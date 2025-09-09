Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CRISIS POLÍTICA

Macron elige a su ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, como primer ministro de Francia

Una de las claves de su promoción habría sido su cercanía con el presidente francés, que quería haberlo nombrado en Matignon (sede de la jefatura del Gobierno) ya el pasado diciembre

El ministro de Defensa de Francia, Sébastien Lecornu, en una imagen de archivo.

El ministro de Defensa de Francia, Sébastien Lecornu, en una imagen de archivo. / Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler - Archivo

EFE

París
El presidente francés, Emmmanuel Macron, nombró este martes a Sébastien Lecornu, de 39 años y ministro de Defensa hasta hoy, como nuevo primer ministro francés, según informó el Elíseo.

Macron le ha encomendado "la tarea de consultar a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento con vistas a la aprobación de un presupuesto nacional y la construcción de los acuerdos esenciales para las decisiones que se tomen en los próximos meses", precisó la Presidencia francesa en un comunicado.

Una de las claves de la promoción de Lecornu habría sido su cercanía con Macron, que quería haberlo nombrado en Matignon (sede de la jefatura del Gobierno) ya el pasado diciembre, en detrimento del centrista François Bayrou, quien presentó hoy su dimisión tras perder la víspera de forma aplastante una moción de confianza

