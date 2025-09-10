GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Kiev pide ayuda "urgente" en defensa aérea para proteger su infraestructura energética

El ministro de Defensa de Ucrania, Denís Shmigal, pidió este martes en Londres a sus socios occidentales que envíen cuanto antes sistemas y municiones de defensa antiaérea para poder hacer frente a los ataques rusos a su sistema energético de cara al invierno. "Aún necesitamos diez sistemas Patriot adicionales y misiles para (sistemas de defensa antiaérea) Patriot, SAMP-T, NASAMS, IRIS-T y Hawks. Es urgente porque Rusia planea más ataques contra nuestro sistema de energía y nuestras infraestructuras", dijo Shmigal al inicio de la reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania o ormato Ramstein. Shmigal, sentado al lado de su homólogo británico y alemán en el Ministerio de Defensa del Reino Unido, recordó ante los ministros de defensa de los más de 50 países que participaban en el formato y prestan ayuda militar y financiera a Kiev, los últimos ataques rusos contra infraestructuras y zonas civiles en Ucrania. Rusia lanzó el domingo su ataque con drones más numeroso de toda la guerra, en el que utilizó 810 drones, más de la mitad de ellos vehículos no tripulados de ataque Shahed, y 13 misiles. Uno de los misiles impactó en la sede del Gobierno ucraniano en Kiev, en el que es el primer ataque a un centro de decisiones civil de esta importancia de toda la guerra.