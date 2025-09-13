Guerra en Oriente Próximo
El Ejército israelí ocupa la casa de Basel Adra, cineasta palestino ganador de un Oscar
El autor está ahora en paradero desconocido
El asesinato del activista que ayudó a grabar 'No other Land' refleja la impunidad de los colonos en Cisjordania
El Ejército israelí ha ocupado este sábado la vivienda del cineasta palestino Basel Adra, ganador de un Oscar por el documental 'No other Land', después de que colonos atacaran su aldea en el sur de Cisjordania ocupada, según informó a Efe uno de los codirectores del largometraje.
"Tengo mucho miedo por Basel ahora mismo. Porque lo que ocurre una y otra vez es que los colonos atacan las aldeas palestinas, y luego llegan los soldados y atacan a los palestinos", detalló a EFE el codirector israelí Yuval Abraham, que aseguró que algunos familiares de Adra fueron golpeados por colonos.
Según Abraham, los soldados han allanado su vivienda en Al Tuwani, en Masafer Yatta, y están buscando a Adra, que está en paradero desconocido. Preguntado por Efe, el Ejército israelí no ha hecho ningún comentario al respecto.
Asesinato
El pasado 28 de julio, en uno de estos ataques, el activista y colaborador en la película Odeh Hadalin fue asesinado por el disparo de un colono en Masafer Yatta. El colono, Yinon Levi, había sido sancionado por la Unión Europea y Estados Unidos en 2024 por sus repetidos ataques violentos contra palestinos.
Desde el inicio de la ofensiva militar contra Gaza en octubre de 2023, los ataques violentos de colonos en Cisjordania ocupada se han incrementado, con un repunte también en Masafer Yatta, el conjunto de aldeas palestinas que protagoniza 'No Other Land'.
El documental abarca cinco años de grabaciones (2019-2023) en la aldea de Basel Adra, que muestran las demoliciones de viviendas, escuelas, pozos de agua y carreteras por parte del Ejército israelí y la expulsión forzosa de los palestinos.
- El 'premio' para Rusia por el desvío de drones sobre Polonia: pone a prueba la respuesta de la OTAN y roba información militar
- Lo tenemos'. Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah, detenido como presunto asesino de Charlie Kirk
- Siete drones, un misil y cazas de la OTAN: así invadió Rusia el espacio aéreo de Polonia
- Charlie Kirk, aliado de Trump y figura clave de la ultraderecha en EEUU, muere tras recibir un disparo en una charla en una universidad de Utah
- Polonia derriba varios drones rusos en su espacio aéreo con la ayuda de aviones de la OTAN
- El FBI difunde la imagen del presunto asesino de Charlie Kirk y halla el rifle de alta potencia con el que disparó
- ¿Quién es Tyler Robinson, el presunto asesino del activista pro-Trump Charlie Kirk?
- Trump, tras el asesinato de Kirk: “La violencia política de la izquierda radical se ha cobrado demasiadas vidas”