DIRECTO GUERRA DE GAZA | última hora del conflicto en Oriente Próximo

Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
El Ejército israelí ordena evacuar toda la ciudad de Gaza
El portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee instó a los gazatíes este martes por la madrugada a evacuar toda la ciudad de Gaza.
"A todos los residentes de la ciudad de Gaza y a quienes se encuentran en todos sus barrios, desde la Ciudad Vieja y Tafah al este, hasta el mar al oeste", anunció por su cuenta de X.
La Flotilla con ayuda para Gaza dice que fue impactada por "un dron" pero Túnez la desmiente
La flotilla que zarpó con activistas y ayuda humanitaria para Gaza afirmó en la madrugada del martes que uno de sus barcos fue atacado por "un dron" cerca de Túnez, aunque ese país descartó la presencia de vehículos aéreos no tripulados en la zona.
Más de mil personas recibieron el domingo en ese país del norte de África al grupo de unas 20 embarcaciones que salió a principios de mes desde Barcelona con destino a ese asolado territorio palestino.
En ella viaja la ambientalista Greta Thunberg, entre otras personalidades como el brasileño Thiago Avila, y tiene como objetivo "abrir un corredor humanitario y poner fin al genocidio en curso del pueblo palestino" en el contexto de la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás, según sus organizadores.
El canciller iraní se reunirá en Egipto con el jefe del organismo nuclear de la ONU
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, se reunirá en Egipto con el titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con el que Teherán suspendió toda cooperación en julio, informó la prensa estatal iraní.
"Durante un viaje a El Cairo, se celebrará una reunión con el director general del OIEA para concluir las negociaciones sobre un nuevo protocolo de interacción entre Irán y la Agencia" de la ONU, informó el lunes por la noche la agencia de noticias oficial Irna, citando al portavoz de la diplomacia iraní.
El medio estatal no precisó la fecha del encuentro entre el canciller y el diplomático argentino Rafael Grossi en Egipto.
La afición italiana da la espalda al himno de Israel
Gran parte de la afición italiana desplazada a Debrecen (Hungría), sede en la que se disputó el encuentro ante Israel clasificatorio al Mundial 2026, dio la espalda al campo cuando sonó el himno israelí justo antes del comienzo del partido. Disputado en la ciudad húngara por motivos de seguridad, sede neutral escogida por la UEFA, el partido volvió a dejar una imagen más bien propia de la pandemia, tal y como sucedió en septiembre de 2024, cuando ambas selecciones se enfrentaron en Budapest en Liga de Naciones y cuando ya la afición italiana dio la espalda al himno.
La ONU insiste que vetar al palestino Abás de la Asamblea General va contra los tratados
El veto impuesto por el Gobierno de Estados Unidos al presidente palestino Mahmud Abás, que de este modo no podrá participar en la Asamblea General de finales de septiembre, va contra los tratados firmados entre la ONU y EE. UU. como país anfitrión, según interpretó este lunes el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric. El pasado 29 de agosto, el Gobierno de Donald Trump anunció que denegaría los visados para entrar a EEUU a los miembros de la Autoridad Palestina en vísperas de la Asamblea General (23-28 de septiembre), lo que significaba que Abás, que iba a encabezar la delegación de su país, no podría asistir al gran foro de la diplomacia mundial, en el que la cuestión palestina figuraba además como una de las más importantes.
Dos adolescentes palestinos muertos por disparos del Ejército israelí en Yenín
Dos jóvenes palestinos murieron este lunes por disparos del Ejército israelí en el campo de refugiados de Yenín, en el norte de Cisjordania, informó el Ministerio de Sanidad palestino. Las víctimas fueron identificadas como Islam Majarmeh y Muhammad Maskala, ambos de 14 años. También resultaron heridos una niña de 12 años y dos jóvenes de 17 y 22, atendidos tras recibir impactos durante la operación militar, según la Media Luna Roja-. La agencia oficial palestina Wafa señaló que las tropas israelíes rodearon a un grupo de ciudadanos en el barrio de Al-Bishr, cuando intentaban acceder a sus viviendas para comprobar su estado y recoger pertenencias personales. Añadió que las fuerzas arrestaron a varios residentes y los trasladaron a un cuartel militar dentro del campamento, además de incendiar una casa en medio de un intenso tiroteo.
Rego denuncia que el veto de Israel contra ella busca "criminalizar" a los que señalan su "barbarie" en Gaza
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de Izquierda Unida (IU), ha denunciado este lunes que la prohibición contra ella de que entre en el país y en los territorios palestinos ocupados ilegalmente por el Gobierno de Benjamin Netanyahu revela, a su juicio, la estrategia de "criminalizar" a todos los que señalan su "barbarie" en la Franja de Gaza. En declaraciones a la 'Cadena Ser', recogidas por Europa Press, también ha dicho que como dirigente de IU respalda la posición histórica de su formación de exigir la salida de Estados Unidos (EEUU) de las bases militares de Rota y Morón.
Sánchez dice que la historia será "implacable" con la "complicidad" ante el genocidio y urge a Europa a actuar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este lunes que la historia será "implacable" y "juzgará la indiferencia como complicidad" ante la situación en Gaza que ha vuelto a calificar como "genocidio". En un acto en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por el día del cooperante, Sánchez ha señalado que lo que está sucediendo en La Franja es un "una de las etapas más negras del siglo XXI" y ha vuelto a pedir a la Unión Europea que suspenda el acuerdo de asociación con Israel. "No sé a qué está esperando Europa a suspender ese acuerdo", ha recriminado.
Netanyahu avisa de que la destrucción de edificios en Gaza es solo un "preludio"
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, avisó este lunes de que los ataques israelíes contra rascacielos en la asediada ciudad de Gaza son solo un "preludio" de la operación terrestre que prepara el Ejército. "Todo esto es solo una introducción, un preludio, a la poderosa operación principal: una maniobra terrestre de nuestras fuerzas, que ahora mismo están organizándose y reuniéndose, sobre la ciudad de Gaza", aseguró el mandatario en un mensaje en vídeo compartido por su oficina. En el mensaje, Netanyahu animó a los palestinos que se refugian en la capital gazatí a abandonar la zona. "Os hemos avisado, ¡salid de ahí!", dijo el primer ministro. El viernes, el Ejército israelí avisó de que comenzaría una oleada de ataques contra edificios de varias plantas en la ciudad de Gaza convertidos en "infraestructura terrorista". Desde entonces, las fuerzas israelíes han solicitado la evacuación de al menos cinco rascacielos, que fueron bombardeados poco después.
Cuatro soldados israelís mueren en combate en la Franja de Gaza
El Ejército israelí informó este lunes de la muerte de cuatro soldados en combates en el norte de la Franja de Gaza, lo que eleva a 460 el total de militares caídos en el enclave palestino desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, según el recuento de las autoridades. Las víctimas fueron identificadas como Uri Lamed, de 20 años; Gadi Cotal, de 20; Amit Arye Regev, de 19, y un cuarto soldado cuyo nombre aún no fue autorizado para su publicación. Según el diario local 'The Times of Israel', el ataque se produjo alrededor de las 06.00 hora local (03.00 GMT) en Yabalia, al norte de la ciudad de Gaza, cuando entre tres y cuatro milicianos de Hamás abrieron fuego contra un puesto militar poco después de que las tropas regresaran de una operación nocturna.
