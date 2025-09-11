En Directo
Al minuto
ÚLTIMA HORA de la guerra de Gaza, hoy en DIRECTO
Sigue la guerra de Ucrania, al minuto
Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
Catar rechaza argumentos de Netanyahu para justificar ataque contra Hamás en Doha
Catar rechazó los argumentos expuestos por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para justificar el ataque israelí en Doha, la capital catarí, en contra de la delegación de Hamás que negociaba un posible alto el fuego y la liberación de rehenes israelíes.
El ataque fue cometido este martes y dejó un saldo de cinco muertos, aunque ninguno de ellos formaba parte de la comisión negociadora del grupo islamista.
Netanyahu equiparó el ataque en Doha a la persecución que emprendió Estados Unidos en Afganistán y Pakistán contra terroristas de Al Qaeda después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York.
El Pentágono anuncia un paquete de ayuda militar a Líbano para ayudar al desarme de Hezbolá
El Departamento de Defensa de Estados Unidos, recientemente rebautizado como Departamento de Guerra, ha anunciado este miércoles la aprobación de un paquete de materiales por valor de 14,2 millones de dólares (12,1 millones de euros) para asistir al Ejército de Líbano en el desarme de organizaciones armadas como el partido-milicia chií libanés Hezbolá.
"El Departamento de Guerra ha aprobado un paquete de la Autoridad Presidencial de Reducción militar (PDA)" que fortalecerá la capacidad y los medios de las Fuerzas Armadas Libanesas (FAL) para "desmantelar los alijos de armas y la infraestructura militar de grupos no estatales, incluido Hezbolá", reza el comunicado publicado en su web oficial.
Cientos de miles de gazatíes dudan si evacuar al sur de Gaza porque "está superpoblado"
Ahmad Awad (EFE).- Desde que el Ejército israelí ordenó el pasado martes la evacuación total de la ciudad de Gaza, la capital gazatí en el norte del enclave palestino, cientos de miles de residentes viven entre la confusión y la incertidumbre sobre qué hacer y a dónde ir.
Entre ellos está Yasser Arafat, de 49 años, técnico en decoración que hoy trabaja como vendedor de ropa usada, que ya se ha desplazado ocho veces desde que comenzó la guerra.
"Intenté moverme al sur y sufrí mucho porque lo hice sin ningún recurso mínimo para mantener a mi familia", explica a EFE. Su hogar lo integran 14 personas.
Según relata, la decisión de marcharse "no es fácil". El Ejército israelí les ordena trasladarse al sur, pero la zona, asegura Arafat, "también está superpoblada".
El Ejército israelí afirma haber interceptado un misil lanzado desde Yemen
El Ejército israelí afirmó el jueves haber interceptado un misil disparado desde Yemen, donde los rebeldes hutíes regularmente lanzan ataques que califican de represalia a la ofensiva de Israel en Gaza.
"Un misil lanzado desde Yemen ha sido interceptado por las fuerzas aéreas israelíes", informaron los militares en la plataforma Telegram.
Desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza entre Israel y el movimiento islamista Hamás en octubre de 2023, los hutíes han lanzado numerosos ataques con drones y misiles contra territorio israelí, en su mayoría interceptados.
Netanyahu dice que Israel ha hecho en Doha lo mismo que EEUU con Al Qaeda en Afganistán
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, equiparó este miércoles el ataque de Israel contra el grupo islamista Hamás en Doha, capital de Qatar, a la persecución que emprendió Estados Unidos en Afganistán y Pakistán contra terroristas de Al Qaeda después de los atentados del 11S, de los que mañana se cumplen 24 años. "Recordamos el 11S. Ese día, terroristas islamistas cometieron la peor barbarie en suelo americano desde la fundación de Estados Unidos. Nosotros también tenemos un 11S. Recordamos el 7 de octubre. Ese día, terroristas islamistas cometieron la peor barbarie contra el pueblo judío desde el Holocausto", dijo Netanyahu en una declaración institucional emitida un día después de que Israel matara a cinco miembros de Hamás en la capital catarí. El ataque, condenado por la comunidad internacional, tenía como objetivo la delegación negociadora del grupo islamisma -aunque ningún alto rango pereció- y se produjo durante una reunión para, precisamente, discutir la última propuesta para un alto el fuego que ha formulado Estados Unidos.
Al menos 35 muertos y 131 heridos en bombardeos de Israel este miércoles contra el Yemen
Al menos 35 personas murieron y otras 131 resultaron heridas este miércoles en una nueva ola de bombardeos de Israel contra la capital del Yemen, Saná, y la provincia septentrional de Al Jawf, informó el Ministerio de Salud controlado por los rebeldes hutíes. En un balance preliminar, el portavoz del Ministerio de Sanidad de los hutíes, Anees al Asbahi, indicó que el número de fallecidos ascendía a nueve y el de heridos a 118, mientras los equipos de defensa civil, ambulancias y de rescate seguían con el operativo de búsqueda de personas desaparecidas. Al final, esas cifras han ido aumentando y no se descarta que el número de víctimas aumente.
