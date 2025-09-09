GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Primer ministro estonio quiere audacia de la UE para Ucrania tras reunirse con Costa

El primer ministro de Estonia, Kristen Michal, señaló este lunes tras reunirse con el presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa, que quiere decisiones audaces para la defensa de Ucrania ante la guerra de agresión de Rusia y a la hora de sancionar a Moscú por su invasión.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el jefe del Gobierno del país báltico dijo esperar "decisiones audaces en el próximo Consejo Europeo que incrementen" el apoyo de la UE "a Ucrania y la presión a Rusia".

Además, en ese mensaje, acompañado de una foto de Michal junto a Costa, el estonio afirmó entre signos de exclamación que es necesario "avanzar hacia el ingreso de Ucrania" en la UE.

El primer ministro estonio también aludió a la necesidad de Europa de actuar en materia de seguridad y defensa, pues afirmó que "la financiación y la construcción de grandes proyectos de defensa de la UE deben comenzar antes del próximo Marco Financiero Plurianual".