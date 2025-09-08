Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Putin sobre las tropas extranjeras en Ucrania: "Si aparecen allí tropas, durante las acciones militares, serán objetivos legítimos"

Putin sobre las tropas extranjeras en Ucrania: "Si aparecen allí tropas, durante las acciones militares, serán objetivos legítimos".

Eduardo López Alonso

Eduardo López Alonso

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.

DIRECTO GAZA: Trump dice que el acuerdo de alto el fuego llegará "pronto" tras lanzar la "última advertencia" a Hamás

GUERRA DE UCRANIA, en directo | Trump anuncia una visita de líderes europeos a la Casa Blanca para abordar el conflicto en Ucrania

Macron busca un primer ministro socialista ante la previsible caída de Bayrou

Fuerte derrota electoral de Milei que compromete la gobernabilidad en Argentina

Hamás dice estar listo para negociar "inmediatamente" las propuestas del plan de EEUU

Trump lanza una "última advertencia" a Hamás para alcanzar acuerdo y liberar a los rehenes

La ONU afirma que el tiempo para evitar la extensión de la hambruna en Gaza se está agotando

Israel destruye otro alto edificio en Ciudad de Gaza, el tercero en tres días

