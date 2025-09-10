En Directo
GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Ucrania despierta bajo otro ataque masivo que deja al menos un muerto
Numerosos misiles y drones rusos se encuentran en estos momentos en el espacio aéreo ucraniano y se dirigen a varias regiones del centro y el oeste del país, según informa la Fuerza Aérea ucraniana. El jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak, ha escrito en sus redes sociales que Rusia ataca con "muchos misiles", además de drones. Las Fuerzas Armadas polacas informaron durante la madrugada de que decenas de proyectiles rusos habían entrado en el espacio aéreo polaco, obligando a las defensas de Polonia a neutralizar a algunos de ellos.
Una persona ha muerto en la región de Zhitómir de Ucrania central, según las autoridades ucranianas.
Polonia, en máxima alerta, acusa a Rusia de violar su espacio aéreo en un ataque contra Ucrania
Las autoridades de Polonia han denunciado la violación de su espacio aéreo en repetidas ocasiones por parte del Ejército ruso en sus ataques contra territorio ucraniano, lo que les ha llevado a cerrar el aeropuerto internacional de Varsovia, capital del país.
"Atención, durante el ataque perpetrado hoy por la Federación Rusa contra objetivos situados en territorio ucraniano, nuestro espacio aéreo ha sido violado en repetidas ocasiones por objetos similares a drones", han declarado las Fuerzas Armadas en un comunicado difundido en su cuenta de la red social X, donde han informado de un operativo para "identificar y neutralizar" los artefactos.
La ministra Robles reafirma el respaldo de España a Ucrania "el tiempo que sea necesario"
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha garantizado este martes que el respaldo a Ucrania se mantendrá "el tiempo que sea necesario y más allá", y ha aseverado que España seguirá contribuyendo de forma coordinada con sus socios a fortalecer las capacidades ucranianas y avanzar hacia una paz justa. Robles ha participado este martes por videoconferencia en la reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, convocada por los ministros de Defensa de Reino Unido, John Healey, y de Alemania, Boris Pistorius, y que ha contado también con la participación del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y del secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth.
Los aliados reúnen 2.310 millones de euros de ayuda a Kiev, que pide defensas aéreas
Los aliados de Ucrania anunciaron este martes que aportarán 2.000 millones de libras (unos 2.310 millones de euros) para reforzar su apoyo militar, tras la 30.ª reunión del Grupo de Contacto sobre Defensa de Ucrania, celebrada en Londres en formato híbrido con más de 50 países. El Reino Unido indicó que este fondo, administrado por su Ministerio de Defensa, financiará la compra de material prioritario, incluidos sistemas de defensa aérea, drones, radares, lanchas tácticas y munición de artillería. Participan en él Australia, Canadá, Dinamarca, Alemania, Islandia, Lituania, Países Bajos, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal y Suecia, dijo en un comunicado.
Los aliados prometen más ayuda a Ucrania, que pide defensas aéreas frente a los ataques rusos
Los aliados de Ucrania se comprometieron este martes a intensificar su apoyo militar durante la 30.ª reunión del Grupo de Contacto sobre Defensa de Ucrania, también conocido como formato Ramstein, celebrada en Londres en formato híbrido con la participación de más de 50 países. Al inaugurar la sesión, el ministro de Defensa británico, John Healey, que copresidió la cita con su colega alemán, Boris Pistorius, advirtió de que los ataques de Rusia solo aumentarán la unidad de los socios de Kiev y destacó la necesidad de acelerar el envío de municiones, artillería, drones y sistemas de guerra electrónica. "Vemos su agresión, vemos sus nuevos ataques, pero solo fortalecen nuestra unidad con los ucranianos y nuestra determinación de ir más lejos y más rápido para apoyarlos", advirtió al presidente ruso, Vladímir Putin. "Nuestras prioridades están claras: respaldar a Ucrania en su lucha hoy y prepararnos para la paz mañana", añadió.
