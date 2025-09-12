En Directo
ÚLTIMA HORA de la guerra de Gaza, hoy en DIRECTO
Sigue la guerra de Ucrania, al minuto
Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
El portavoz militar israelí en árabe visita un puesto en el sur de Líbano ante el rechazo de Beirut
El portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel, Avichay Adraee, se ha desplazado este jueves hasta un puesto militar israelí en la localidad de Jiam, en el sur de Líbano, desde donde ha lanzado un alegato cargando contra el partido-milicia chií libanés Hezbolá, al que ha calificado como "el primer obstáculo" para que los locales puedan "disfrutar de una vida digna" en una intervención enérgicamente condenada por el primer ministro libanés, Nawaf Salam.
"Os pregunto, hijos de la secta chií del Líbano, ¿Hezbolá realmente os representa? (El secretario general de Hezbolá) Naim Qasem afirma que os protege, que habla en vuestro nombre y se niega rotundamente a entregar sus armas. ¿Qué esconde su verdadera intención?", ha discurrido en un vídeo difundido a través de su propia cuenta en X.
El Consejo de Seguridad de la ONU condena los ataques en Doha sin nombrar a Israel pero por unanimidad
El Consejo de Seguridad de la ONU, en un ejercicio inédito de unanimidad, emitió este jueves una declaración conjunta en la que condena sin ambages los ataques israelíes del martes contra Doha, horas antes de celebrar una sesión de emergencia a la que ha sido invitado el primer ministro de Qatar, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani. El texto, que también ha sido aprobado por Estados Unidos, no menciona el nombre de Israel, pero sí subraya su "apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Qatar, en línea con los principios de la carta de Naciones Unidas". Además, destaca que Doha "es territorio de un mediador clave", en referencia a las únicas conversaciones abiertas, aunque sean indirectas, entre Israel y la milicia palestina de Hamás. El ataque israelí, que mató a cinco palestinos y a un policía catarí, tuvo de hecho como objetivo una reunión del liderazgo de Hamás, aunque el movimiento palestino aseguró después que entre sus víctimas no estuvieron los que dirigen las negociaciones con Israel.
Netanyahu, sobre ampliación de asentamiento israelí: "Sin duda, no habrá Estado palestino"
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este jueves en la ceremonia por la ampliación del asentamiento israelí en Cisjordania de Maale Adumim que su extensión cumple la visión de que "no habrá un Estado palestino". "Lo que estamos haciendo aquí es cumplir una visión", celebró el mandatario, asegurando que la expansión del asentamiento cumple una promesa "no bíblica, sino actual": "Dijimos que no habría un Estado palestino y ¡sin duda no habrá un estado palestino!". "Esta tierra es nuestra", sentenció durante la ceremonia para firmar junto al alcalde de Maale Adumim el acuerdo marco para la construcción de viviendas en el terreno al norte del asentamiento conocido como E1. Netanyahu celebró que, con el plan de expansión, la población de Maale Adumim, de unas 40.000 personas, podrá crecer hasta las 70.000 en los próximos cinco años.
El Gobierno califica de "falsos y calumniosos" los comentarios de la oficina de Netanyahu
El Gobierno español ha calificado este jueves de "falsos y calumniosos" los comentarios vertidos desde la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hacia España y ha subrayado que "el pueblo español es amigo del pueblo de Israel y del pueblo de Palestina". A través de un comunicado, el Gobierno recuerda una vez más que condenó "inmediatamente" el "atroz atentado cometido el 7 de octubre por el grupo terrorista Hamas" y que exigió "desde el primer día la liberación incondicional de todos los rehenes", pero también que "con la misma determinación" reclama "el cese inmediato de la violencia sin fin en Gaza". El ejecutivo español reacciona así a la acusación formulada este jueves por el primer ministro israelí contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de lanzar una "flagrante amenaza genocida" contra Israel por alegar que España no puede frenar la ofensiva sobre Gaza porque "no tiene bombas nucleares".
