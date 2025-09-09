GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Primer ministro estonio quiere audacia de la UE para Ucrania tras reunirse con Costa
El primer ministro de Estonia, Kristen Michal, señaló este lunes tras reunirse con el presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa, que quiere decisiones audaces para la defensa de Ucrania ante la guerra de agresión de Rusia y a la hora de sancionar a Moscú por su invasión.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, el jefe del Gobierno del país báltico dijo esperar "decisiones audaces en el próximo Consejo Europeo que incrementen" el apoyo de la UE "a Ucrania y la presión a Rusia".
Además, en ese mensaje, acompañado de una foto de Michal junto a Costa, el estonio afirmó entre signos de exclamación que es necesario "avanzar hacia el ingreso de Ucrania" en la UE.
El primer ministro estonio también aludió a la necesidad de Europa de actuar en materia de seguridad y defensa, pues afirmó que "la financiación y la construcción de grandes proyectos de defensa de la UE deben comenzar antes del próximo Marco Financiero Plurianual".
La sede del Gobierno ucraniano fue alcanzada por un misil Iskander ruso
El ataque contra la sede del Gobierno ucraniano en el mayor bombardeo aéreo ruso desde el inicio de la guerra en 2022 fue efectuado con un misil Iskander, según la embajadora de la UE en Ucrania, Katarina Mathernova, y medios ucranianos como 'Ukrainska Pravda' y 'Defense Express'. Después de una visita este lunes de embajadores al edificio dañado por el ataque ruso, junto a la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, y los ministros de Exteriores y del Interior, Andrí Sibiga e Ígor Klimenko, la diplomática de la UE afirmó en la red social Facebook que "el misil balístico Iskander que golpeó el gabinete de ministros fue dirigido justo allí, al corazón del Gobierno de Ucrania".
Guterres condena el ataque ruso contra un edificio gubernamental en Kiev y alerta de "una nueva escalada"
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha condenado "enérgicamente" este lunes el ataque perpetrado en la víspera por el Ejército de Rusia y que alcanzó un edificio gubernamental en la capital de Ucrania, Kiev, y ha alertado de que los ataques contra instituciones gubernamentales "representan una nueva escalada del conflicto". Guterres ha remarcado que los ataques contra población civil e infraestructuras civiles violan el Derecho Internacional Humanitario: "Son inaceptables y deben cesar de inmediato", ha declarado, en palabras de su portavoz, Stéphane Dujarric. En este sentido, el jefe de la ONU ha reiterado su llamamiento a un alto el fuego "total, inmediato e incondicional como primer paso hacia una paz justa, integral y sostenible en Ucrania, que defienda plenamente la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Ucrania, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional.
Sánchez reivindica la inversión en cooperación al desarrollo, y "no un 5% en defensa"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes la importancia de invertir en cooperación al desarrollo, esgrimiendo que en un mundo convulso como el actual contribuye a la seguridad más que lo hace la inversión del 5% del PIB en defensa a la que se han comprometido los miembros de la OTAN y de la que España se ha quedado fuera. Ese ha sido el mensaje que ha querido trasladar durante el acto con motivo del Día de las Personas Cooperantes que se ha celebrado en la sede de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Un helicóptero ruso viola el espacio aéreo estonio y Tallin cita al encargado de negocios
Un helicóptero ruso MI8 violó el domingo el espacio aéreo de Estonia en la zona de la isla de Vaindloo, en el Golfo de Finlandia, informó este lunes el Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa del país báltico, cuyo Ministerio de Exteriores citó por eso hoy al encargado de negocios de Rusia. Según un comunicado del Estado Mayor, la violación del espacio aéreo duró aproximadamente cuatro minutos. El aparato no tenía un plan de vuelo y el transpondedor estaba apagado. En el momento de la violación, la aeronave tampoco mantenía comunicación bidireccional por radio con los servicios de control de tráfico aéreo de Estonia.
Costa y el primer ministro sueco coinciden en aumentar presión contra Rusia con más sanciones
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, coincidió este lunes con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, en la necesidad de aumentar la presión sobre Rusia con más sanciones. "Suecia ha sido un firme y constante defensor de Ucrania y de la unidad de la Unión Europea (UE) frente a la agresión rusa. Coincidimos en la necesidad de avanzar con un aumento de la presión sobre Rusia mediante nuevas sanciones", escribió Costa tras reunirse en Estocolmo con Kristersson. Tanto Costa como Kristersson condenaron la víspera el mayor ataque aéreo de Rusia desde el inicio de la guerra contra Ucrania, que causó cinco muertos en todo el país y decenas de heridos y en el que fue alcanzado la sede del Gobierno ucraniano en Kiev. El primer ministro sueco señaló en la red social X que Estocolmo continuará su apoyo a Ucrania y aumentará la presión sobre Rusia.
