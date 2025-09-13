ÚLTIMA HORA de la guerra de Gaza, hoy en DIRECTO

En Directo
Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.
Colau avisa de que es "previsible" que la Flotilla sufra nuevos ataques "muy peores" en la reanudación
La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, avisa de que es "previsible" que la Global Sumud Flotilla pueda sufrir nuevos ataques y de que sean "mucho peores" en la reanudación de la marcha hacia Gaza, tras la escala en Túnez, donde los activistas han denunciado dos ataques con dron. En una entrevista en el ACN, Colau advierte que Israel "no respeta nada" y actúa "con impunidad en aguas internacionales" y por eso reclama al gobierno español que dé "protección efectiva y concreta" a las embarcaciones que forman parte de la misión para abrir un corredor humanitario en Gaza. La exalcaldesa también dice que les "preocupa" que los gobiernos europeos sean "tan cobardes" ante Israel. "Eso pone en peligro a todas", alerta.
En plena marcha hacia Gaza, Colau reivindica que la Flotilla es ahora "más urgente que nunca" después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, haya "incrementado más la ofensiva". "El propósito de abrir un corredor humanitario es al menos mínimos", remarca. Desde Túnez, donde han hecho escala, prevén tardar 10 días en llegar a Gaza.
Miles de palestinos huyen de ciudad de Gaza: "los lugares a los que vamos no son seguros"
Miles de palestinos abandonaron este viernes, con todas sus pertenencias a cuestas, la ciudad de Gaza rumbo al sur del enclave, conscientes de que podrían morir en el camino debido a los constantes bombardeos israelíes.
"Los lugares a los que vamos no son seguros. Te dicen, y vemos en las noticias, que bombardean a la gente: a los que van y a los que regresan. Solo porque dicen que hay una personada buscada. Ya sea que haya alguien buscado o no, bombardean igual", dice a EFE Adib Abderrahman Selim.
Selim, que se desplaza por la carretera Al Rashid junto a muchas otras familias encima de coches o en tractores, asegura que no se van por elección, sino obligados por la continúa destrucción de las tropas, drones y cazas israelíes.
Según datos de los equipos de rescate de la Defensa Civil, unos 53.000 palestinos han perdido la vivienda o tienda en la que se refugiaban en la ciudad de Gaza en menos de una semana, tras la sistemática destrucción de edificios, entre ellos 12 torres residenciales de más de siete plantas.
El ataque de Israel en Doha contra Hamás obliga a replantear la negociación
La mayor parte de expertos apuntan a la necesidad de replantear las negociaciones de paz tras el último ataque de Israel en Doha contra la cúpula de Hamás. Destruida cualquier posibilidad de confianza, el marco negociador debe ser replanteado y dejando de lado a Hamás en la posible ecuación de paz. Un primer paso se ha dado este viernes con la aprobación por parte de la Asamblea de la ONU de la resolución favorable a la vía de dos estados. En cualquier caso, demasiadas oposiciones se mantienen en el contexto internacional como para pensar que esa posibilidad de crear un Estado palestino colindante con Israel sea más creíble hoy que ayer.
Francia, Alemania y Reino Unido subrayan que el ataque israelí en Doha pone en riesgo un acuerdo para Gaza
Los ministros de Exteriores de Francia, Alemania y Reino Unido han condenado este viernes los ataques del Ejército de Israel contra una delegación negociadora del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la capital de Qatar, Doha, y han remarcado que este bombardeo pone en riesgo un acuerdo de alto el fuego para la Franja de Gaza. "Condenamos los ataques de Israel en Doha del 9 de septiembre, que violan la soberanía de Qatar y amenazan con una mayor escalada en la región. Esta acción supone un grave riesgo para el logro de un acuerdo negociado que garantizaría la liberación de todos los rehenes restantes y el fin de la guerra en Gaza", reza un comunicado conjunto. Tres días después de los ataques, los jefes de la diplomacia de los tres países europeos, que han expresado su solidaridad con las autoridades qataríes, han apoyado "plenamente el papel fundamental que sigue desempeñando en los esfuerzos de mediación entre Israel y Hamás, junto con Egipto y Estados Unidos". "Instamos a las partes a actuar con moderación y aprovechar la oportunidad para la paz", han agregado.
