Guerra en Oriente Próximo
El Ejército israelí ordena evacuar toda la ciudad de Gaza
El país hebreo da un nuevo paso hacia la ocupación de la capital del enclave
EFE
Jerusalén
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
El portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee instó a los gazatíes este martes por la madrugada a evacuar toda la ciudad de Gaza.
"A todos los residentes de la ciudad de Gaza y a quienes se encuentran en todos sus barrios, desde la Ciudad Vieja y Tafah al este, hasta el mar al oeste", anunció por su cuenta de X.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fuerte derrota electoral de Milei que compromete la gobernabilidad en Argentina
- Dan Smith, director del Instituto para la Paz de Estocolmo: 'China apoya a Rusia para complicar la vida a EEUU y Europa, pero persigue sus propios objetivos
- Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza
- EEUU detiene a 475 inmigrantes en una redada en una planta de Hyundai en Georgia
- Un tiburón ataca y se come a un surfista en Australia
- China quiere un nuevo orden mundial, Trump y Europa se lo están facilitando
- Rusia ataca por primera vez la sede del Gobierno de Ucrania con un nuevo récord de drones
- Anatoli Torkunov, académico que reescribe la historia de Rusia, posee propiedades en España por 15 millones de euros