El ataque ruso a sede del Gobierno en Kiev despierta dudas sobre las defensas aéreas en Ucrania
El primer ataque exitoso de Rusia contra un edificio gubernamental en el centro de Kiev ha aumentado los temores sobre la capacidad de Ucrania para contrarrestar los cada vez más intensos ataques aéreos rusos, lo que ha provocado llamamientos urgentes de los líderes ucranianos a sus socios internacionales para el refuerzo del apoyo a la defensa aérea. El ataque récord de Rusia el domingo con 810 drones y 13 misiles es una señal de su objetivo constante de abrumar las defensas aéreas de Ucrania, ya sobrecargadas, declaró a EFE el analista militar Oleksandr Kovalenko, del Grupo de Resistencia Informativa. El experto cree que Moscú atacó deliberadamente la sede del gobierno para vengarse de los dolorosos ataques ucranianos contra refinerías de petróleo rusas e incrementar al mismo tiempo la presión sobre Kiev para que acepte sus ultimátums. Kovalenko y otros expertos advierten de que es probable que se produzca pronto otro ataque a gran escala, con Rusia decidida a lanzar este tipo de acciones cada pocos días y con más de 2.800 drones Shahed y réplicas en la reserva.
Merz advierte de que la conquista de Ucrania es "solo el principio" para Putin
La conquista de Ucrania sería "solo el principio" para la Rusia de Vladimir Putin, cuyos ataques híbridos contra Alemania son "cada vez más intensos y agresivos", afirmó el lunes el jefe de Gobierno alemán, Friedrich Merz. Esta advertencia se produce en un momento en que el canciller alemán ha convertido el rearme de Europa en una prioridad absoluta, para que el continente pueda hacer frente a la amenaza rusa, pero también adaptarse a la retirada estadounidense desde la elección de Donald Trump. "Todo indica que el plan imperialista [del presidente ruso Vladimir] Putin no terminaría con la conquista de Ucrania, sino que sería solo el principio", declaró durante la conferencia anual que reúne a los embajadores alemanes. Alemania es testigo "diariamente de ataques híbridos de Rusia cada vez más intensos y agresivos", dirigidos especialmente contra sus "infraestructuras", acusó Merz. El país también observa "las provocaciones" de Moscú "en el mar del Norte y el mar Báltico", añadió el dirigente, para quien "Rusia y China intentan asegurar esferas de influencia en el sureste de Europa".
Kiev pide una respuesta internacional al ataque ruso contra la sede del Gobierno
El mayor ataque ruso con drones en lo que va de guerra causó graves daños en la sede del Gobierno ucraniano, lo que dio lugar a una cascada de mensajes de condena y solidaridad de todos los socios de Kiev que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, espera que se traduzcan en hechos en la reunión que sus aliados militares celebrarán mañana en Londres. "Es una señal clara de que (el presidente ruso, Vladímir) Putin está probando al mundo, para ver si aceptan o toleran esto. Por eso es importante que las declaraciones de líderes, estados e instituciones estén respaldadas con acciones contundentes", dijo Zelenski en su primer discurso a la nación después del ataque. El presidente ucraniano pidió más presión para Rusia en forma de sanciones, aranceles y otras medidas económicas punitivas para debilitar la maquinaria de guerra del enemigo, que ha logrado expandir la producción de drones kamikaze Shahed hasta el punto de poder lanzar más de 400 vehículos no tripulados de este tipo en una sola noche, como ocurrió el domingo.
Cinco muertos en Ucrania tras el ataque masivo ruso
Los servicios de rescate ucranianos han encontrado el cuerpo sin vida de un hombre entre los escombros del edificio de nueve plantas destruido este domingo en un ataque masivo ruso contra la capital ucraniana la víspera, lo que eleva a tres el número de víctimas en Kiev y a cinco el total en todo el país. El hallazgo del cadáver fue anunciado este lunes por los propios servicios de emergencias ucranianos. En ese mismo edificio del distrito de Sviatoshin de Kiev el ataque ruso mató también a una mujer y a su hijo de dos meses. Rusia utilizó en su ataque del domingo contra Ucrania más de 800 drones, estableciendo un nuevo récord en el uso de vehículos no tripulados de larga distancia en un solo día.
