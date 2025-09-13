Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo

El Ejército israelí ocupa la casa de Basel Adra, cineasta palestino ganador de un Oscar

El autor está ahora en paradero desconocido

El asesinato del activista que ayudó a grabar 'No other Land' refleja la impunidad de los colonos en Cisjordania

El cineasta palestino Basel Adra, ganador de un Oscar por el documental 'No other Land'.

El cineasta palestino Basel Adra, ganador de un Oscar por el documental 'No other Land'. / EFE/ Patricia Martínez

EFE

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ejército israelí ha ocupado este sábado la vivienda del cineasta palestino Basel Adra, ganador de un Oscar por el documental 'No other Land', después de que colonos atacaran su aldea en el sur de Cisjordania ocupada, según informó a Efe uno de los codirectores del largometraje.

"Tengo mucho miedo por Basel ahora mismo. Porque lo que ocurre una y otra vez es que los colonos atacan las aldeas palestinas, y luego llegan los soldados y atacan a los palestinos", detalló a EFE el codirector israelí Yuval Abraham, que aseguró que algunos familiares de Adra fueron golpeados por colonos.

Según Abraham, los soldados han allanado su vivienda en Al Tuwani, en Masafer Yatta, y están buscando a Adra, que está en paradero desconocido. Preguntado por Efe, el Ejército israelí no ha hecho ningún comentario al respecto.

Asesinato

El pasado 28 de julio, en uno de estos ataques, el activista y colaborador en la película Odeh Hadalin fue asesinado por el disparo de un colono en Masafer Yatta. El colono, Yinon Levi, había sido sancionado por la Unión Europea y Estados Unidos en 2024 por sus repetidos ataques violentos contra palestinos.

Desde el inicio de la ofensiva militar contra Gaza en octubre de 2023, los ataques violentos de colonos en Cisjordania ocupada se han incrementado, con un repunte también en Masafer Yatta, el conjunto de aldeas palestinas que protagoniza 'No Other Land'.

El documental abarca cinco años de grabaciones (2019-2023) en la aldea de Basel Adra, que muestran las demoliciones de viviendas, escuelas, pozos de agua y carreteras por parte del Ejército israelí y la expulsión forzosa de los palestinos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El 'premio' para Rusia por el desvío de drones sobre Polonia: pone a prueba la respuesta de la OTAN y roba información militar
  2. Lo tenemos'. Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah, detenido como presunto asesino de Charlie Kirk
  3. Siete drones, un misil y cazas de la OTAN: así invadió Rusia el espacio aéreo de Polonia
  4. Charlie Kirk, aliado de Trump y figura clave de la ultraderecha en EEUU, muere tras recibir un disparo en una charla en una universidad de Utah
  5. Polonia derriba varios drones rusos en su espacio aéreo con la ayuda de aviones de la OTAN
  6. El FBI difunde la imagen del presunto asesino de Charlie Kirk y halla el rifle de alta potencia con el que disparó
  7. ¿Quién es Tyler Robinson, el presunto asesino del activista pro-Trump Charlie Kirk?
  8. Trump, tras el asesinato de Kirk: “La violencia política de la izquierda radical se ha cobrado demasiadas vidas”

Decenas de personas son despedidas por sus comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk

Decenas de personas son despedidas por sus comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk

El Ejército israelí ocupa la casa de Basel Adra, cineasta palestino ganador de un Oscar

El Ejército israelí ocupa la casa de Basel Adra, cineasta palestino ganador de un Oscar

Dos cazas rumanos despegan ante la entrada de un dron ruso

Dos cazas rumanos despegan ante la entrada de un dron ruso

Más de 100.000 personas en una marcha de extrema derecha en Londres contra la inmigración

Más de 100.000 personas en una marcha de extrema derecha en Londres contra la inmigración

Más de 100.000 personas se congregan en Londres en una marcha de extrema derecha contra la inmigración

Más de 100.000 personas se congregan en Londres en una marcha de extrema derecha contra la inmigración

Los talibanes piden a EEUU el fin de las sanciones a Afganistán

Los talibanes piden a EEUU el fin de las sanciones a Afganistán

¿Quién es Tommy Robinson, el activista de extrema derecha detrás de las masivas protestas antiinmigración en Londres?

¿Quién es Tommy Robinson, el activista de extrema derecha detrás de las masivas protestas antiinmigración en Londres?

El Comité Internacional de la Cruz Roja denuncia que la ignorada guerra de Sudán causa más víctimas que las de Ucrania o Gaza

El Comité Internacional de la Cruz Roja denuncia que la ignorada guerra de Sudán causa más víctimas que las de Ucrania o Gaza