Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Al minuto

GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Más de una veintena de muertos en un ataque ruso a la ciudad ucraniana de Donetsk

Más de una veintena de muertos en un ataque ruso a la ciudad ucraniana de Donetsk

Sara Fernández

Eduardo López Alonso

Eduardo López Alonso

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. Milei sufre una fuerte derrota electoral en Buenos Aires que compromete la gobernabilidad de Argentina
  2. Dan Smith, director del Instituto para la Paz de Estocolmo: 'China apoya a Rusia para complicar la vida a EEUU y Europa, pero persigue sus propios objetivos
  3. Al menos 6 muertos, entre ellos un español, y varios heridos graves en un tiroteo en Jerusalén
  4. Guerra en Gaza, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo
  5. Israel ataca delegación de Hamás en Doha mientras discutían alto el fuego, según Al Jazeera
  6. GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
  7. Un tiburón ataca y se come a un surfista en Australia
  8. España llama a consultas a la embajadora en Israel por las 'calumnias' a los ministros del Gobierno

DIRECTO GAZA | Frente común de los países árabes ante el ataque israelí en Qatar

DIRECTO GAZA | Frente común de los países árabes ante el ataque israelí en Qatar

DIRECTO GUERRA DE UCRANIA | Polonia afirma haber derribado drones rusos que violaron su espacio aéreo en un ataque a Ucrania

DIRECTO GUERRA DE UCRANIA | Polonia afirma haber derribado drones rusos que violaron su espacio aéreo en un ataque a Ucrania

Las medidas de Sánchez necesitan el apoyo internacional para ser efectivas

Las medidas de Sánchez necesitan el apoyo internacional para ser efectivas

Gideon Levy, periodista israelí: “El caso de la ‘cámara de Hamás’ es un ejemplo de cómo funciona la propaganda de Israel”

Gideon Levy, periodista israelí: “El caso de la ‘cámara de Hamás’ es un ejemplo de cómo funciona la propaganda de Israel”

Polonia afirma haber derribado drones rusos que violaron su espacio aéreo en un ataque a Ucrania

Polonia afirma haber derribado drones rusos que violaron su espacio aéreo en un ataque a Ucrania

La Flotilla que lleva ayuda a Gaza denuncia un nuevo "ataque con dron" en Túnez

La Flotilla que lleva ayuda a Gaza denuncia un nuevo "ataque con dron" en Túnez

Von der Leyen afronta el debate del estado de la UE en el punto de mira por los aranceles y Gaza

Von der Leyen afronta el debate del estado de la UE en el punto de mira por los aranceles y Gaza

El Supremo de EEUU resolverá por vía rápida sobre la legalidad de los aranceles de Trump

El Supremo de EEUU resolverá por vía rápida sobre la legalidad de los aranceles de Trump