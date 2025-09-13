Directo GUERRA DE UCRANIA | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliado.
Rusia acusa a Ucrania de intentar involucrar a otros países en el conflicto "a cualquier precio"
El embajador de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, ha denunciado este viernes que Ucrania busca extender el conflicto con ruso-ucraniano "a toda costa" arrastrando a otros países a la guerra, durante su intervención en una sesión del Consejo de Seguridad de la organización sobre el reciente ataque con drones en el espacio aéreo de Polonia.
"Kiev está tratando por todos los medios de ampliar la participación de otros Estados en su confrontación con Moscú. No es un secreto que ha estado intentando desde hace tiempo extender el conflicto a nuevas zonas, sin considerar los riesgos de una escalada", ha alertado el diplomático y así lo ha recogido la delegación rusa ante la ONU en la transcripción de su participación, publicada en su web oficial.
Nebenzia también ha destacado que este tipo de acciones responden a intereses políticos, en particular los del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, cuyo mandato ha tildado de "ilegítimo" tras su expiración en mayo de 2024.
Zelenski afirma que las tropas ucranianas han "frustrado" la ofensiva rusa en Sumi
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este viernes que las tropas ucranianas han "frustrado" la ofensiva de Rusia en la región de Sumi (noreste), después de varios meses de intensos combates en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden de su homólogo ruso, Vladimir Putin. "A día de hoy, podemos afirmar que la ofensiva rusa en la región de Sumi ha sido completamente frustrada por nuestras fuerzas", ha indicado a través de su canal en Telegram tras reunirse con la cúpula del Ejército. Zelenski ha matizado que los combates en las zonas fronterizas de la mencionada región "continúan", pero ha asegurado que "el grupo ruso que se dirigía a Sumi ha perdido capacidad ofensiva debido a las bajas sufridas".
España aumentará su contribución a la seguridad aérea del flanco este de la OTAN
España incrementará su contribución a la seguridad y disuasión del flanco este de la OTAN tras la invasión del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos el pasado miércoles. En un mensaje publicado en las redes sociales, el Ministerio de Defensa anuncia este aumento de la contribución española "en misiones de vigilancia y control" en coordinación con el planeamiento aliado, aunque no ofrece más detalles de ese incremento. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció este viernes una nueva iniciativa militar bautizada con el nombre de 'Centinela oriental' con la que se busca reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza, tras las últimas invasiones del espacio aéreo. En una rueda de prensa en la sede de la Alianza, en Bruselas, Rutte detalló que esta nueva actividad militar comenzará "en los próximos días" y explicó que "además de capacidades militares más tradicionales, este esfuerzo también incluirá elementos diseñados para abordar los desafíos particulares asociados con el uso de drones".
Polonia envía a ministro de Exteriores para primera sesión de emergencia que pide en ONU
Polonia envió hoy al ministro de Exteriores, Martin Bosacki, para la primera sesión de emergencia que el país ha pedido nunca en el Consejo de Seguridad de la ONU, para tratar en este caso la violación de su espacio aéreo por parte de drones rusos en la noche del martes. Poco antes de comenzar la sesión, Bosacki leyó una carta -respaldada por 46 países, entre ellos todos los de la UE y también Estados Unidos- en la que recordó que ese ataque representó la primera vez desde el inicio de la guerra de Ucrania en que se viola la integridad territorial de Polonia y, al mismo tiempo, de la OTAN y del espacio europeo, y ello "con un volumen masivo y sin precedentes".
Zelenski dice que hay que "finalizar las garantías de seguridad" cuanto antes
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, apeló este viernes a "finalizar las garantías de seguridad tan pronto como sea posible" tras reunirse con asesores de los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia. "Rusia no sólo no desea acabar la guerra, sino que también escala, planteando una amenaza real a Europa lanzando sus drones sobre Polonia. Por eso, es necesario finalizar las garantías de seguridad tan pronto como sea posible", escribió Zelenski en su cuenta de Telegram. Aludía así a la violación del espacio aéreo polaco del miércoles a cargo de drones rusos lanzados sobre Ucrania y Bielorrusia. Zelenski realizó esta publicación en un día en el que tuvo numerosos encuentros internacionales.
