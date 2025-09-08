Publicada la carta soez de Trump a Epstein cuya existencia negaba el presidente de EEUU

Donald Trump no consigue que las sombras por sus vínculos con el financiero y depredador sexual Jeffrey Epstein dejen de merodearle, por más que intenta desesperadamente enterrar un caso que ha abierto una brecha entre él y el movimiento MAGA.

Este lunes ha visto la luz el mensaje que el actual presidente de Estados Unidos preparó para el 50 cumpleaños de Epstein, una felicitación con texto envuelto en el perfil de un cuerpo femenino donde la firma de Trump ocupaba la zona del vello púbico.

Desde que ‘The Wall Street Journal’ informó primero en julio de la existencia de ese mensaje, que iba incluido en ese libro que preparó para Epstein su exnovia y asociada Ghislaine Maxwell recopilando felicitaciones de amigos, Trump ha negado su existencia. Incluso demandó a los periodistas y al diario, acusándoles de difamación en una demanda donde dijo que la carta era “inexistente”.

Ahora el Comité de Control de la Cámara Baja ha recibido una copia del libro de cumpleaños de los gestores de la herencia de Epstein. Este se lo había dado Maxwell a Epstein en 2003, tres años antes de su primer arresto y 16 antes de su segunda detención e imputación y el suicidio en la cárcel. Incluye, además del mensaje de Trump, otros de una veintena de “amigos" como Bill Clinton, la diseñadora Vera Wang o el milmillonario Leon Black.

Tanto una cuenta de X de los demócratas del comité como el diario de Rupert Murdoch han hecho pública la imagen de la carta, que responde a la descripción detallada que el rotativo hizo en julio.

Los archivos

“El presidente Trump llamó la investigación de Epstein una farsa y dijo que la nota de cumpleaños no existía. Ahora sabemos que mentía y que está haciendo todo lo posible para ocultar la verdad”, ha dicho el congresista Robert Garcia, el demócrata de más rango en el comité. “Basta de juegos y mentiras: publiquen todos los archivos ya”.

La publicación de la carta es el último quebradero de cabeza político que representa para Trump este caso, que el presidente se empeña sin éxito en intentar enterrar. La semana pasada, cuando víctimas de Epstein ofrecieron una rueda de prensa en la escalinata del Congreso apoyadas por congresistas republicanos y demócratas que exigen transparencia total, Trump insistía en que esas reclamaciones forman parte de una farsa “políticamente motivada”.