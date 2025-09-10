Charlie Kirk, aliado de Trump y figura clave de la ultraderecha en EEUU, recibe un disparo en una charla en una universidad de Utah

Charlie Kirk, una de las figuras más importantes en el mundo de la ultraderecha de Estados Unidos e importante aiado de Donald Trump, ha recibido este miércoles un disparo cuando participaba en una conferencia al aire libre en el campus en Orem de la universidad estatal Utah Valley.

Kirk, de 31 años, es fundador de Turning Point USA, una organización que ha sido vital en los últimos años para inyectar energía en el movimiento ultraconservador juvenil en EEUU y para la movilización de votantes jóvenes.

El influencer y activista estaba llevaba cerca de 20 minutos hablando en un acto al aire libre que se celebraba al aire libre bajo una carpa cuando ha recibido un disparo en el cuello. Los vídeos que circulan en redes sociales y declaraciones de tesitgos a los medios ratifican esa información.

A la hora de escribir estas líneas no hay información oficial sobre el estado de Kirk aunque la agencia AP ha asegurado citando a una fuente policial anónima que el activista se encuentra en "estado crítico".

La universidad y las autoridades han confirmado que el autor del tiro disparó desde un edificio cercano. Fox News ha dicho citando fuentes policiales que el autor del disparo ha sido detenido.

Según ha contado un testigo en la cadena conservadora el disparo se ha producido justo cuando Kirk había escuchado del público una pregunta sobre tiroteos escolares vinculándolos a personas transgénero.

Reacción de Trump

El presidente Donald Trump , que en julio del año pasado escapó por milimetros de la bala de un francotirador en un atentado durante un mitin, ha reaccionado inmediatamente pidiendo oraciones por Kirk en un mensaje en Truth Social, donde ha definido al activista como "un gran tipo de los pies a la cabeza. ¡Que dios lo bendiga!", ha escrito.

Polarización y violencia política

El ataque sacude a un país donde, conforme se ha exacerbado la polarización, ha ido creciendo el porcentaje de estadounidenses, de todas las ideologías, que han defendido el recurso a la violencia. El año pasado, antes de las elecciones, hubo sondeos que mostraron que hasta uno de cada cinco adultos creían que habría que recurrir a la violencia para que el país recupere la dirección correcta.

El disparo a Kirk promete incrementar esas tensiones, algo de lo que son conscientes los demócratas, que se han lanzado a redes sociales a condenar el ataque y la violencia política.

Lo ha hecho, por ejemplo, el gobernador de California, Gavin Newsom, uno de los más críticos con Trump durante este segundo mandato del republicano. "El ataque contra Charlie Kirk es repugnante, vil e inadmisible. En EEUU debemos rechazar la violencia política en TODAS sus formas", ha escrito en X.

También Pete Buttitieg, el exsecretario de Transporte que suena como candidato presidencial demócrata en 2028, ha escrito que "la violencia política debe ser rechazada siempre y totalmente".

El candidato demócrata a alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se ha mostrado también "horrorizado" y ha declarado en X: "la violencia política no tiene cabida en nuestro país".

Noticia de última hora. Será ampliada en breve.