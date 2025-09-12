Directo GUERRA DE UCRANIA | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Las sirenas vuelven a sonar en un simulacro en Alemania por primera vez en 30 años

Alemania ensayó este jueves por sexto año consecutivo su capacidad de alertar a la población ante una situación de emergencia, con alarmas al teléfono móvil y el sonido de sirenas, que en esta ocasión pudieron oírse también en Berlín por primera vez en más de 30 años. A las 11.00 en punto locales (09.00 GMT) los teléfonos móviles comenzaron a emitir un fuerte sonido acompañado de un mensaje de texto sobre fondo rojo intermitente enviado por la Oficina Federal de Protección Civil (BKK), que informaba de que se trata de un simulacro de alerta y de que "no hay peligro" para la población. El sonido estridente de los teléfonos móviles opacó en muchos casos al de las más de 200 sirenas instaladas en los últimos años en Berlín, que se activaron a la misma hora, pero se oían a un volumen muy diferente según el punto de la ciudad.

Con las ventanas cerradas, o incluso al aire libre, pero con el ruido del tráfico, el sonido de las sirenas, que durante un minuto fue aumentando y disminuyendo en intensidad, fue sólo ligeramente audible.