Alemania anuncia un programa para dotar a Ucrania de miles de drones de largo alcance
Alemania lanzará un programa que dotará a Ucrania de "miles de drones de largo alcance" por un importe de 300 millones de euros (352 millones de dólares), anunció el martes en Londres su ministro de Defensa. Boris Pistorius, ministro alemán de Defensa, realizó este anuncio durante una reunión en Londres del grupo de contacto sobre la defensa de Ucrania. El Gobierno británico, que firmó en junio con Ucrania un acuerdo sobre la producción de drones, "financiará durante los próximos doce meses la entrega de miles de drones de ataque de largo alcance de un solo uso, fabricados en Reino Unido", recordó por su parte el ministro de Defensa de este país, John Healey.
El rublo cae a los niveles de abril en medio de la incertidumbre sobre la paz en Ucrania
El rublo, la moneda nacional rusa, sufrió este martes su mayor caída en varios meses respecto al dólar, según la cotización del Banco Central. La divisa rusa se cotizará el miércoles a 83,24 rublos el dólar, lo que representa una caída del 1,1 % en comparación con la jornada anterior. El rublo no subía de 83 unidades por dólar desde el 13 de abril pasado. Mientras, respecto al euro se devaluó hasta las 98,03 unidades por cada moneda europea, resultado que no se veía desde mediados de febrero.
EEUU está listo para tomar "medidas fuertes" contra Rusia (secretario del Tesoro)
Estados Unidos está dispuesto a tomar "medidas fuertes" contra Rusia por la guerra en Ucrania, pero la cooperación total de Europa es crucial, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, tras conversaciones con el enviado de la UE para sanciones a Moscú. Bessent se refirió al conflicto mientras funcionarios estadounidenses y europeos sostienen reuniones desde el lunes y hasta el martes -según un funcionario de la UE- para intensificar la coordinación sobre sanciones contra a Moscú. El enviado de sanciones de la Unión Europea, David O'Sullivan, quien ha encabezado la ofensiva global del bloque para prevenir la evasión de sanciones por parte de Moscú, lidera la delegación europea en Washington.
Alemania y Ucrania ultiman contratos para fabricación de miles de drones de largo alcance
El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, anunció este martes que su país y Ucrania ultiman la firma de contratos valorados en 300 millones de euros destinados a la fabricación de miles de drones de largo alcance que servirán a Kiev frente a la guerra de agresión rusa. "Cerramos una serie de contratos con empresas ucranianas por un valor total de 300 millones de euros" que "prevén la entrega de varios miles de drones de largo alcance de diversos tipos fabricados en Ucrania", dijo Pistorius en su intervención en Londres durante la reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania. El titular de Defensa germano concretó así los primeros resultados de la iniciativa 'Deep Strike' o 'Ataque profundo', de la que informaron el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el pasado mes de mayo, durante una visita del jefe de Estado de Ucrania a Berlín.
Kiev pide ayuda "urgente" en defensa aérea para proteger su infraestructura energética
El ministro de Defensa de Ucrania, Denís Shmigal, pidió este martes en Londres a sus socios occidentales que envíen cuanto antes sistemas y municiones de defensa antiaérea para poder hacer frente a los ataques rusos a su sistema energético de cara al invierno. "Aún necesitamos diez sistemas Patriot adicionales y misiles para (sistemas de defensa antiaérea) Patriot, SAMP-T, NASAMS, IRIS-T y Hawks. Es urgente porque Rusia planea más ataques contra nuestro sistema de energía y nuestras infraestructuras", dijo Shmigal al inicio de la reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania o ormato Ramstein. Shmigal, sentado al lado de su homólogo británico y alemán en el Ministerio de Defensa del Reino Unido, recordó ante los ministros de defensa de los más de 50 países que participaban en el formato y prestan ayuda militar y financiera a Kiev, los últimos ataques rusos contra infraestructuras y zonas civiles en Ucrania. Rusia lanzó el domingo su ataque con drones más numeroso de toda la guerra, en el que utilizó 810 drones, más de la mitad de ellos vehículos no tripulados de ataque Shahed, y 13 misiles. Uno de los misiles impactó en la sede del Gobierno ucraniano en Kiev, en el que es el primer ataque a un centro de decisiones civil de esta importancia de toda la guerra.