Un millón de gazatís se hacinan en el 15% de la Franja tras la ofensiva terrestre
Más de un millón de gazatíes se hacinan en un territorio que representa el 15% de la Franja, en unas "condiciones agravadas", tras la destrucción del 90% de su sistema sanitario. Para ellos, "la ofensiva terrestre significa una amenaza de muerte", alertó en un comunicado. También indicó que se trata de "un patrón de destrucción total que los equipos de MSF ya presenciaron anteriormente en Rafah". Según Jacob Granger, coordinador de emergencias de MSF en Gaza, "algunos compañeros palestinos han sido desplazados más de 11 veces desde 2023". Así, "se sigue distribuyendo agua en la ciudad, pero ya no quedan reservas". "Si las fuerzas israelíes imposibilitan la producción y distribución de agua potable, la gente morirá en cuestión de días", advirtió Granger.
La ONU y las oenegés exigen un alto el fuego en Gaza: "No hay lugares seguros"
Naciones Unidas y las oenegés han exigido este miércoles un alto el fuego en la Franja ante la intensificación de las operaciones militares de Israel en ciudad de Gaza, alertando de que los civiles no tienen "lugares seguros" a los que trasladarse con motivo de la ofensiva israelí en el enclave palestino, donde han muerto más de 64.600 palestinos desde octubre de 2023. "Casi un millón de personas se encuentran ahora sin opciones seguras ni viables; ni el norte ni el sur ofrecen seguridad", han señalado tras indicar que, si bien Israel ha declarado unilateralmente una zona del sur como "humanitaria", no ha "tomado medidas efectivas para garantizar la seguridad de quienes se ven obligados a trasladarse allí.
El segundo ataque contra la flotilla eleva los temores a la falta de límites de Israel
La Global Sumud Flotilla ha denunciado un ataque con drones en las últimas horas de este martes contra la embarcación 'Alma', en las costas de Túnez, el segundo después de que otro vehículo aéreo no tripulado lanzara en la víspera un artefacto contra uno de sus principales barcos provocando un incendio. "El 9 de septiembre otro barco de nuestra flota, el 'Alma', fue atacado por un dron mientras estaba atracado en aguas tunecinas. El barco, que navegaba bajo bandera británica, sufrió daños por fuego en su cubierta superior. El fuego fue extinguido y todos los pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo", ha informado en sus cuentas en redes sociales, después de emitir una primera alerta poco después de la media noche (hora local, 1.00 hora peninsular española). En el mismo comunicado, la flotilla ha denunciado que "estos ataques repetidos se producen durante la intensificación de la agresión israelí contra los palestinos en Gaza" y ha acusado a las autoridades de Israel de emprender con ellos "un intento orquestado para distraer y descarrilar (su) misión".
Alrededor de una decena de muertos y más de un centenar de heridos en los bombardeos israelís sobre Yemen
Alrededor de una decena de personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas en una nueva oleada de bombardeos lanzados por el Ejército de Israel sobre varios puntos de Yemen, incluida la capital, Saná, según un balance preliminar de las autoridades instauradas por los rebeldes yemeníes hutíes. El Ministerio de Sanidad ha informado de que nueve personas han fallecido y 118 personas han resultado heridas como consecuencia de los ataques israelís contra la capital, Saná (oeste), y la gobernación de Yauf (noroeste). No obstante, ha indicado que los servicios de emergencias continúan buscando víctimas y extinguiendo las llamas, recoge la agencia de noticias SABA. Además, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari, que había confirmado la activación de los sistemas de defensa antiaérea para interceptar los proyectiles de Israel, ha asegurado que entre los objetivos israelíes están las sedes de dos periódicos. "Hubo muertos y heridos entre los periodistas, tanto hombres como mujeres, así como civiles", ha indicado a través de su canal de Telegram.
- Milei sufre una fuerte derrota electoral en Buenos Aires que compromete la gobernabilidad de Argentina
- Dan Smith, director del Instituto para la Paz de Estocolmo: 'China apoya a Rusia para complicar la vida a EEUU y Europa, pero persigue sus propios objetivos
- Al menos 6 muertos, entre ellos un español, y varios heridos graves en un tiroteo en Jerusalén
- Israel mata a cinco miembros de Hamás en un ataque en Qatar
- GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
- ÚLTIMA HORA del conflicto en Oriente Próximo, hoy en DIRECTO: Israel ataca a los negociadores de Hamás en Doha (Qatar)
- Polonia afirma haber derribado drones rusos que violaron su espacio aéreo en un ataque a Ucrania
- Trump: “El bombardeo unilateral dentro de Qatar no ayuda a las metas ni de Israel ni de EEUU”