas de la OTAN: así invadió Rusia el espacio aéreo de Polonia
  4. Charlie Kirk, aliado de Trump y figura clave de la ultraderecha en EEUU, muere tras recibir un disparo en una charla en una universidad de Utah
  5. Polonia derriba varios drones rusos en su espacio aéreo con la ayuda de aviones de la OTAN
  6. El FBI difunde la imagen del presunto asesino de Charlie Kirk y halla el rifle de alta potencia con el que disparó
  7. ¿Quién es Tyler Robinson, el presunto asesino del activista pro-Trump Charlie Kirk?
  8. Trump, tras el asesinato de Kirk: “La violencia política de la izquierda radical se ha cobrado demasiadas vidas”

