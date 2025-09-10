En Directo
ÚLTIMA HORA del conflicto en Oriente Próximo, hoy en DIRECTO: Israel ataca a los negociadores de Hamás en Doha (Qatar)
Sigue la guerra de Ucrania, al minuto
Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.
El Gobierno talibán condena el ataque de Israel contra la oficina de Hamás en Catar
El Gobierno de los talibanes en Afganistán condenó enérgicamente este miércoles el ataque perpetrado por Israel contra la oficina política de Hamás en Doha, un acto que calificó de "bárbaro" y que causó la muerte de varios miembros del grupo islamista.
La condena se produce un día después del bombardeo en la capital catarí, un ataque que el propio primer ministro de Catar, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, calificó como una "violación de las leyes internacionales y de toda moral".
En un comunicado, el portavoz adjunto del Gobierno talibán, Hamdullah Fitrat, afirmó que "la oficina del Movimiento Islámico Hamás en Doha fue objetivo del régimen sionista, a consecuencia de lo cual varios de sus miembros alcanzaron el martirio".
La Flotilla que lleva ayuda a Gaza denuncia un nuevo "ataque con dron" en Túnez
La flotilla Sumud, un conjunto de barcos que tiene como destino Gaza para llevar ayuda, fue atacada nuevamente por un dron en el puerto tunecino de Sidi Bou Said (costa noreste), según informaron este miércoles en sus redes sociales.
"Otra embarcación fue alcanzada en un presunto ataque con drones. No se reportaron heridos", indicó la embarcación en su cuenta de X.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne mañana de emergencia para tratar el ataque israelí a Catar
El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este miércoles en Nueva York en una sesión de emergencia para tratar el ataque perpetrado por Israel en territorio de Catar, según explicaron fuentes del Consejo.
La reunión, prevista a las 15:00 hora local (19:00 GMT) ha sido solicitada por Argelia, Pakistán y Somalia, los tres países musulmanes miembros actuales del Consejo de Seguridad, y tras ser exigida por Catar.
El ataque israelí de este martes tuvo como objetivo una reunión de dirigentes de Hamás en la capital catarí, Doha, y causó la muerte de cinco miembros de la organización palestina, además de un agente catarí de la Policía.
La UE dice que el ataque israelí viola el Derecho Internacional y la integridad territorial de Qatar
La Unión Europea ha remarcado que el ataque llevado a cabo este martes contra altos cargos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la capital qatarí, Doha, viola el Derecho Internacional y la integridad territorial de Qatar, mientras que "amenaza con una mayor escalada de violencia en la región". "Expresamos nuestra plena solidaridad con las autoridades y el pueblo de Qatar, socio estratégico de la UE. Debe evitarse cualquier escalada de la guerra en Gaza, no beneficia a nadie", ha indicado el portavoz de Exteriores del bloque comunitario, Anouar El Anouni, a través de un breve comunicado, en el que ha agregado que Bruselas "seguirá apoyando todos los esfuerzos" para un alto el fuego en el enclave.
Qatar desmiente haber sido informado por EEUU antes del ataque israelí contra Hamás en Doha
El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, desmintió este martes que Estados Unidos le hubiera informado de la acción israelí contra el grupo palestino Hamás en Doha antes de que se realizara, y dijo que un funcionario estadounidense llamó al mismo tiempo de que se produjera el ataque. "Las declaraciones que circulan de que Catar fue informado del ataque con antelación son falsas. La llamada recibida de un funcionario estadounidense se produjo durante el sonido de las explosiones resultantes del ataque israelí en Doha", afirmó de forma escueta en su cuenta oficial de X.
Trump "lamenta profundamente" que Israel atacara a Hamás en Qatar
El presidente Donald Trump "lamenta profundamente" que el ataque perpetrado este martes por Israel contra la cúpula de Hamás tuviera lugar en Qatar, "un aliado de Estados Unidos", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Estados Unidos avisó a Catar en cuanto supo que las fuerzas israelíes estaban atacando la residencia donde estaban los líderes de Hamás en Doha, reveló la portavoz. "Bombardear unilateralmente a Qatar, una nación soberana y un aliado cercano de Estados Unidos que trabaja duro, con valentía y asumiendo riesgos para negociar la paz, no promueve los objetivos de Israel ni de Estados Unidos", declaró Karoline Leavitt a la prensa.
