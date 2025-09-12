Trump anuncia que el supuesto asesino de Charlie Kirk ha sido detenido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes por la mañana que el sospechoso del asesinato el miércoles de su aliado Charlie Kirk mientras daba un discurso en una universidad de Utah ha sido detenido. “Creo, con alto nivel de certeza, que lo tenemos en custodia”, ha dicho el republicano en una entrevista en Fox News.

Trump, que fue quien el miércoles anunció en su red social la muerte de Kirk, ha reconocido que la información es “preliminar” y que estaba compartiendo algo que acaba a de “oír” y que podría “ser corregido”, aunque también ha indicado su convicción de que tienen al asesino de Kirk. Ha dicho también que si el detenido es el autor del crimen y es declarado culpable quierep para él la pena de muerte .

Identidad

Las autoridades han convocado una rueda de prensa esta mañana. Ya antes de que esta se produjera, algunos medios como NBC han identificado al sospechoso como Tyler Robinson, de 22 años y de Utah.

El presidente ha informado en su entrevista también de que “una persona que era muy cercana” al sospechoso fue quien lo identificó gracias a las imágenes que a lo largo del jueves distribuyó el FBI. Esa persona, que según Trump era “una persona de fe, un pastor” religioso, acudió al padre del sospechoso, que fue quien condujo a su hijo hasta las autoridades.

El sospechoso quedó en custodia el jueves cerca de las 23.00 horas en Utah, según fuentes policiales citadas por vaios medios antes de la rueda de prensa. Unas horas antes las autoridades habían dado una rueda de prensa facilitando imágenes más claras del sospechoso captadas por cámaras de seguridad el miércoles y pidiendo la colaboración ciudadana.

Defensa del FBI

La detención quita algo de presión al FBI y especialmente su director, Kash Patel, cuya actuación en este caso había sido cuestionada. El miércoles Patel incitó a la confusión anunciando en redes sociales el arresto del sospechoso. Se trataba de una persona que fue interrogada y puesta en libertad.

La Casa Blanca ha emitido un comunicado defendiendo a Patel, muy leal a Trump. "El director Patel está trabajando noche y día en este caso. Cualquiera que ponga en duda su dedicación solo está usando este momento extremadamente triste en un acto de politiqueo".