ÚLTIMA HORA de la guerra de Gaza, hoy en DIRECTO

Miles de palestinos huyen de ciudad de Gaza: "los lugares a los que vamos no son seguros"

Miles de palestinos abandonaron este viernes, con todas sus pertenencias a cuestas, la ciudad de Gaza rumbo al sur del enclave, conscientes de que podrían morir en el camino debido a los constantes bombardeos israelíes.

"Los lugares a los que vamos no son seguros. Te dicen, y vemos en las noticias, que bombardean a la gente: a los que van y a los que regresan. Solo porque dicen que hay una personada buscada. Ya sea que haya alguien buscado o no, bombardean igual", dice a EFE Adib Abderrahman Selim.

Selim, que se desplaza por la carretera Al Rashid junto a muchas otras familias encima de coches o en tractores, asegura que no se van por elección, sino obligados por la continúa destrucción de las tropas, drones y cazas israelíes.

Según datos de los equipos de rescate de la Defensa Civil, unos 53.000 palestinos han perdido la vivienda o tienda en la que se refugiaban en la ciudad de Gaza en menos de una semana, tras la sistemática destrucción de edificios, entre ellos 12 torres residenciales de más de siete plantas.