Trump se reunirá con el primer ministro de Qatar tras el ataque israelí
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con el primer ministro catarí este viernes tras un ataque israelí contra Hamás en Qatar, un importante aliado estadounidense en la región, dijo la Casa Blanca. El mandatario estadounidense y su enviado especial Steve Witkoff cenarán con el jeque Mohamed bin Abdulrahman al Thani en el campo de golf de Trump en Bedminster (Nueva Jersey, noreste), según un breve comunicado. Trump declaró esta semana su molestia con el ataque sin precedentes llevado a cabo por Israel en Catar el martes, que tenía como objetivo a dirigentes del movimiento islamista palestino Hamás reunidos en un complejo residencial en pleno centro de Doha. "Simplemente, no estoy muy contento con toda la situación", dijo Trump, al ser consultado por periodistas sobre el tema. Qatar, que albergó distintas rondas de conversaciones para un alto al fuego en la guerra en Gaza, funge como mediador en el conflicto entre Israel y Hamás.
Muere una persona en un bombardeo israelí en el sur de Líbano pese al alto el fuego
Al menos una persona ha muerto este viernes en un nuevo bombardeo perpetrado por el Ejército de Israel contra una localidad situada en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024. El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado que "un ataque del enemigo israelí en la ciudad de Aitarun han resultado en la muerte" de una persona, según reza un breve comunicado recogido por la agencia de noticias NNA. Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas. El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.
Puigdemont considera un "error" la posición contra Israel y acusa al Govern de "espantar inversiones"
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha acusado este viernes al Govern de "espantar inversiones extranjeras" después de que Israel haya anunciado que no asistirá al Mobile World Congress (MWC), que se celebrará en marzo en 2026 en Barcelona. "Deberán dar explicaciones por haber provocado el boicot al Mobile de uno de los países tecnológicamente más avanzados del mundo. Es una decisión grave". Para Puigdemont, "boicotear los productos israelís y a las empresas israelís por el simple hecho de ser israelís es un error que se tendría que rectificar lo antes posible".
Temor en la Flotilla a que Israel ataque a las embarcaciones
Un miembro de la Flotilla de la Libertad, el diputado autonómico de Compromís Juan Bordera, ha asegurado este viernes que los integrantes de esta acción humanitaria tienen miedo, pero no piensan en otra cosa que intentar llegar a Gaza, y "más miedo" les da que siga "la violación de la legalidad internacional" desde el Estado de Israel. Bordera, que viaja rumbo a Gaza en el barco Sirius junto con 26 personas más de 13 nacionalidades, ha informado en una conexión realizada desde la sede del grupo parlamentario de Compromís en València que mañana tienen previsto salir desde el puerto de Túnez, donde se halla la embarcación, hacia Gaza, aunque temen no poder llegar debido a "alguna intervención". Según ha relatado, los ánimos están muy altos, pese a los dos ataques sufridos por la flotilla en un territorio que no esperaban y, ha dicho, esos ataques les han hecho "más fuertes".
Vicepresidente palestino dice que el voto en la ONU es "un paso importante hacia el fin de la ocupación"
El vicepresidente de la Autoridad Palestina, Husein al Sheij, afirmó este viernes que la votación de la Asamblea General de la ONU, que adoptó una resolución a favor de un Estado palestino sin Hamás, es "un paso importante hacia el fin de la ocupación". "Acojo con satisfacción la adopción por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la resolución (...) sobre la aplicación de la solución de dos estados y la creación de un Estado palestino independiente", escribió Al Sheij en X.
Hamás confirma que su principal negociador, Khalil al Hayya, sobrevivió al ataque israelí
El grupo islamista Hamás confirmó este viernes que el alto cargo y principal negociador, Khalil al Hayya, sobrevivió al intento de asesinato israelí en Doha y acudió al funeral de su hijo; muerto en el bombardeo junto a otras cinco personas. "El Dr. Khalil al Hayya, líder del movimiento Hamás en la Franja de Gaza, ofició el funeral de su hijo Hammam, fallecido en el trágico intento de asesinato en Doha. Esta oración se celebró gracias a las medidas de seguridad especiales adoptadas en el Estado de Catar", detalló Hamás en un comunicado. En el centro de las negociaciones de alto el fuego durante la ofensiva israelí, Hayya es considerado ampliamente como la figura más influyente del grupo en el extranjero.
