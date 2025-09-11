Directo GUERRA DE UCRANIA | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliado.
Kallas cree que la guerra en Ucrania durará todavía "un par de años más"
La alta representante comunitaria para la política exterior y de seguridad, Kaja Kallas, cree que la guerra en Ucrania durará todavía "un par de años más" y que la UE "no está preparada" para actuar como un verdadero actor global respecto a China.
Kallas ofreció dos posibles escenarios sobre la guerra en Ucrania, uno realista y otro pesimista, durante un encuentro en Estrasburgo con un reducido grupo de medios, entre ellos EFE, con motivo del discurso sobre el Estado de la Unión Europea (UE) de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
"Creo que lo realista es que esta guerra continúe durante un par de años más. Por desgracia, los esfuerzos por la paz, también los del presidente (estadounidense, Donald) Trump, no han dado ningún resultado. Rusia está simplemente ignorando estos esfuerzos", afirmó.
Merz dice que la defensa aérea funcionó en Polonia pero no lo suficientemente a tiempo
El canciller alemán, Friedrich Merz, advirtió este miércoles de que las defensas aéreas europeas y de la OTAN funcionaron en la noche del martes a este miércoles durante la violación por drones rusos del espacio aéreo polaco, pero no lo suficientemente a tiempo. "La defensa europea, la defensa de la OTAN, funcionó", dijo Merz en Berlín durante un encuentro con el presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa. "Pero, evidentemente, no tan bien como debería para impedir realmente a tiempo la incursión de un número tan elevado de drones en el espacio aéreo polaco y combatir los objetos con la suficiente antelación", agregó Merz.
Zelenski apela a crear escudo aéreo para Europa tras derribo de drones rusos en Polonia
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, apeló este miércoles a crear un "escudo aéreo" europeo después de que Polonia registrara repetidas violaciones de su espacio aéreo en la pasada noche, en la que las defensas antiaéreas polacas y de la OTAN en la región se activaron para derribar drones rusos. Según informó Zelenski en X, tras hablar con el primer ministro polaco, Donald Tusk, y los jefes del Gobierno de Reino Unido, Keir Starmer, e Italia, Giorgia Meloni, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el mandatario ucraniano apeló a trabajar "en un sistema conjunto de defensa aérea y crear un escudo aéreo eficaz sobre Europa". "Debemos responder juntos a todos los retos actuales y estar preparados para las posibles amenazas que puedan afectar a todos los europeos en el futuro", señaló Zelenski, que pidió una "respuesta apropiada" para Rusia ante lo ocurrido en Polonia, algo sin precedentes desde que comenzó la invasión rusa contra Ucrania.
El secretario de la ONU advierte del "riesgo real" de que se expanda el conflicto de Ucrania
El secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió el miércoles de la existencia de un "riesgo real" de que la guerra en Ucrania se extienda más allá de las fronteras del país, después de que drones rusos ingresaran al espacio aéreo polaco. "El incidente (...) subraya una vez más el impacto regional y el riesgo real de expansión de este devastador conflicto", dijo el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric.
Von der Leyen propone ayudar a Ucrania con 6.000 millones de euros para la producción de drones
El jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelenski, mantuvo este miércoles una conversación con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la que agradeció la propuesta de ayudar a Kiev con 6.000 millones de euros suplementarios para la producción de drones. Esa aportación será gracias a activos rusos inmovilizados.
Trump reconoce en redes sociales que "Rusia está violando el espacio aéreo de Polonia"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó el miércoles que drones rusos estaban "violando" el espacio aéreo de Polonia, aliada de la OTAN, en una publicación en redes sociales. "¿Qué pasa con Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? ¡Ya estamos otra vez!", escribió Trump en su plataforma Truth Social. La Casa Blanca anunció que pronto hablaría con su homólogo polaco, Karol Nawrocki. Trump advirtió el fin de semana que estaba dispuesto a imponer más sanciones a Moscú por su guerra en Ucrania, tras expresar una creciente frustración con el presidente Vladimir Putin. Pero el mandatario republicano ha evitado repetidamente criticar de forma directa a Putin, a quien recibió para una cumbre en Alaska en agosto.
La OTAN advierte del riesgo de escalada bélica tras la "amenaza" de drones rusos en Polonia
La Alianza Atlántica destaca que se produjo una respuesta militar sin precedentes, ya que es la primera vez que los aviones se enfrentan a “amenazas potenciales” en el espacio aéreo aliado. Pero la OTAN considera que no ha habido agresión. Cataloga el incidente de "violación del espacio aéreo", a la espera de una investigación en profundidad.
Aquí cayeron los drones rusos en Polonia
Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki, Zabłocie-Kolonia: en estas ciudades, según el Ministerio del Interior polaco, se encontraron restos de drones.
El Ejército polaco detectó una oleada de incursiones en su espacio aéreo y 19 objetos que resultaron ser drones, al menos tres de los cuales fueron derribados en vuelo. Hasta el momento, se han encontrado los restos de ocho drones en las regiones orientales y centrales del país, además de un misil, que muy probablemente fue disparado por las defensas polacas para interceptar a un dron, con el resultado de leves daños materiales en una casa y un coche aparcado. La situación evidencia la capacidad rusa de lanzar ataques muy lejos del frente ucraniano, una seria advertencia ante la intención de los países de la OTAN de desplazar militares a Ucrania.
Idoya Noain
Trump reacciona crípticamente a la incursión de Rusia en Polonia: “Allá vamos”
El presidente organiza una llamada con el presidente polaco, al que hace una semana en la Casa Blanca hizo una promesa: "Ayudaremos a Polonia a protegerse". Más información, aquí.
Trump pide a la UE imponer aranceles del 100 % a China y la India para presionar a Putin
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a la Unión Europea (UE) que imponga aranceles del 100 % a China y la India por comprar petróleo ruso, con el objetivo de presionar a Moscú para que ponga fin a la guerra en Ucrania, informó este miércoles la cadena CNBC. La propuesta, de la que informaron a la cadena estadounidense dos fuentes cercanas, se trasladó durante una reunión entre altos funcionarios de EEUU y la UE. En ese encuentro, Washington dijo estar dispuesto a "igualar" gravámenes impuestos por Europa a los países asiáticos. Este sería un nuevo movimiento de Trump para presionar a su homólogo ruso, Vladímir Putin, a cesar las hostilidades en Ucrania a través del crudo, esencial para la economía de Moscú.
