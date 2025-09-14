Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lucha contra el narcotráfico

Detenidos en Colombia 38 'narcos' del Clan del Golfo

Entre los arrestados se hallan incluidos dos cabecillas de la organización: alias 'Carlos', responsable del traslado de cocaína hacia Estados Unidos, y alias 'Prasca', encargado de extorsión y minería ilegal.

Agente de la Policía Nacional en Colombia

Agente de la Policía Nacional en Colombia / Chepa Bertran / Efe

Efe

Bogotá
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las fuerzas de seguridad colombianas han detenido a 38 presuntos miembros del grupo criminal Clan del Golfo, incluidos dos cabecillas de la organización: alias 'Carlos', responsable del traslado de importantes cantidades de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos, y alias 'Prasca', encargado de recaudar dinero de extorsión, microtráfico y minería ilegal.

A 'Carlos' se le atribuye coordinación y comercialización de hasta seis toneladas de cocaína mensuales hacia Centroamérica y Estados Unidos, mientras que 'Prasca' recaudaba hasta 900 millones de pesos (casi 200.000 euros) al mes, según recoge la emisora Caracol Radio. "Con este nuevo y contundente golpe, la Policía Nacional de Colombia ratifica su compromiso en la lucha contra los dinamizadores del flagelo mundial del narcotráfico y en la protección de la juventud de los cinco continentes", ha destacado el director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana.

Sicarios

Además han sido detenidos cinco sicarios y reclutadores de menores de edad en colegios y sectores vulnerables. Asimismo se han incautado tres motocicletas, 29 teléfonos móviles, un arma de fuego, 58 cartuchos, dispositivos electrónicos, más de 37 millones de pesos en efectivo y una máquina contadora de billetes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El 'premio' para Rusia por el desvío de drones sobre Polonia: pone a prueba la respuesta de la OTAN y roba información militar
  2. Lo tenemos'. Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah, detenido como presunto asesino de Charlie Kirk
  3. GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
  4. Las maniobras militares de Rusia y Bielorrusia junto a Polonia recuerdan el riesgo del “corredor de Suwalki”
  5. El FBI difunde la imagen del presunto asesino de Charlie Kirk y halla el rifle de alta potencia con el que disparó
  6. Charlie Kirk, aliado de Trump y figura clave de la ultraderecha en EEUU, muere tras recibir un disparo en una charla en una universidad de Utah
  7. La viuda de Charlie Kirk promete continuar con su legado tras su asesinato: 'No tienen idea de lo que acaban de desatar en el país y en el mundo
  8. Rumanía intercepta un nuevo dron ruso, mientras Polonia pone en alerta a su aviación ante la proximidad de nuevos artefactos

El Papa León XIV celebra su 70º cumpleaños con miles de fieles en el Vaticano

El Papa León XIV celebra su 70º cumpleaños con miles de fieles en el Vaticano

Detenidos en Colombia 38 'narcos' del Clan del Golfo

Detenidos en Colombia 38 'narcos' del Clan del Golfo

El papa Leon XIV celebra su cumpleaños arropado por fieles de Perú

El papa Leon XIV celebra su cumpleaños arropado por fieles de Perú

La viuda de Charlie Kirk publica un vídeo despidiéndose de su marido en su ataúd

La viuda de Charlie Kirk publica un vídeo despidiéndose de su marido en su ataúd

Directo GUERRA DE UCRANIA | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Directo GUERRA DE UCRANIA | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

ÚLTIMA HORA de la guerra de Gaza, hoy en DIRECTO

ÚLTIMA HORA de la guerra de Gaza, hoy en DIRECTO

Franz Weber critica que aficionados jalearan el grito de 'piensa que es Sánchez' al matar a un toro en Valladolid

Franz Weber critica que aficionados jalearan el grito de 'piensa que es Sánchez' al matar a un toro en Valladolid

Adiós a Netanyahu

Adiós a Netanyahu