La flotilla Sumud se traslada a otro puerto en Túnez para ultimar su partida hacia Gaza
Los barcos de la flotilla Sumud que llegaron a Túnez desde España -una iniciativa humanitaria internacional para romper el bloqueo de Gaza- se trasladaron este jueves del puerto tunecino de Sidi Bou Said al de Bizerta, al norte de la capital, antes de retomar su travesía a la franja palestina, todavía sin fecha oficial de salida. Las embarcaciones que salieron a principios de mes desde Barcelona hicieron esta semana escala en Túnez para unirse al resto de delegaciones, pero su salida conjunta prevista para el miércoles se retrasó por la "situación meteorológica" y tras denunciar dos ataques el día previo contra dos de sus barcos. En la página de seguimiento de la flotilla, cinco barcos se encontraban a las 16.00 hora local (15.00 GMT) en el puerto de Bizerta, y los 15 estacionados en el puerto de Bizi Bou Said, entre ellos el llamado 'Familia' que integra al comité directivo de la flotilla, habían iniciado la ruta hacia el norte. Los barcos 'Familia', con bandera portuguesa -en el que viajan la activista sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau- y 'Alma', con bandera británica, fueron atacados el martes por un dron, según denunció la organización que aportó los vídeos como prueba.
El Vaticano advierte de que el mundo está "al borde del abismo" ante la escalada de conflictos
El secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, advirtió este jueves que el mundo se encuentra "al borde del abismo" ante una escalada internacional de los conflictos, y reveló que el presidente israelí, Isaac Herzog, le aseguró recientemente en el Vaticano que "no habrá ocupación de Gaza". "Creo que sí, que estamos al borde de un abismo. Comparto este análisis, en el sentido de que hay una escalada", señaló Parolin durante su intervención en un seminario internacional en el Vaticano, recogido por medios locales. "Estamos realmente en un momento de gran peligro; existe el riesgo de una escalada sin fin y del estallido de una guerra de mayor alcance", añadió el cardenal, haciendo referencia a las palabras del jefe de Estado italiano, Sergio Matarella, que dijo este jueves que "estamos en un peligroso límite, como en 1914".
Eurovisión analiza el veto a la participación de Israel
El Festival de Eurovisión está actualmente consultando con las televisiones nacionales que son parte de este certamen formas de gestionar la participación en un momento de tensiones geopolíticas, indicó a EFE su principal responsable ante la presión de varios países -al menos tres, Eslovenia, España e Irlanda- que planean no participar en la edición de 2026 si lo hace Israel.
Hamás remarca que el bombardeo israelí contra Qatar es "un ataque a todo el proceso de negociación"
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha remarcado este jueves que el bombardeo israelí contra su delegación negociadora en la capital de Qatar, Doha, es "un ataque a todo el proceso de negociación" y ha acusado a Estados Unidos, principal aliado de Israel, de ser "cómplice". "Este crimen no es únicamente un intento de asesinato a la delegación negociadora, sino un ataque contra todo el proceso de negociación y el rol de los mediadores, Qatar y Egipto. Este ataque terrorista es un ataque atroz y descarado contra el respetado papel mediador de los qataríes", ha dicho un líder de Hamás, Fauzi Barhum.
Hamás y Yihad Islámica reivindican la explosión de un vehículo militar israelí en Tulkarem
Los grupos islamistas Hamás y Yihad Islámica Palestina reivindicaron este jueves la detonación de un explosivo contra un vehículo militar israelí en Tulkarem, en el norte de Cisjordania ocupada, según los comunicados emitidos por ambas organizaciones. "Nuestros luchadores, junto a los héroes de nuestro pueblo, fueron capaces de detonar un dispositivo explosivo Shujaa 1 preparado previamente en un vehículo militar Namer exactamente a la 1.20 PM (las 10.20 GMT)" junto a un punto de control del Ejército israelí, dijo la Yihad Islámica Palestina en un comunicado.
La UE y Egipto abordarán Gaza y relación bilateral en su primera cumbre el 22 de octubre
La Unión Europea y Egipto abordarán el conflicto en Gaza y sus relaciones bilaterales en la primera cumbre que celebran, que tendrá lugar en Bruselas el próximo 22 de octubre, informó este jueves el Consejo de la UE en un comunicado. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, representarán a la UE, mientras que por parte de Egipto asistirá su presidente, Abdelfatah al Sisi.
