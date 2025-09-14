ÚLTIMA HORA de la guerra de Gaza, hoy en DIRECTO

En Directo
Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
El secretario de Estado estadounidense visita Israel para reiterar el apoyo de EEUU pese al ataque a Catar
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, inicia este domingo una visita a Israel, tras reiterar el apoyo inquebrantable de Washington a su aliado en su guerra contra Hamás a pesar del ataque a Catar que ha suscitado la condena internacional.
Este viaje se produce pese a que el presidente Donald Trump se mostró molesto por el bombardeo israelí del martes, dirigido contra líderes del movimiento islamista palestino que estaban en ese país del golfo Pérsico, otro aliado de Washington.
Este ataque sin precedentes tenía como objetivo a dirigentes de Hamás reunidos en un complejo residencial en pleno centro de Doha, capital de ese Estado mediador en las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza.
Israel asalta la casa del activista palestino Basel Adra, ganador de Oscar por el documental 'No Other Land'
El periodista y activista palestino Basel Adra, galardonado con un premio Oscar por el documental 'No other Land', ha denunciado que efectivos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han irrumpido en su domicilio en la localidad cisjordana de At Tuwani, tras ser agredido por un grupo de colonos israelíes junto a sus familiares y otros activistas.
Los hechos tuvieron lugar este sábado por la tarde, cuando varios colonos israelíes procedentes del asentamiento no autorizado de Havat Ma'on irrumpieron en el olivar de su familia, según ha relatado el propio Adra a CNN.
"En el momento del ataque, la policía y el ejército llegaron, pero no actuaron para detener la violencia. Una activista que nos acompañaba fue perseguida y golpeada en el suelo mientras los soldados observaban sin intervenir", ha ilustrado el activista, que ha añadido que dos de sus hermanos y un primo fueron atacados también por los colonos al enfrentarse a ellos para intentar detenerlos.
Israel derriba, 30 minutos después de ordenar evacuarla, otra torre de la ciudad de Gaza
El Ejército israelí derribó este sábado un edificio de al menos 12 plantas, conocido como la torre Nour, de la ciudad de Gaza, tan solo una media hora después de que un portavoz castrense emitiese una orden de evacuación forzosa contra este inmueble y otras áreas próximas.
Según un comunicado castrense, que no aporta evidencias al respecto, este rascacielos era usado por Hamás para "ejecutar y perpetrar ataques". En vídeos desde Gaza se observa como el edifico es bombardeado y se derrumba levantado una gran polvareda blanca.
Una media hora antes, el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, había señalado en rojo este edificio en un mapa publicado en su cuenta de X, y advertido a los gazatíes que se alejen de él y se dirijan al sur del enclave.
Israel ya había bombardeado o detonado en los últimos días 12 torres residenciales de más de siete plantas, en las que había unos 500 apartamentos que cobijaban a más de 10.000 personas, según esta fuente.
Ya son 145 los niños muertos de hambre en Gaza debido al bloqueo israelí de suministros
El total de niños muertos debido a la desnutrición y el hambre en la Franja de Gaza alcanzó 145 tras el fallecimiento el viernes de dos menores como consecuencia del bloqueo israelí a la entrada masiva de alimento y ayuda humanitaria, informó este sábado el ministerio de sanidad gazatí. En total, ayer se registraron en los hospitales gazatíes siete muertes por esta causa, entre ellas las de cinco de adultos, con los que ya suma 275 el número de fallecidos desde el inicio de la ofensiva bélica de Israel tras los ataques letales de Hamás en octubre de 2023, que costó la vida a 1.200 israelíes.
Entre los muertos hay bebés de tan solo días de edad, otros que tenían meses de vida, pero también niños pequeños y ancianos. A veces, según médicos en la Franja, son las propias madres las que padecen malnutrición y no pueden dar de mamar a sus recién nacidos. Desde que la CIF (Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases) declarase la existencia de hambruna en la ciudad de Gaza y áreas aledañas el pasado 22 de agosto, se han registrado 142 muertes, entre ellas 30 niños.
Israel afirma que más de 250.000 gazatíes ya han abandonado la ciudad de Gaza
El ejército israelí ha asegurado este sábado que más de 250.000 gazatíes ya han abandonado la ciudad de Gaza rumbo al sur del enclave ante los bombardeos israelíes y las órdenes de traslado forzoso y la amenaza de una invasión terrestre. "Residentes de Gaza, según estimaciones de las Fuerzas de Defensa (de Israel), más de un cuarto de millón de residentes de la ciudad de Gaza se han mudado de la ciudad por su propia seguridad", aseguró en X el portavoz castrense en árabe, Avichay Adraee.
EFE no ha podido corroborar la estimación del Ejército, pero de acuerdo con datos de la Agencia de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), desde el 14 de agosto han registrado más de 122.385 desplazamientos en la ciudad de Gaza, el 60 % (más de 73.500 movimientos) del norte al sur de la Franja de Gaza. Según la metodología, una misma persona puede realizar más un desplazamiento, por lo que el número total de gazatíes desplazados podría ser menor. En la ciudad de Gaza se estima que había alrededor de un millón de personas.
