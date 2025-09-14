En Directo
Al minuto
Directo GUERRA DE UCRANIA | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliado.
Rusia anuncia la toma de otra localidad en Dnipropetrovsk y continúa avanzando en el este de Ucrania
El Gobierno de Rusia ha anunciado este sábado la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk, en la que ha logrado diversos avances durante las últimas semanas, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.
"Como resultado de las operaciones ofensivas activas de unidades del grupo Este, la localidad de Novonikolaevka, en Dnipropetrovsk, ha sido liberada", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado en su cuenta en Telegram, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora al respecto.
Rusia ya anunció el viernes la toma de Novopetrovskoye, también en Dnipropetrovsk. Ucrania reconoció a finales de agosto por primera vez la entrada de tropas rusas en la zona, al hilo de sus avances en otras provincias del este de Ucrania, principalmente en Donetsk y Lugansk.
Rusia lanza nave y satélite militar con la ayuda de un cohete portador Soyuz
Las Fuerzas Aeroespaciales rusas lanzaron este sábado desde el cosmódromo de Plesetsk (norte de Rusia) un aparato y un satélite militar con la ayuda de un cohete portador Soyuz-2.1b.
Según informó el Ministerio de Defensa ruso, el satélite de investigación Mozhaets-6 se ocupará de determinar algoritmos de astronavegación en la órbita media de la Tierra. Esos satélites Mozhaets han sido desarrollados por ingenieros universitarios vinculados por las Fuerzas Armadas desde 1995 y el último lanzamiento había tenido lugar en 2005.
En cuanto al segundo aparato espacial, la nota oficial únicamente precisó que dicho proyecto pertenece al Ministerio de Defensa de Rusia. Ambos aparatos entraron en la órbita elegida pocos minutos después del lanzamiento, que tuvo lugar en la región septentrional de Arjánguelsk.
Rusia, cuyo programa espacial ha sufrido no pocos reveses en los últimos años, ha llamado en numerosas ocasiones a Estados Unidos a prevenir la militarización del espacio exterior.
Los servicios de inteligencia del Reino Unido apuntan a un "descenso moderado" en agosto de los avances de Rusia en Ucrania
Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han afirmado este sábado que el ejército de Rusia logró capturar en agosto entre 450 y 500 kilómetros cuadrados de territorio en Ucrania, lo que ha descrito como "un descenso moderado" en sus avances respecto a los de los seis meses anteriores. Así, han recordado que las fuerzas rusas tomaron entre 500 y 550 kilómetros cuadrados ucranianos en julio, así como entre 550 y 600 kilómetros cuadrados en junio. "Esto llega tras meses de aumentos entre marzo y junio", han dicho, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico.
"Es probable que los contraataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania en los alrededores de Pokrovsk, Kupiansk y Sumi contribuyeran a la reducción moderada del ritmo de ganancias territoriales rusas en agosto de 2025", han explicado. Asimismo, han incidido en que las tropas rusas "continúan utilizando tácticas modificadas, habiendo pasado de utilizar la masa para lograr ganancias territoriales a atacar con pequeños grupos de asalto de infantería apoyados por artillería, bombas planeadoras y sistemas aéreos no tripulados".
Rusia anuncia la toma de otra localidad en Dnipropetrovsk y continúa avanzando en el este de Ucrania
El gobierno de Rusia ha anunciado este sábado la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk, en la que ha logrado diversos avances durante las últimas semanas, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin. "Como resultado de las operaciones ofensivas activas de unidades del grupo Este, la localidad de Novonikolaevka, en Dnipropetrovsk, ha sido liberada", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado en su cuenta en Telegram, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora al respecto.
Rusia ya anunció el viernes la toma de Novopetrovskoye, también en Dnipropetrovsk. Ucrania reconoció a finales de agosto por primera vez la entrada de tropas rusas en la zona, al hilo de sus avances en otras provincias del este de Ucrania, principalmente en Donetsk y Lugansk.
Corea del Norte combinará armas nucleares y convencionales en una nueva política militar
País con armas nucleares y con uno de los regímenes más cerrados y despiadados del mundo, siempre hay que estar pendiente de Corea del Norte, sobre todo si se trata de política de defensa. El líder norcoreano, Kim Jong-un, ha anunciado que el próximo congreso del Partido de los Trabajadores presentará una política que combinará el desarrollo de fuerzas nucleares con la modernización de las armas convencionales, según informaron este sábado medios estatales. Pues leer más información aquí.
La noticia es relevante no solo a escala regional, y es que ya hace tiempo que los norcoreanos colaboran con Rusia en la guerra de Ucrania. El líder supremo envió unos 15.000 soldados en apoyo a los rusos.
Rusia derriba 42 drones ucranianos sobre siete regiones, incluida la península de Crimea
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 42 drones ucranianos sobre siete regiones, lo que incluye la anexionada península de Crimea. Según el parte de Defensa recogido por EFE, las otras regiones afectadas fueron Rostov, Kursk y Bélgorod, que limitan con Ucrania, Smolensk, Kaluka y Volgogrado.