Hamás confirma cinco muertos en el ataque en Qatar, ninguno de la delegación negociadora
El grupo islamista Hamás dijo este martes que cinco de sus miembros han muerto en el ataque israelí contra Doha (Catar), aunque ninguno de ellos formaba parte de su delegación negociadora. "Confirmamos el fracaso del enemigo en asesinar a nuestros hermanos de la delegación negociadora. Mientras tanto, varios de nuestros hermanos mártires han ascendido a los más altos rangos de gloria", dijo el grupo en un comunicado, en el que incluye los nombres de los cinco asesinados. Entre los fallecidos se encuentran Hamam Khalil al Hayya, el hijo de Khalil al Hayya (que dirige la delegación negociadora de Hamás), y Yihad Labad, el director de la oficina del jefe negociador del movimiento palestino. Además, perdieron la vida tres "acompañantes": Abdulá Abdul Wahid, Moamen Hasuna y Ahmed al Mamluk. También murió un miembro de las fuerzas de seguridad cataríes, Bader Saad Mohamed al Humaidi al Dosari, cuyo fallecimiento ya había sido confirmado por el Ministerio del Interior catarí.
Netanyahu dice que el ataque en Qatar "puede abrir la puerta al fin de la guerra en Gaza"
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este martes el ataque contra altos cargos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la capital de Qatar, Doha, "puede abrir la puerta al fin de la guerra en Gaza". "Israel ha aceptado la propuesta del presidente (estadounidense, Donald) Trump, para poner fin a la guerra, empezando por la liberación de todos nuestros rehenes, que llevan cautivos en Gaza más de 700 días. Si aceptan la propuesta de Trump, la guerra puede terminar inmediatamente", ha declarado Netanyahu durante un evento en la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Tras el ataque contra Doha, de la que ha asumido "toda la responsabilidad", Netanyahu ha indicado que Israel puede "empezar de nuevo a trabajar por expandir la paz" en la región "para beneficio de todos". El jefe de Gobierno israelí ha explicado que esta mañana, después de que Hamás reivindicara el ataque contra un autobús en Jerusalén --que se saldó con seis muertos, incluido un español-- y contra varios militares israelíes en Gaza, convocó a los jefes de las agencias de seguridad y autorizó un ataque "de precisión" contra los líderes terroristas de Hamás, "los mismos que planearon, lanzaron y celebraron las horribles masacres del 7 de octubre" de 2023.
Al menos dos muertos de Hamás en el ataque israelí contra Doha, según el grupo palestino
Al menos dos miembros del grupo palestino Hamás, entre ellos el hijo de Khalil al Hayya -que encabeza la delegación negociadora del grupo palestino-, murieron este martes en el ataque israelí contra un edificio en el que estaban celebrando una reunión en Doha, la capital de Qatar, informó un miembro del buró político de Hamás. Suhail al Hindi, miembro del buró político de Hamás, dijo en una entrevista al canal catarí Al Jazeera que dos personas perecieron en el ataque: Hamam Khalil al Hayya, el hijo de Khalil al Hayya, así como Yihad Labad, el director de la oficina del jefe negociador del movimiento palestino. Pero, igualmente, puntualizó que "el liderazgo del movimiento sobrevivió", lo que da a entender que no hubo fallecidos entre los miembros de alto rango de la delegación negociadora. "Dios nos defendió de esta banda criminal de Netanyahu, reafirmamos que el liderazgo del movimiento está bien, aunque subrayamos que la sangre de los lideres es igual que la sangre de cualquier niño, mujer o hombre palestino. Son como el resto del pueblo palestino que sacrificaron su sangre por la causa palestina", afirmó desde Doha.
El papa califica de "realmente grave" la evacuación de Gaza y el ataque israelí en Doha
El papa León XIV calificó este martes de "realmente grave" el ataque israelí contra edificios residenciales en Doha, donde se encontraban líderes de Hamás, así como la evacuación de la ciudad de Gaza, al ser preguntado a su salida del Palacio de Castelgandolfo antes de regresar al Vaticano. "En estos minutos hay noticias realmente graves, el ataque de Israel contra algunos líderes de Hamás en Catar. Toda la situación es muy grave", afirmó el pontífice, quien añadió que "no sabemos a dónde van las cosas, tenemos que rezar". El Ejército israelí informó este martes que llevó a cabo un "ataque preciso contra el liderazgo sénior" de Hamás, y un oficial israelí confirmó después a EFE que el bombardeo tuvo lugar en Doha, la capital de Catar, donde residen varios líderes del grupo islamista. También preguntado sobre la situación en Gaza, el papa expresó que "la situación es verdaderamente grave". "Toda la situación es realmente grave, la evacuación de la ciudad, no sabemos hacia dónde van las cosas. Es siempre grave", señaló.