Más de 400 guardias civiles vigilarán el paso de la Vuelta por Madrid tras las protestas contra Israel
Más de 400 agentes de la Guardia Civil vigilarán este fin de semana el paso de la Vuelta Ciclista a España 2025 por la Comunidad de Madrid, con una penúltima etapa de montaña el sábado entre Robledo de Chavela y el Puerto de Navacerrada y con la etapa final durante el domingo con un recorrido entre Alalpardo y la capital.
Para dar cobertura y seguridad a todo el evento, la Guardia Civil ha constituido su tradicional Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV), compuesta por 132 agentes, 59 motocicletas, 28 vehículos todoterreno y de apoyo de un helicóptero. Esta 80ª edición de la Vuelta Ciclista a España ha estado marcada por las protestas por la participación del equipo israelí Israel-Premier Tech y el genocidio en Gaza y en apoyo del pueblo palestino, que han dejado ya más de una veintena de detenidos.
Luis Tosar carga contra Israel: "Están matando niños indiscriminadamente todos los días. Si no los matan a tiros, los matan de hambre"
El actor gallego Luis Tosar (Lugo, 1971) ha lamentado que queda gente por admitir que lo que ocurre en Gaza es un "genocidio" y ha añadido, al respecto, que hay temas con los que no sabe si se puede estar en duda. "Están matando niños indiscriminadamente todos los días, si no los matan a tiros, los matan de hambre y los estamos viendo, somos espectadores todos de esto, de esta masacre", señala Tosar en una entrevista con EFE con motivo del Faro de Honor que recibe en la novena edición del Festival de Cine de Santander.
Tosar cree que es "uno de los espectáculos de barbarie humana más atroces" que se han visto en décadas y ha cuestionado que se pueda mantener una posición de duda al respecto, lamentando que haya personas que aún se nieguen a reconocer la palabra "genocidio". El actor, que ha participado en acciones promovidas por colectivos culturales y propalestinos, recuerda que desde hace dos años forma parte de un grupo de artistas, que ha crecido de unas doscientas personas a más de mil, que firmó un comunicado pidiendo el embargo de armas a Israel.
Pakistán asegura que es capaz de defenderse de amenazas externas tras el ataque israelí en Qatar
Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní ha asegurado este sábado que Pakistán es "plenamente capaz de defenderse de cualquier amenaza externa", después de que Israel atacase el pasado martes las oficinas del grupo islamista Hamás en Qatar. "No respondemos a declaraciones de los promotores del genocidio (...) Pero permítame ser absolutamente claro: Pakistán es plenamente capaz de defenderse cualquier amenaza externa", ha dicho el portavoz de la cancillería paquistaní, Shafqat Khan.
Se ha pronunciado así tras ser preguntado por las palabras recientes del primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, que comparó el ataque israelí en Doha con la persecución de terroristas de Al Qaeda por parte de EE.UU. en Afganistán y en Pakistán, donde en 2011 fue asesinado Osama Bin Laden. Khan ha añadido que "Pakistán sigue siendo un Estado nuclear responsable y un defensor de la paz y la estabilidad regionales. Sin embargo, cualquier aventura imprudente o amenaza a la soberanía e integridad territorial de Pakistán recibirá una respuesta firme".
Los hutíes reivindican el lanzamiento contra Israel de un misil con "múltiples cabezas explosivas"
Los rebeldes hutíes han reivindicado este sábado el lanzamiento contra Israel de un misil hipersónico con "múltiples cabezas explosivas" y ha indicado que el objetivo era el área de la ciudad de Tel Aviv, si bien el Ejército israelí ha asegurado que el proyectil ha sido interceptado. El Ejército de Israel ha indicado en un breve comunicado que "un misil lanzado desde Yemen ha sido interceptado después de que saltaran las alertas aéreas en varias zonas del país", sin más detalles, si bien poco después el portavoz de operaciones militares de los hutíes, Yahya Sari, ha especificado que se trataba de un misil 'Palestina 2'.
Sari ha manifestado en un comunicado que el proyectil usado era "un misil hipersónico con múltiples cabezas nucleares" lanzado contra "múltiples objetivos sensibles en la zona ocupada de Jafa", en referencia a Tel Aviv. "La operación ha logrado con éxito sus objetivos, gracias a Dios, provocando que millones de sionistas usurpadores huyeran a los refugios", ha agregado.
Maduro se solidariza con el emir de Catar y tacha de "crímenes" los ataques israelíes en Doha
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se solidarizó este viernes con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, después de los ataques israelíes perpetrados en Doha contra la cúpula de Hamás, los cuales calificó como "crímenes", según un comunicado del país suramericano.
El escrito oficial indicó que Maduro sostuvo una conversación telefónica con el líder catarí, en la que "reafirmó el compromiso de Venezuela con la Carta de las Naciones Unidas y denunció estos hechos como crímenes que deben ser condenados por la comunidad internacional, llevando a sus responsables ante la justicia".
