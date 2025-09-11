ÚLTIMA HORA de la guerra de Gaza, hoy en DIRECTO

Catar rechaza argumentos de Netanyahu para justificar ataque contra Hamás en Doha

Catar rechazó los argumentos expuestos por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para justificar el ataque israelí en Doha, la capital catarí, en contra de la delegación de Hamás que negociaba un posible alto el fuego y la liberación de rehenes israelíes.

El ataque fue cometido este martes y dejó un saldo de cinco muertos, aunque ninguno de ellos formaba parte de la comisión negociadora del grupo islamista.

Netanyahu equiparó el ataque en Doha a la persecución que emprendió Estados Unidos en Afganistán y Pakistán contra terroristas de Al Qaeda después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York.