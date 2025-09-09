Maduro decreta que Venezuela festeje la Navidad el 1 de octubre pese a la tensa situación con Estados Unidos

En medio del despliegue en el Caribe de ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear por parte de Estados Unidos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro dispuso que, a la par del alistamiento en las milicias bolivarianas para contener una hipotética "agresión" militar, los hombres, mujeres y niños de ese país celebren la Navidad dentro de 21 días como una forma de "defender el derecho a la felicidad" y en "homenaje al pueblo combativo".

El "presidente obrero", como le gusta llamarse, hizo el anuncio en su programa televisivo de los lunes por la noche, Con Maduro +. No es la primera vez que el Gobierno modifica el calendario de festejos. Bajo los rigores de la pandemia se instituyó al 15 de octubre como día navideño. El año pasado también se conmemoró el primer día del mes venidero cuando resonaban las impugnaciones a la victoria de Maduro en los comicios de julio de 2024.

"Vamos a aplicar la fórmula de otros años que nos ha ido muy bien para la economía, para la cultura, para la alegría". El 1 de octubre "arranca" por lo tanto un período de "alegría, comercio, actividad, cultura, villancicos, gaitas, hallacas (carne o pollo envueltos en harina de maíz)". Pero no se trata de esperar que transcurran las semanas hasta sentarse en las mesas familiares porque "es septiembre y ya huele a Navidad".

Maduro sabe que es tomado en sorna por sus adversarios. No obstante, defiende su potestad para alterar cronogramas tradicionales. Sus fundamentos los expuso el año pasado: "unos tipos con sotana salieron a decir que hay Navidad solo si ellos la decretaban. No, no, señor de sotana, usted aquí no decreta nada. Jesucristo le pertenece al pueblo, las Navidades son del pueblo y el pueblo las celebra cuando quiera celebrar sus Navidades".

"Relato sucio"

Festejos al margen, el presidente aseguró que el país debe preparar su defensa porque es objeto de un "relato sucio" de Washington contra sus autoridades ejecutivas "legítimas", que tiene el propósito de un "cambio de régimen" para "robarle el petróleo, el gas y el oro".

Señaló además que la administración de Donald Trump lanza "lodo" contra el Palacio de Miraflores, pero va a ser derrotada "por la opinión pública mundial" porque "todo lo que dice es mentira" sobre la existencia de un Cartel de los Soles que envía droga a Estados Unidos. "Es una escalada de guerra totalmente injustificada, inaceptable", remarcó en referencia al hundimiento de una lancha la semana pasada que supuestamente llevaba drogas a territorio norteamericano.

Venezuela, remarcó Maduro, "es irrelevante en el tema del narcotráfico" a pesar de que la fiscal general norteamericana, Pamela Bondi, pusiera precio a su cabeza: 50 millones de dólares. "A Venezuela nadie la va a humillar, no vamos a aceptar la humillación del imperio gringo (…) Ninguna generación de venezolanos se va a humillar al imperio gringo. Jamás. Ni hoy ni nunca»".