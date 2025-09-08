¿Por qué ha perdido Milei las elecciones en Buenos Aires? ¿Qué efectos puede tener en su futuro? 5 claves

El Gobierno de los hermanos Javier y Karina Milei ha tenido una derrota electoral sin parangón en la provincia de Buenos Aires. El presidente polarizó con tanta agresividad la campaña de unos comicios provinciales por lo general anodinos que terminó por nacionalizarlos y perdió ante el peronismo por casi 14 puntos de diferencia. De esta manera propició la legitimidad del liderazgo del gobernador bonaerense Axel Kicillof. El traspié en las urnas es sonoro, pero los ruidos todavía pueden ser mayores porque la crisis económica y de credibilidad es tan profunda que presagia mayores problemas.

Un Milei con los ojos desorbitados y una desprolijidad en su vestimenta propia de un vagabundo asumió el domingo la paliza ante sus seguidores y dijo que La Libertad avanza, el partido oficial, trataría de corregir los errores de cara a los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre. Pero de inmediato no solo ratificó la continuidad del modelo económico, sino que prometió radicalizarlo. El ministro de Hacienda, Luis Caputo, dijo de inmediato que todo seguiría igual. La obstinación es un signo inequívoco del desconocimiento de las razones de la derrota: una parte de la sociedad se ha cansado de un presidente que se hace llamar "doctor" aunque carezca de ese título y solo en 2024 profirió 4000 insultos, alguien capaz de hablar sobre un país que no existe al punto de inventar cifras que llaman a la risa de los especialistas y, a la vez, desconocer el sufrimiento. "Dicen que 'la gente no llega a fin de mes'. La frase sirve para ponerse sensiblero. Pero si fuese cierta, la calle tendría que estar llena de cadáveres", llegó a decir. Esos niveles de desdén volvieron como una factura en las urnas.

Una regla inexorable ha marcado el pulso de las elecciones legislativas desde que Argentina recuperó la democracia: suelen ser adversas para los oficialismos. Pero nunca antes un partido gobernante perdió por tanta diferencia. La situación económica explica esos números. Mientras Milei habla de un PIB que crece sostenidamente la actividad está prácticamente frenada. El sector privado ha perdido 200.000 empleos. Cerraron 15.000 pequeñas y medianas empresas. En los últimos 18 meses cerraron 14.000 panaderías. La venta de croissants cayó un 85%. El salario mínimo se desplomó un 32%. La posibilidad de una mejora no está a la vista en un país donde reina la especulación financiera. Para contener el precio artificial del dólar, garante de una inflación mensual del 2%, el Banco Central ofrece tasas de interés del 80% al año. No hay créditos ni consumo. El 46% de los argentinos usa la tarjeta crédito para comprar alimentos, según el Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (CentroRA) de la Facultad de Ciencias Económicas. Pagar en cuotas un kilogramo de tomate es un hecho tan inédito como ilustrativo.

El Gobierno ha controlado la inflación y el déficit fiscal y creyó que esas metas lo blindaban ante cualquier contingencia. Desconoció que hizo pagar a la sociedad un precio muy alto: congeló pensiones, despidió 180.000 empleados públicos, se endeudó y postergó pagos a bancos y bonistas. Frenó a la vez la obra pública. Pero además trató con desdén inaudito a las familias de discapacitados, denegó medicamentos oncológicos, embistió contra la salud pública, la cultura, la ciencia y el periodismo. Las urnas revelaron que el "estilo Milei" ha encontrado un límite. Atribuirle todos los males heredados al peronismo y denigrar la justicia social dejó de ser un argumento eficaz. La credibilidad se ha derrumbado también por los casos de corrupción que involucran a los hermanos y su entorno. Los sucesivos desaires del Parlamento anticiparon los resultados y presagian meses muy inestables. "No digo un huracán, pero ayer sufrimos un viento muy fuerte", dijo con benevolencia Guillermo Francos, el jefe de ministros. Las primeras ventiscas comenzaron a agitar los mercados.

La ultraderecha llegó al poder con la ayuda de los grandes medios de comunicación y un uso sistemático de las redes sociales. Instituyó en Argentina el primer Gobierno regido por los algoritmos. Un ejército de troles sustituyó las adhesiones genuinas. Los ejecutores de esa política convencieron a Milei que es mejor controlar el espacio virtual que ganar el espacio público. El último acto público del oficialismo fue patético. No había nadie. Los teléfonos y los ordenadores no fueron suficientes para evitar la debacle. Los mismos jóvenes que en 2023 que eligieron al anarco capitalista por su desenfado en Tik-tok, X e Instagram le dieron la espalda. No fueron a votar o dieron su sufragio a la oposición. Los encuestadores son los otros derrotados. Al igual que lo sucedido semanas atrás durante la primera vuelta presidencial boliviana y otros países de la región, no detectaron los cambios en el humor social y los efectos de lo que se conoce en esta ciudad como la "política de la crueldad". Sus predicciones fueron desacertadas.

El Gobierno ha podido controlar la calle sin trepidar en sus consecuencias. Prefirió linchar pensionados y personas en silla de ruedas antes que mostrarse débil frente al descontento colectivo. Fue sin embargo incapaz de disciplinar de modo permanente al Congreso. El discurso contra la "casta política" envejeció en la medida de que el oficialismo compró las voluntades de esa misma "casta" para aprobar las leyes. El engranaje se ha oxidado. La legislatura anuló vetos del Ejecutivo y puede convertirse en un escenario de disputas que comprometan aún más la gestión. Los rumores sobre una Asamblea Legislativa que destituya a Milei se han convertido en la comidilla diaria. Una comisión parlamentaria ha reactivado la investigación por el "criptogate", como se conoce la estafa con activos digitales que tiene a los hermanos en el centro del escándalo. La trama de sobornos en la compra de medicamentos para los discapacitados involucra a Karina, conocida como "El Jefe". Pero el verdadero Parlamento capaz afectar seriamente la gobernabilidad se encuentra en los mismos mercados que antes habían sostenido al extertuliano televisivo. Si el Gobierno deja de controlar el precio del dólar habrá firmado su propia extremaunción.