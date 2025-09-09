DIRECTO GUERRA DE GAZA | última hora del conflicto en Oriente Próximo

La Flotilla con ayuda para Gaza dice que fue impactada por "un dron" pero Túnez la desmiente

La flotilla que zarpó con activistas y ayuda humanitaria para Gaza afirmó en la madrugada del martes que uno de sus barcos fue atacado por "un dron" cerca de Túnez, aunque ese país descartó la presencia de vehículos aéreos no tripulados en la zona.

Más de mil personas recibieron el domingo en ese país del norte de África al grupo de unas 20 embarcaciones que salió a principios de mes desde Barcelona con destino a ese asolado territorio palestino.

En ella viaja la ambientalista Greta Thunberg, entre otras personalidades como el brasileño Thiago Avila, y tiene como objetivo "abrir un corredor humanitario y poner fin al genocidio en curso del pueblo palestino" en el contexto de la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás, según sus organizadores.