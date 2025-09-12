Directo GUERRA DE UCRANIA | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Soldado ucraniano en la zona de Donetsk observa el cielo a la búsqueda de drones. / AFP / TETIANA DZHAFAROVA

Eduardo López Alonso

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliado.

  1. El premio para Rusia por el desvío de drones sobre Polonia: pone a prueba la respuesta de la OTAN y roba información militar
  2. Milei sufre una fuerte derrota electoral en Buenos Aires que compromete la gobernabilidad de Argentina
  3. Al menos 6 muertos, entre ellos un español, y varios heridos graves en un tiroteo en Jerusalén
  4. Israel mata a cinco miembros de Hamás en un ataque en Qatar
  5. Siete drones, un misil y cazas de la OTAN: así invadió Rusia el espacio aéreo de Polonia
  6. Dan Smith, director del Instituto para la Paz de Estocolmo: 'China apoya a Rusia para complicar la vida a EEUU y Europa, pero persigue sus propios objetivos
  7. Charlie Kirk, aliado de Trump y figura clave de la ultraderecha en EEUU, muere tras recibir un disparo en una charla en una universidad de Utah
  8. Polonia derriba varios drones rusos en su espacio aéreo con la ayuda de aviones de la OTAN

DIRECTO GAZA | La ONU condena los ataques en Doha por unanimidad pero sin nombrar a Israel

DIRECTO GUERRA DE UCRANIA | Borrell avisa: "Rusia tiene un ejército y Europa 27 que están bien para hacer desfiles"

Sami Naïr: "Francia se ha convertido en un país sin proyecto y sin esperanza"

Las autoridades de EEUU publican un vídeo y piden colaboración ciudadana para encontrar al asesino de Charlie Kirk

Francia, ¿el nuevo enfermo de Europa? La política más inestable, el peor crédito

El Tribunal Supremo de Brasil condena a Bolsonaro a 27 años de prisión por tentativa de golpe de Estado

El asesinato de Charlie Kirk, influyente aliado de Trump, coloca a EEUU frente a una nueva era de violencia política

El 'premio' para Rusia por desviar drones a Polonia: pone a prueba la respuesta de la OTAN y roba información militar

