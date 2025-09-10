Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Al minuto

ÚLTIMA HORA del conflicto en Oriente Próximo, hoy en DIRECTO: Israel ataca a los negociadores de Hamás en Doha (Qatar)

Sigue la guerra de Ucrania, al minuto

El edificio atacado por Israel en Doha.

El edificio atacado por Israel en Doha. / AFP / JACQUELINE PENNEY

Eduardo López Alonso

Eduardo López Alonso

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.

EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Milei sufre una fuerte derrota electoral en Buenos Aires que compromete la gobernabilidad de Argentina
  2. Dan Smith, director del Instituto para la Paz de Estocolmo: 'China apoya a Rusia para complicar la vida a EEUU y Europa, pero persigue sus propios objetivos
  3. Al menos 6 muertos, entre ellos un español, y varios heridos graves en un tiroteo en Jerusalén
  4. Guerra en Gaza, en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo
  5. Israel ataca delegación de Hamás en Doha mientras discutían alto el fuego, según Al Jazeera
  6. GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
  7. Un tiburón ataca y se come a un surfista en Australia
  8. España llama a consultas a la embajadora en Israel por las 'calumnias' a los ministros del Gobierno

DIRECTO GAZA | Frente común de los países árabes ante el ataque israelí en Qatar

DIRECTO GAZA | Frente común de los países árabes ante el ataque israelí en Qatar

DIRECTO GUERRA DE UCRANIA | Polonia afirma haber derribado drones rusos que violaron su espacio aéreo en un ataque a Ucrania

DIRECTO GUERRA DE UCRANIA | Polonia afirma haber derribado drones rusos que violaron su espacio aéreo en un ataque a Ucrania

Las medidas de Sánchez necesitan el apoyo internacional para ser efectivas

Las medidas de Sánchez necesitan el apoyo internacional para ser efectivas

Gideon Levy, periodista israelí: “El caso de la ‘cámara de Hamás’ es un ejemplo de cómo funciona la propaganda de Israel”

Gideon Levy, periodista israelí: “El caso de la ‘cámara de Hamás’ es un ejemplo de cómo funciona la propaganda de Israel”

Polonia afirma haber derribado drones rusos que violaron su espacio aéreo en un ataque a Ucrania

Polonia afirma haber derribado drones rusos que violaron su espacio aéreo en un ataque a Ucrania

La Flotilla que lleva ayuda a Gaza denuncia un nuevo "ataque con dron" en Túnez

La Flotilla que lleva ayuda a Gaza denuncia un nuevo "ataque con dron" en Túnez

Von der Leyen afronta el debate del estado de la UE en el punto de mira por los aranceles y Gaza

Von der Leyen afronta el debate del estado de la UE en el punto de mira por los aranceles y Gaza

El Supremo de EEUU resolverá por vía rápida sobre la legalidad de los aranceles de Trump

El Supremo de EEUU resolverá por vía rápida sobre la legalidad de los aranceles de Trump