Directo GUERRA DE UCRANIA | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliado.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia tras la incursión de drones rusos en Polonia
Varios países anunciaron medidas el jueves para reforzar la defensa del espacio aéreo de Polonia, en vísperas de una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU tras la incursión de drones presuntamente rusos en su territorio.
La incursión el miércoles de una veintena de drones, que cruzaron por la frontera con Ucrania y Bielorrusia, fue denunciada por Varsovia, que reclama un refuerzo de las capacidades militares de la Unión Europea y la OTAN en su territorio.
Borrell avisa: "Rusia tiene un ejército y Europa 27 que están bien para hacer desfiles"
El exalto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha alertado este jueves de que Rusia tiene un solo ejército, mientras que la Unión Europea tiene 27 "que están muy bien para hacer desfiles, pero no sirven para según qué cosas". En una intervención en el Hay Festival de Segovia, Borrell ha alertado de que Europa atraviesa un momento decisivo y debe asumir su propia defensa ante el progresivo desinterés de Estados Unidos y el cambio en el equilibrio global de poder. Ha recalcado la debilidad industrial del continente: "Dos terceras partes de nuestro material militar lo compramos fuera; todos los países de la Unión juntos gastamos cuatro veces lo que gasta Rusia, pero Rusia tiene un solo ejército y nosotros tenemos 27 que están muy bien para hacer desfiles, pero no sirven para según qué cosas".
Francia movilizará tres aviones Rafale para la protección del espacio aéreo polaco
Francia movilizará tres aviones de combate Rafale "para contribuir a la protección del espacio aéreo polaco" y del este de Europa junto la OTAN, tras las incursiones de drones rusos en Polonia, anunció el jueves el presidente Emmanuel Macron. "Me comprometí a ello ayer ante el primer ministro polaco", Donald Tusk, dijo el presidente francés en la red X, precisando que también se había reunido con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el primer ministro británico, Keir Starmer. "No cederemos ante las crecientes intimidaciones de Rusia", aseguró. Polonia, en busca de apoyo diplomático tras la incursión de drones presuntamente rusos en su territorio, anunció este jueves haber solicitado una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU, que se reunirá de urgencia el viernes en Nueva York.
Rusia reclama a Polonia reabrir su frontera con Bielorrusia y lamenta una medida "contraproducente"
Rusia pidió el jueves a Polonia que reconsidere su decisión de cerrar su frontera con Bielorrusia, una medida en respuesta a las maniobras militares conjuntas ruso-bielorrusas previstas del 12 al 16 de septiembre. "Llamamos a Varsovia a reflexionar sobre las consecuencias de medidas tan contraproducentes y a reconsiderar la decisión lo antes posible", declaró en un comunicado la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova. Los grandes ejercicios militares entre Rusia y Bielorrusia, llamados Zapad-2025 (Occidente-2025) y que deben comenzar el viernes, suscitan la preocupación de los países de la OTAN, sobre todo tras la incursión el miércoles de una veintena de drones presuntamente rusos, que cruzaron por la frontera con Ucrania y Bielorrusia, una acción sin precedentes.
Muere un civil ruso tras ataque de dron ucraniano en la región fronteriza de Bélgorod
Al menos un civil ruso murió hoy en la región fronteriza de Bélgorod tras el ataque de un dron ucraniano, según informó el gobernador local, Viacheslav Gladkov. "Un civil murió a consecuencia de la detonación de un dron en la localidad de Bessónovka de la región de Bélgorod. El hombre murió en el lugar de los hechos por las heridas recibidas", indicó en Telegram. Además, según Gladkov, en la localidad Vesiolaya Lopan resultaron heridos un niño de 13 años y un hombres tras el ataque de un dron. En la capital regional también resultó herido hombre tras la explosión de un dron junto a un edificio de viviendas, mientras que otros dos resultaron heridos en la localidad de Jútor Zhdánov del distrito Yakovletski tras el atauque de un dron.
