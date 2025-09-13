Conflicto diplomático
China denuncia el paso de buques militares de EEUU y el Reino Unido en el estrecho de Taiwán
China quiere un nuevo orden mundial, Trump y Europa se lo están facilitando
Dan Smith, director del Instituto para la Paz de Estocolmo: "China apoya a Rusia para complicar la vida a EEUU y Europa, pero persigue sus propios objetivos"
Los últimos instantes de Kirk antes de su muerte: un debate sobre tiroteos masivos en EEUU
Pekín ha denunciado este sábado el paso de buques militares estadounidenses y británicos por el estrecho de Taiwán durante el viernes, poco después de anunciar que su nuevo portaviones también transitó por ese sensible paso fluvial. China reclama Taiwán y considera el estrecho que los separa, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, parte de su territorio.
El mismo viernes, el nuevo portaviones chino Fujian navegó en ese punto como parte de una prueba previa a su puesta en servicio. "El 12 de septiembre, el destructor estadounidense Higgins y la fragata británica Richmond transitaron por el estrecho de Taiwán, causando molestias y perturbaciones", ha declarado en un comunicado el coronel Shi Yi, portavoz del Comando Oriental del ejército chino.
En respuesta, el ejército chino "organizó fuerzas navales y aéreas para rastrear y monitorear su paso", ha añadido, y ha advertido que esas acciones "socavan la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán". Estados Unidos y el Reino Unido, al igual que muchos otros países, consideran esta vía fluvial de aproximadamente 150 kilómetros de ancho como parte de aguas internacionales abiertas.
Presión militar, económica y diplomática
En los últimos años, Pekín ha incrementado su presión militar, económica y diplomática sobre la democrática Taiwán y no ha descartado el uso de la fuerza para, alguna vez, tomar el control. El ejército taiwanés ha informado de una creciente presencia de buques, drones y aeronaves militares chinos en su territorio, así como de ejercicios militares a gran escala.
El sábado, el ministerio de Defensa taiwanés ha informado que ha detectado 13 buques militares chinos en su territorio entre las 06H00 del viernes (22H00 GMT) y las 06H00 del sábado, la cifra más alta desde mayo. Además, ha reportado el avistamiento de 31 aeronaves militares chinas en la zona de defensa aérea de Taiwán, de las cuales 25 cruzaron la línea media del estrecho.
