Al menos 13 muertos por inundaciones en la zona de Bali

Al menos 13 personas han muerto en Indonesia, nueve de ellas en la turística isla de Bali, debido a las inundaciones causadas por unas fuertes precipitaciones que continúan este miércoles, mientras las autoridades buscan a seis desaparecidos, según informó la agencia local de rescates Basarnas.

En un comunicado, los equipos de socorro explicaron que 123 localidades de Bali y de la vecina provincia de Nusa Tenggara Occidental registran inundaciones de diferente severidad y que al menos cuatro puentes y dieciséis edificaciones colapsaron debido al mal tiempo. Hasta ahora, las autoridades no han ofrecido detalles sobre las identidades de los fallecidos.

En Bali, el enclave turístico por excelencia de Indonesia, se registran intensas precipitaciones desde la noche del martes y varias zonas han sufrido inundaciones, entre ellas las zonas sureñas de Jembrana, Gianyar, Tabanan y Klungkung y la capital balinesa, Denpasar, donde se ubica uno de los principales aeropuertos internacionales del país.

Dos personas siguen desaparecidas en la isla, visitada cada año por millones de turistas extranjeros, a las que se suman otras cuatro en paradero desconocido en Nusa Tenggara Occidental.

Bali se mantiene este miércoles en riesgo de nuevos deslizamientos de tierra y otros daños potenciales asociados a las lluvias, que van de moderadas a extremas dependiendo de las zonas, de acuerdo con la agencia meteorológica indonesia, que prevé un tiempo más moderado para el resto de la semana. "Ante cualquier indicio de peligro, evacuar inmediatamente antes de que las condiciones empeoren", alertaron las autoridades locales.