Una joven de 20 años resultó herida en Bélgorod debido a la explosión de un aparato no tripulado, que le causó numerosas heridas de metralla y una conmoción cerebral. Los ataques con drones de ala fija tuvieron lugar desde las 23.00 del viernes a las 06.00 del sábado, precisó el comunicado castrense. El Kremlin reconoció por primera vez el viernes que las negociaciones de paz con Ucrania están estancadas.
50 países denuncian con gran "preocupación" ante la ONU las incursiones con drones rusos en Polonia
Casi medio centenar de países miembros de Naciones Unidas han manifestado ante la organización su inquietud por las recientes incursiones de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia, según ha informado el secretario de Estado polaco, Marcin Bosacki. Bosacki ha presentado la declaración conjunta de los Estados denunciantes en una comparecencia previa a un encuentro del Consejo de Seguridad de la ONU dedicado al tema por petición del propio ejecutivo de Polonia, convocante de la sesión y que ha destacado la participación de Estados Unidos en la misma.
"Por primera vez durante el mandato de (el presidente estadounidense) Donald Trump, la Administración estadounidense también se ha sumado a esta declaración. Este es un gran éxito para la diplomacia polaca", ha celebrado al tiempo que ha asegurado que no hay alicientes comerciales tras esta decisión. La secretaria general adjunta de la ONU para Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, ha señalado que este hito no es sino un reflejo del "impacto peligroso que tiene este conflicto para la seguridad regional y el riesgo de una escalada mayor", reiterando su llamamiento a un alto el fuego.
Rusia acusa a Ucrania de intentar involucrar a otros países en el conflicto "a cualquier precio"
El embajador de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, ha denunciado este viernes que Ucrania busca extender el conflicto con ruso-ucraniano "a toda costa" arrastrando a otros países a la guerra, durante su intervención en una sesión del Consejo de Seguridad de la organización sobre el reciente ataque con drones en el espacio aéreo de Polonia.
"Kiev está tratando por todos los medios de ampliar la participación de otros Estados en su confrontación con Moscú. No es un secreto que ha estado intentando desde hace tiempo extender el conflicto a nuevas zonas, sin considerar los riesgos de una escalada", ha alertado el diplomático y así lo ha recogido la delegación rusa ante la ONU en la transcripción de su participación, publicada en su web oficial.
Nebenzia también ha destacado que este tipo de acciones responden a intereses políticos, en particular los del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, cuyo mandato ha tildado de "ilegítimo" tras su expiración en mayo de 2024.
Zelenski afirma que las tropas ucranianas han "frustrado" la ofensiva rusa en Sumi
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este viernes que las tropas ucranianas han "frustrado" la ofensiva de Rusia en la región de Sumi (noreste), después de varios meses de intensos combates en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden de su homólogo ruso, Vladimir Putin. "A día de hoy, podemos afirmar que la ofensiva rusa en la región de Sumi ha sido completamente frustrada por nuestras fuerzas", ha indicado a través de su canal en Telegram tras reunirse con la cúpula del Ejército. Zelenski ha matizado que los combates en las zonas fronterizas de la mencionada región "continúan", pero ha asegurado que "el grupo ruso que se dirigía a Sumi ha perdido capacidad ofensiva debido a las bajas sufridas".
España aumentará su contribución a la seguridad aérea del flanco este de la OTAN
España incrementará su contribución a la seguridad y disuasión del flanco este de la OTAN tras la invasión del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos el pasado miércoles. En un mensaje publicado en las redes sociales, el Ministerio de Defensa anuncia este aumento de la contribución española "en misiones de vigilancia y control" en coordinación con el planeamiento aliado, aunque no ofrece más detalles de ese incremento. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció este viernes una nueva iniciativa militar bautizada con el nombre de 'Centinela oriental' con la que se busca reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza, tras las últimas invasiones del espacio aéreo. En una rueda de prensa en la sede de la Alianza, en Bruselas, Rutte detalló que esta nueva actividad militar comenzará "en los próximos días" y explicó que "además de capacidades militares más tradicionales, este esfuerzo también incluirá elementos diseñados para abordar los desafíos particulares asociados con el uso de drones".
- El 'premio' para Rusia por el desvío de drones sobre Polonia: pone a prueba la respuesta de la OTAN y roba información militar
- Lo tenemos'. Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah, detenido como presunto asesino de Charlie Kirk
- Siete drones, un misil y cazas de la OTAN: así invadió Rusia el espacio aéreo de Polonia
- Charlie Kirk, aliado de Trump y figura clave de la ultraderecha en EEUU, muere tras recibir un disparo en una charla en una universidad de Utah
- Polonia derriba varios drones rusos en su espacio aéreo con la ayuda de aviones de la OTAN
- El FBI difunde la imagen del presunto asesino de Charlie Kirk y halla el rifle de alta potencia con el que disparó
- ¿Quién es Tyler Robinson, el presunto asesino del activista pro-Trump Charlie Kirk?
- Trump, tras el asesinato de Kirk: “La violencia política de la izquierda radical se ha cobrado demasiadas vidas”