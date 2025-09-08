En Directo
GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.
Trump anuncia una visita de líderes europeos a la Casa Blanca para abordar el conflicto en Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo que recibirá la visita de "algunos" dirigentes europeos a principios de esta semana, con vistas a resolver el conflicto en Ucrania, tras reiterar su descontento con su homólogo ruso, Vladimir Putin, tras el ataque masivo contra la capital ucraniana, Kiev, que ha alcanzado la sede del Gobierno del país europeo y dejado al menos dos víctimas mortales.
"Algunos líderes europeos vendrán a nuestro país el lunes o martes, individualmente, y creo que vamos a resolverlo", ha declarado ante la prensa tras descender del avión presidencial a su llegada a Washington.
Rusia golpea la sede del Gobierno ucraniano en su mayor bombardeo de la guerra
Rusia lanzó este domingo su mayor ofensiva aérea contra Ucrania desde que empezó la guerra, una andanada de drones y misiles que dejó al menos cinco muertos en distintos puntos del país y provocó un incendio en la sede del gobierno en Kiev.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que contaba con una respuesta contundente por parte de Estados Unidos tras el ataque. En Washington, el presidente Donald Trump dijo a los periodistas que no está "feliz" con lo sucedido.
Antes, al ser preguntado si estaba dispuesto a imponer más sanciones contra Rusia, el magnate republicano respondió: "Sí, lo estoy".
Trump apunta a una nueva ronda de sanciones contra Rusia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado este domingo dispuesto a impulsar una nueva de sanciones económicas contra Rusia en respuesta a la ofensiva militar de Moscú en Ucrania.
El mandatario estadounidense ha sido interrogado por la prensa si va a lanzar una "segunda fase" de sanciones contra Rusia, a lo que ha respondido con contundencia que "sí" desde la Casa Blanca.
Este mismo domingo, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha cofirmado que Estados Unidos está abierto a aplicar nuevas sanciones dirigidas en particular a países que compren petróleo ruso y así "colapsar" la economía rusa, aunque para ello Washington deberá colaborar con la UE.
"Estamos dispuestos a aumentar la presión sobre Rusia, pero necesitamos que nuestros socios europeo nos sigan", ha afirmado Bessent en la cadena NBC. "Ahora estamos en una carrera entre lo que puede resistir el Ejército ucraniano y lo que puede resistir la economía rusa", ha explicado.
"Si Estados Unidos interviene e impone más sanciones y aranceles secundarios a los países que compran petróleo ruso, la economía rusa se hundirá totalmente y eso llevará al presidente (Vladimir) Putin a la mesa" de negociación, ha argumentado.
Ucrania dice haber recuperado 5 veces más territorio en Pokrovsk que el perdido en agosto
El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirski, admitió este domingo que el frente en torno a la localidad de Pokrovsk, en el este de Ucrania, sigue siendo uno de los más difíciles, aunque en aseguró que las tropas de su país lograron recuperar cinco veces más territorio que el perdido en agosto.
"El frente de Pokrovsk sigue siendo uno de los más difíciles. En la última semana, nuestras unidades repelieron cerca de 350 ataques enemigos. Es precisamente aquí donde los rusos concentraron sus esfuerzos principales y crearon el mayor grupo ofensivo que intenta romper nuestra defensa", escribió en su cuenta de Facebook.
Sirski sostuvo que, pese a los continuos ataques rusos en Pokrovsk, en la región de Donetsk, los soldados ucranianos mantienen las líneas asignadas y también realizan acciones de asalto efectivas.
"Así, habiendo perdido en agosto 5 kilómetros cuadrados en el frente de Pokrovsk, las unidades de las Fuerzas de Defensa lograron recuperar el control sobre 26 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano", aseguró, y añadió que una relación similar a favor de Ucrania se observa en el frente de Dobropillja, al norte de Pokrovsk
Zelenski pide a Trump nuevas sanciones y a otros socios aplicar garantías de seguridad
).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este domingo que el masivo ataque ruso nocturno contra el país es un "crimen consciente y un alargamiento de la guerra" por parte del Kremlin, e instó a EE.UU. a imponer finalmente nuevas sanciones contra Rusia y a los otros socios a implementar las garantías de seguridad acordadas en París.
"Estos asesinatos, ahora, cuando la verdadera diplomacia podría haberse iniciado hace tiempo, son un crimen consciente y un alargamiento de la guerra", señaló Zelenski en su cuenta de Telegram, en referencia a los al menos dos fallecidos que el ataque ruso causó en la capital, Kiev, donde por primera vez fue la sede del Gobierno registro daños en su estructura.
"No es la primera vez que en Washington se dice que habrá sanciones por negarse a dialogar", recalcó el jefe de Estado ucraniano, en una velada crítica al presidente de EE.UU., Donald Trump, que ha amenazado a Rusia en varias ocasiones con nuevas restricciones si se niega a negociar la paz y continúa los ataques contra civiles, pero que hasta ahora no ha dado el paso.
Zelenski pidió además la implementación de "todo lo acordado en París", donde esta semana 26 países se comprometieron a dar garantías de seguridad a Ucrania cuando haya un alto el fuego sostenible o un acuerdo de paz, que incluyen una misión internacional de tropas y el reforzamiento del Ejército ucraniano, entre otras medidas.
"Debemos implementar todo lo acordado en París. También esperamos la realización de todos los acuerdos para fortalecer nuestra defensa aérea. Cada sistema adicional salva vidas civiles de estos ataques viles", enfatizó el mandatario.
