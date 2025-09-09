El director del hospital Shifa rechaza evacuar Ciudad de Gaza y pide protección internacional

El director del hospital Shifa, en la ciudad de Gaza, Mohammad Abu Salmia, aseguró que, pese a la orden de evacuación total dictada por el Ejército israelí sobre la capital del enclave, ni él ni su equipo médico abandonarán el centro ni a sus pacientes.

"Nos quedaremos con los pacientes", afirmó en mensajes enviados a EFE el responsable del mayor hospital gazatí, con 402 camas, después de conocerse la orden de desalojo. Recordó que en la urbe viven cerca de un millón de personas y que los hospitales están completamente colapsados. La situación, advirtió, es igual de crítica en el sur de la Franja, donde "no hay sitio para recibir a ningún paciente".

Abu Salmia subrayó que "la situación ahora es extremadamente peligrosa en los hospitales de (ciudad de) Gaza" tras la orden de evacuación, señalando que funcionan con una ocupación del 300 % y que "no se puede mover a los pacientes a ningún sitio de Gaza, tampoco al sur".

"Todos los hospitales en el sur de Gaza, los públicos y los de campaña están ocupados por pacientes, por heridos, y no hay sitio para llevar a ningún paciente en el sur de Gaza, así que la situación es muy, muy, muy difícil", insistió. Explicó además que las unidades de cuidados intensivos de la capital están saturadas.

"Hay más de 50 pacientes con ventilación mecánica y oxígeno, y cuidados especiales; más de 80 bebés en incubadoras; y 350 pacientes en diálisis. No podemos atenderlos en ningún lugar de Gaza, ni en el sur", recalcó. Según detalló, en el Shifa se concentran todos los pacientes de diálisis, 15 personas en cuidados intensivos y 21 recién nacidos en incubadoras, cuyo traslado es “extremadamente difícil”.

Reclaman protección urgente para hospitales y personal médico

"Nos quedaremos con los pacientes, con los heridos, en el hospital, pero nuestras experiencias con la ocupación (israelí) han sido terribles, por lo que pedimos una protección internacional urgente para los hospitales, para el personal medico, y un corredor seguro para traer a los heridos al hospital", afirmó. Añadió que los habitantes de la capital sufren ahora "hambruna, enfermedad, heridas", y están "mental y físicamente exhaustos".

El Ministerio de Sanidad de Gaza lanzó este martes una "llamada urgente" a la comunidad internacional para que se garantice la "protección inmediata" de los hospitales y del personal médico en la capital del enclave, tras la evacuación completa de la urbe ordenada por Israel.

El Ejército israelí declaró Gaza capital como "zona de combate peligrosa" y pidió a los civiles desplazarse hacia el sur, hacia la nueva "zona humanitaria" cerca de Jan Yunis, anunciada el sábado, aunque ya se encuentra saturada de desplazados.