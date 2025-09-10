Ascienden a 30 los muertos y más de un millar los heridos por los disturbios en Nepal

Las autoridades de Nepal han informado este miércoles de que ya son 30 los fallecidos y más de un millar los heridos por los disturbios registrados a raíz de la prohibición del acceso a las principales redes sociales, unas protestas que han seguido adelante a pesar de que el Gobierno anunció la retirada de dicha medida.

El Ministerio de Sanidad ha confirmado 30 muertos y ha situado en al menos 1.033 los heridos a medida que aumenta la violencia en el país, que se encuentra bajo fuertes medidas de restricción y un toque de queda a nivel nacional.

Al menos 55 de los heridos han tenido que ser trasladados a otros hospitales, si bien más de 700 han recibido el alta. Otros 253 han sido ingresados a lo largo del día, según informaciones del diario nepalí 'Republica'.

El Servicio Hospitalario Civil ha tratado a un total de 436 personas, si bien se encuentra sobrepasado debido al alto número de pacientes, según han indicado las autoridades. En el Centro Nacional de Trauma hay actualmente ingresadas 161 personas, mientras que otras 109 reciben atención médica en el Hospital Everest.

Sin Gobierno y en medio del caos por las protestas, Nepal permanece bajo control militar / NARENDRA SHRESTHA / EFE / VÍDEO: EFE

En total, son 28 los centros médicos que han estado atendiendo a los heridos. Asimismo, ha informado de que los servicios de emergencias han sido movilizados a gran escala para hacer frente al gran número de afectados.