Varios pisos bombardeados
Varios bloques de pisos han sido bombardeados a lo largo de la noche por vehículos rusos no tripulados provocando incendios y el desprendimiento de escombros, lo que ha dejado un balance de dos víctimas mortales y 17 heridos --entre los que figura una mujer embarazada-- de los que siete han tenido que ser hospitalizados.
A últimas horas del sábado, Klitschko advirtió a la población que se mantuviera a salvo ante la amenaza de bombardeos. "Activada otra vez la defensa antiaérea de la capital. ¡Permanezcan en los refugios!", sostuvo.
Los servicios de bomberos y rescatistas trabajan en la zona para atender a los afectados y acabar con los focos de fuego que también se han desatado en varios vehículos.
Asimismo, el jefe de la región rusa de Voronezh, Alexander Gusev, ha confirmado ataques de las fuerzas ucranianas en la zona que han resultado en un hombre herido por el desprendimiento de restos de un dron. En total, ha cifrado en seis los drones interceptados por las autoridades rusas en la región.
Esta nueva ofensiva contra la ciudad de Kiev llega después de que al menos 15 personas resultaran heridas por ataques de drones rusos en Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, a última hora de este sábado.
Rusia ataca la sede del Gobierno de Ucrania en un bombardeo que deja al menos dos muertos en Kiev
Al menos dos ucranianos han perdido la vida y otros 17 han resultado heridos este domingo después de que el Ejército de Rusia bombardeara la capital ucraniana, Kiev, provocando un incendio en la sede del Gobierno ucraniano que ha sido alcanzada por el ataque.
"En el distrito de Svyatoshyn (Kiev), según información preliminar, murieron dos personas: una mujer joven y un niño menor de un año", ha informado el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.
El jefe de la Administración Militar de la localidad, Timur Tkachenko, ha confirmado el incendio en la sede gubernamental situada en el distrito Pechersk, en el centro de la ciudad. Efectivos de bomberos trabajan para sofocar el fuego.
"Esta noche, Rusia llevó a cabo otro ataque masivo contra Ucrania. Sí, por primera vez, el edificio gubernamental, el tejado y los pisos superiores resultaron dañados debido a un ataque enemigo", ha sostenido la primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, en un mensaje emitido en Telegram.
Macron habla con Modi y dice que los dos quieren una paz justa y duradera en Ucrania
El presidente francés, Emmanuel Macron, habló este sábado con Narendra Modi, primer ministro de India, un país fundamental para que Rusia pueda exportar en particular una parte importante de su petróleo, y aseguró que sus dos países están de acuerdo en alcanzar "una paz justa y duradera en Ucrania".
En un mensaje en su cuenta de X, Macron explicó que en la conversación que mantuvo con Modi le presentó "el resultado" de la reunión del pasado jueves en París del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con sus aliados de la llamada Coalición de Voluntarios.
En esa reunión se formalizaron sobre todo los compromisos de los 35 países de la Coalición de Voluntarios para ofrecer garantías de seguridad a Ucrania en caso de que llegara a un acuerdo de paz o a un alto el fuego con Rusia, lo que incluye el despliegue por parte de 26 de ellos de medios militares para ofrecerle una cobertura a Kiev.
Ucrania derriba 68 de 91 drones suicidas lanzados por Rusia contra el país
Las defensas antiaéreas ucranianas derribaron en las últimas horas 68 drones de un total de 91 lanzados por Rusia sobre el país, según el parte diario de la Fuerza Aérea de Ucrania.
Según el boletín de este sábado, en la pasada noche Rusia atacó Ucrania con drones de ataque tipo Shahed y drones señuelo de distintos tipos desde territorio ruso.
La mayoría de los drones fueron derribados por la aviación, las tropas de misiles antiaéreos, las unidades de guerra electrónica y sistemas no tripulados, así como por los grupos móviles de fuego de las Fuerzas de Defensa de Ucrania.
No obstante, se registraron impactos de 18 drones de ataque en ocho localidades y la caída de fragmentos de drones derribados en cuatro.
Ucrania reprocha a Hungría que considere una "amenaza" su adhesión a la UE
El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha reprochado al responsable de la cartera de Hungría, Péter Szijjártó, que continúe rechazando la adhesión del país ucraniano a la Unión Europea por considerar falso que suponga una "amenaza" contra los agricultores húngaros.
"La adhesión de Ucrania a la UE no supone una amenaza para los agricultores húngaros, que no han bloqueado la frontera entre Ucrania y Hungría ni un solo día y este año están comprando activamente maíz ucraniano", ha indicado el político ucraniano en respuesta a un mensaje emitido por su homólogo húngaro previamente en la red social X.
Szijjártó ha comentado las declaraciones del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en las que consideraba "extraña" la posición negativa de Hungría respecto a la entrada ucraniana en la UE, argumentando que esta decisión "destruiría a (nuestros) agricultores, (nuestro) mercado laboral y (nuestra) seguridad".
"A diferencia de Zelenski, la postura de Hungría no viene dictada desde el exterior. Nos da igual lo que opine Moscú sobre la pertenencia de Ucrania a la UE", ha mencionado también en el mensaje desde la misma red social.
En respuesta estas palabras, Sibiga ha sostenido que no solo no supondría una amenaza para Hungría, sino que, "al contrario, redunda en su interés nacional y de seguridad". El ministro ucraniano ha afirmado que los agricultores húngaros no han bloqueado "ni un día" la frontera entre ambos países y ha añadido que "están comprando activamente maíz ucraniano".