Merz quiere reforzar los servicios de inteligencia en un contexto de ataques híbridos
El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este jueves que desea que el Servicio Federal de Inteligencia (BND, por sus siglas alemanas) opere al "más alto nivel", algo que, según él, exige un "cambio de paradigma". "Queremos que el BND juegue al más alto nivel", afirmó Merz en el marco de la presentación de Martin Jäger como nuevo presidente de los servicios de inteligencia exterior del país centroeuropeo. Jäger, hasta ahora embajador de Alemania en Ucrania y que entre 2021 y 2023 fue jefe de la misión diplomática germana en Irak, sustituye al frente del BND a Bruno Kahl, quien lo ha dirigido en los últimos nueve años. Merz se refirió a la necesidad de hacer un "cambio de paradigma en materia de seguridad política interior y exterior", algo a lo que tendrá que contribuir Jäger desde el BND.
El Vaticano advierte de que el mundo está "al borde del abismo" ante la escalada de conflictos
El secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, advirtió este jueves que el mundo se encuentra "al borde del abismo" ante una escalada internacional de los conflictos, y reveló que el presidente israelí, Isaac Herzog, le aseguró recientemente en el Vaticano que "no habrá ocupación de Gaza". "Creo que sí, que estamos al borde de un abismo. Comparto este análisis, en el sentido de que hay una escalada", señaló Parolin durante su intervención en un seminario internacional en el Vaticano, recogido por medios locales. "Estamos realmente en un momento de gran peligro; existe el riesgo de una escalada sin fin y del estallido de una guerra de mayor alcance", añadió el cardenal, haciendo referencia a las palabras del jefe de Estado italiano, Sergio Matarella, que dijo este jueves que "estamos en un peligroso límite, como en 1914".
El representante de Trump para Ucrania está de visita de trabajo en Kiev
El representante especial de la Casa Blanca para Ucrania, Keith Kellogg, se encuentra actualmente en Kiev de visita de trabajo, dijo una fuente conocedora de la visita a la agencia pública de noticias ucraniana, Ukrinform. "Podemos confirmar la información de que el representante especial del presidente de EEUU, Keith Kellogg, se encuentra en Ucrania, en Kiev, de visita de trabajo", aseguró la fuente a la agencia ucraniana. Kellogg ya ha visitado la capital de Ucrania en anteriores ocasiones y se ha reunido repetidamente con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y otros dirigentes del país invadido por Rusia. Esta nueva visita sale a la luz poco después de que Zelenski anunciara contactos entre la Unión Europea y EEUU sobre la posibilidad de que ambas partes aprueben nuevas sanciones contra Rusia de forma coordinada.
Rusia reabre el aeropuerto de Krasnodar, cerrado desde la ofensiva de 2022 en Ucrania
Rusia anunció el jueves la reapertura al tráfico aéreo del aeropuerto de Krasnodar, una gran ciudad del sur del país, que estaba cerrado por razones de seguridad desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania en 2022. "El aeropuerto de Krasnodar está abierto a los vuelos desde el 11 de septiembre a las 09h00 hora de Moscú", indicó en Telegram el Ministerio ruso de Transportes. El aeropuerto estaba cerrado desde febrero de 2022, cuando comenzó la ofensiva.
Las sirenas vuelven a sonar en un simulacro en Alemania por primera vez en 30 años
Alemania ensayó este jueves por sexto año consecutivo su capacidad de alertar a la población ante una situación de emergencia, con alarmas al teléfono móvil y el sonido de sirenas, que en esta ocasión pudieron oírse también en Berlín por primera vez en más de 30 años. A las 11.00 en punto locales (09.00 GMT) los teléfonos móviles comenzaron a emitir un fuerte sonido acompañado de un mensaje de texto sobre fondo rojo intermitente enviado por la Oficina Federal de Protección Civil (BKK), que informaba de que se trata de un simulacro de alerta y de que "no hay peligro" para la población. El sonido estridente de los teléfonos móviles opacó en muchos casos al de las más de 200 sirenas instaladas en los últimos años en Berlín, que se activaron a la misma hora, pero se oían a un volumen muy diferente según el punto de la ciudad.
Con las ventanas cerradas, o incluso al aire libre, pero con el ruido del tráfico, el sonido de las sirenas, que durante un minuto fue aumentando y disminuyendo en intensidad, fue sólo ligeramente audible.
