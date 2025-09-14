Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Polarización polítca

Franz Weber critica que aficionados jalearan el grito de 'piensa que es Sánchez' al matar a un toro en Valladolid

La fundación recuerda que durante estas actividades están presentes niños y adolescentes, que "acaban normalizando no solo la violencia en el ruedo, también un contexto político empleado como táctica por la ultraderecha"

Pedro Sánchez y el presidente de China, Xi Jinping, en Pekín, en abril de 2025

Pedro Sánchez y el presidente de China, Xi Jinping, en Pekín, en abril de 2025 / FERNANDO CALVO / POOL MONCLOA

Europa Press

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Fundación Franz Weber ha advertido este domingo acerca del "creciente discurso de odio" que se reproduce en diferentes plazas de toros, la última ocasión este sábado en Valladolid con un grito de 'piensa que es Pedro Sánchez' cuando el torero Marco Pérez "humillaba a un toro ya derrotado". Los naturalistas señalan que este mismo sábado en Albacete y el pasado 3 de septiembre también se profirieron cánticos dirigidos al actual presidente del Gobierno, "sin que las autoridades condenaran en absoluto estas situaciones, que también tuvieron lugar en otros cosos de la geografía española".

En un comunicado recogido por Europa Press, la fundación ha recordado que durante estas actividades están presentes niños y adolescentes que "acaban normalizando no solo la violencia que sucede en el ruedo, también un contexto político empleado como táctica por la ultraderecha: la deshumanización del rival".

Violencia verbal y física

Frente a ello la fundación considera que la violencia verbal y física también es una "advertencia clara" a realizar ante el Comité de los Derechos del Niño, y subraya que en las plazas también se dan otras situaciones que "normalizan conductas inadecuadas en contextos: consumo de bebidas alcohólicas, consumo de tabaco y estas amenazas veladas".

Por todo ello, espera ahora que tanto el Ayuntamiento de Valladolid como la Diputación Provincial emitan los preceptivos comunicados de condena ante estos "hechos predemocráticos, como principales patrocinadoras de la feria taurina".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El 'premio' para Rusia por el desvío de drones sobre Polonia: pone a prueba la respuesta de la OTAN y roba información militar
  2. Lo tenemos'. Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah, detenido como presunto asesino de Charlie Kirk
  3. GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
  4. Las maniobras militares de Rusia y Bielorrusia junto a Polonia recuerdan el riesgo del “corredor de Suwalki”
  5. El FBI difunde la imagen del presunto asesino de Charlie Kirk y halla el rifle de alta potencia con el que disparó
  6. Charlie Kirk, aliado de Trump y figura clave de la ultraderecha en EEUU, muere tras recibir un disparo en una charla en una universidad de Utah
  7. La viuda de Charlie Kirk promete continuar con su legado tras su asesinato: 'No tienen idea de lo que acaban de desatar en el país y en el mundo
  8. Rumanía intercepta un nuevo dron ruso, mientras Polonia pone en alerta a su aviación ante la proximidad de nuevos artefactos

La viuda de Charlie Kirk publica un vídeo despidiéndose de su marido en su ataúd

La viuda de Charlie Kirk publica un vídeo despidiéndose de su marido en su ataúd

Directo GUERRA DE UCRANIA | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Directo GUERRA DE UCRANIA | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

ÚLTIMA HORA de la guerra de Gaza, hoy en DIRECTO

ÚLTIMA HORA de la guerra de Gaza, hoy en DIRECTO

Franz Weber critica que aficionados jalearan el grito de 'piensa que es Sánchez' al matar a un toro en Valladolid

Franz Weber critica que aficionados jalearan el grito de 'piensa que es Sánchez' al matar a un toro en Valladolid

Adiós a Netanyahu

Adiós a Netanyahu

Naomi Oreskes, profesora de Harvard: "Trump no sólo fomenta la duda: intenta destruir la ciencia"

Naomi Oreskes, profesora de Harvard: "Trump no sólo fomenta la duda: intenta destruir la ciencia"

Zülfü Livaneli, escritor y poeta turco: "El proyecto de Erdogan ha fracasado"

Zülfü Livaneli, escritor y poeta turco: "El proyecto de Erdogan ha fracasado"

Primeros días de Sushila Karki, nueva primera ministra interina del Nepal

Primeros días de Sushila Karki, nueva primera ministra interina del Nepal