Europa redefine la estrategia defensiva ante Rusia y sus drones
El comandante supremo aliado en Europa de la OTAN (Saceur), el general Alexus G. Grynkewich, ha asegurado este viernes que las maniobras previstas en los próximos días en el flanco oriental europeo pondrán en evidencia una mayor capacidad de disuasión y defensa "incluso más centrada, exactamente cuando y donde se necesite". El despliegue de fuerzas de la OTAN en el este de Europa cubrirá todo el flanco oriental, desde el Polo norte al mar Negro y el Mediterráneo, "cualquier lugar en el que podamos ver una amenaza de los rusos". "Con recursos adicionales, seremos capaces de cubrir brechas, de concentrar fuerzas donde necesitemos defender en un momento de una amenaza particular y tendremos mucha mejor comunicación a lo largo de todo el flanco oriental", ha agregado el comandante supremo.
Hallados en una playa búlgara restos de un dron posiblemente ucraniano
Un dron militar en forma de avión pequeño con motor y sin ala derecha, aparentemente ucraniano y derribado, apareció este viernes en la playa de la ciudad búlgara de Burgas, en la costa del Mar Negro, a 380 kilómetros al este de Sofía, informaron a EFE fuentes del Gobierno del país balcánico. El objeto fue hallado en la mañana de hoy por visitantes de la playa que alertaron a las autoridades, tras lo cual la policía cortó el acceso a la zona durante más de tres horas, aunque "no hubo peligro para los ciudadanos", declararon fuentes del Ministerio del Interior. Al dron le faltaba la parte trasera, además del ala derecha, "lo cual apunta a que lo más probable es que haya sido derribado por fuego enemigo", añadieron. Tambien los especialistas de la Armada búlgara que lo recogieron e inspeccionaron, confirmaron que el vehículo aéreo no tripulado, que probablemente fue arrastrado por el mar hacia la costa, "no contenía ninguna sustancia explosiva y no representaba ningún peligro".
Un informe de la ONU denuncia la "cultura de la impunidad" asentada en Bielorrusia desde 2020
Las autoridades bielorrusas se han negado sistemáticamente a investigar y castigar las violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad cometidos desde la represión de las protestas en las elecciones de 2020, lo que ha consolidado una "cultura de la impunidad" del régimen de Alexander Lukashenko, indica un informe de Naciones Unidas. El informe del Grupo de Expertos Independientes sobre Derechos Humanos en Bielorrusia concluye que Lukashenko ejerce un control total de todos los poderes del Estado, sus instituciones y las agencias de derechos humanos en el país desde ese año. De acuerdo con la experta de derechos humanos rusa Karinna Moskalenko, presidenta del grupo, el régimen reprime de forma sistemática a abogados, niega a los acusados el derecho a un proceso justo y otorga beneficios a los perpetradores de violaciones de derechos humanos, una prueba del clima de impunidad.
Rusia considera paralizadas las conversaciones de paz con Ucrania
En el marco de un claro recrudecimiento de las hostilidades en el frente, Rusia confirmó este viernes que las negociaciones de paz con Ucrania están en "pausa". El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, advirtió que el presidente ruso, Vladimir Putin, busca ocupar todo el país. Los esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump, por poner fin al conflicto, iniciado en febrero de 2022 con la invasión rusa, no prosperaron en las últimas semanas. Rusia se ha mantenido firme en sus exigencias y no ha cesado sus ataques terrestres y aéreos. "Nuestros negociadores tienen la posibilidad de comunicarse a través de canales, pero por ahora se puede hablar más bien de una pausa" en las conversaciones con Kiev, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Las declaraciones coinciden con el inicio este viernes de ejercicios militares conjuntos de Rusia y su aliado clave, Bielorrusia, que inquietan a la OTAN. También la OTAN ha previsto una operación militar en la zona oriental europea. Esta semana, Polonia acusó a Moscú de violar con drones su espacio aéreo.
La OTAN anuncia iniciativa militar en su flanco oriental tras violación de espacio aéreo
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció este viernes una nueva iniciativa militar bautizada con el nombre de 'Centinela oriental' con la que se busca reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza tras la invasión del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos el pasado miércoles. "La OTAN está lanzando 'Centinela oriental' para potenciar nuestra posición militar aún más a lo largo de nuestro flanco oriental", declaró Rutte en una rueda de prensa en la sede de la Alianza, en Bruselas. Más información, aquí.
