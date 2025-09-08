En Directo
Al minuto
DIRECTO GAZA: última hora del conflicto en Oriente Próximo
Sigue la guerra de Ucrania, al minuto
La ONU dice que una "operación intensificada" en ciudad de Gaza podría desplazar a un millón de personas
Eduardo López AlonsoEduardo López Alonso
Periodista.
Trabajo en El Periódico de Catalunya desde 1992, la mayor parte de ese tiempo en la sección de Economía. Ahora, en la sección Panorama que agrupa a Economía, Política e Internacional. Antes estuve en el diario ABC (Economía), Televisión Española (Economía), Grupo Recoletos (gratuitos locales) y en el ámbito de las televisiones locales (realizador). Licenciado en periodismo, diplomado en publicidad, máster de Información de Económica por la UAB y el Col·legi de Periodistas de Catalunya, cursé el doctorado de Económicas en la Universitat de Barcelona, pendiente de tesis doctoral ('Gestión de medios de comunicación en tiempos de crisis'). Autor del libro 'Las prejubilaciones del menosprecio'.
Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
Trump dice que el acuerdo en Gaza llegará "pronto" tras lanzar la "última advertencia" a Hamás
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que un acuerdo en la franja de Gaza de alto al fuego y liberación de rehenes llegará "pronto".
Así lo señaló el mandatario en declaraciones a reporteros desde la Casa Blanca, el presidente, poco después de haber lanzado en la plataforma Truth Social una "última advertencia" a Hamás para liberar a los rehenes israelíes.
El republicano dijo en sus redes sociales haber advertido a Hamás sobre "las consecuencias de no aceptar" este acuerdo.
Y alertó de que esta es su "última advertencia" hacia el grupo militar, considerado una organización terrorista tanto por Israel como por otros países como Estados Unidos: "¡No habrá más!".
Israel amenaza con acción "unilateral" a países occidentales si reconocen al Estado palestino
El reconocimiento de un Estado palestino por países occidentales podría llevar a Israel a tomar "medidas unilaterales", advirtió el domingo el jefe de la diplomacia, Gideon Saar. El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció en julio que Francia reconocería un Estado de Palestina en la Asamblea general de la ONU a fines de septiembre.
Otros países, entre ellos Canadá, Australia y Bélgica, expresaron la misma intención. Reino Unido afirmó en agosto que haría los mismo si una tregua no se logra en Gaza, donde Israel está en guerra contra Hamás en respuesta al ataque lanzado por ese movimiento islamista palestino el 7 de octubre de 2023 en territorio israelí.
"Estados como Francia y Reino Unido, que impulsan el llamado reconocimiento (de un Estado palestino) cometieron un enorme error", dijo Saaar en una conferencia de prensa con su homólogo danés Lars Løkke Rasmussen, que está de visita en Jerusalén.
"Eso haría más difícil de lograr la paz", y "llevará a Israel a tomar también medidas unilaterales", advirtió, sin precisar cuales.
Cinco personas, tres menores, murieron de hambre el sábado en Gaza, según Sanidad
Al menos cinco personas, tres de ellas menores de edad, murieron el sábado en la Franja de Gaza por causas relacionadas con la desnutrición y el hambre, según el recuento de los hospitales publicado este domingo por el Ministerio de Sanidad gazatí.
Según el recuento de las autoridades, 387 personas han muerto ya de hambre en Gaza desde el comienzo de la guerra, de las que 138 eran niños.
La mayoría de las muertes se han registrado este verano, después de meses de restricciones a la entrada de ayuda humanitaria a Gaza por parte de Israel, que controla todos los accesos al enclave.
Según el periódico británico The Guardian, que cita cifras de Unicef, más de 7.000 niños de menos de 5 años entraron durante las dos últimas semanas en programas para el tratamiento de la desnutrición aguda en las clínicas que gestiona la agencia en la Franja.
Israel informa que dos "proyectiles" fueron lanzados a su territorio desde Gaza
Dos "proyectiles" fueron lanzados la mañana del domingo desde la Franja de Gaza hacia Israel, informó el ejército de ese país, que en las últimas semanas ha intensificado sus operaciones militares el asolado territorio palestino.
"Tras las sirenas de alerta en la región de Netivot y en las comunidades cercanas a la Franja de Gaza [sur de Israel], se identificaron dos proyectiles lanzados desde el centro de Gaza hacia territorio israelí", indicaron las fuerzas militares del Estado hebreo en un comunicado.
Uno de los artefactos fue interceptado y el otro cayó en una "zona despejada", completaron.
Es la primera vez en varios meses que los disparos desde Gaza amenazan Netivot, una ciudad de unos 50.000 habitantes situada a unos 10 kilómetros de la Franja.
Se producen mientras Israel intensifica sus operaciones alrededor de Ciudad de Gaza, el mayor centro urbano del territorio.
María Mondéjar
Israel derriba los últimos grandes edificios de la Ciudad de Gaza y designa otra ‘zona humanitaria’ en el sur mientras avanza en el norte
Frente a las oficinas centrales de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), inoperativa tras la prohibición de Israel a sus operaciones, la torre al-Sousi, al suroeste de la Ciudad de Gaza, había ofrecido refugio a familias desplazadas de otras zonas del enclave antes de ser arrasada por completo este sábado en un bombardeo del Ejército israelí. Los habitantes del edificio de quince plantas, rodeado por cientos de tiendas de campaña provisionales que acogen a más gazatíes desplazados, fueron alertados con menos de una hora de antelación a través de un comunicado del portavoz en árabe del Ejército, el coronel Avichay Adraee. Lea el artículo completo aquí.
Israel confirma haber bombardeado otro edificio de gran altura en ciudad de Gaza
El Ejército israelí confirmó haber bombardeado otro edificio de gran altura en ciudad de Gaza asegurando que era "utilizado por Hamás".
"Terroristas de Hamás instalaron equipos de inteligencia y establecieron puestos de observación en el edificio para monitorear la ubicación de las tropas en la zona", recoge un comunicado castrense. En la nota, el Ejército asegura que el grupo palestino también había "establecido infraestructura subterránea junto al edificio".
Se trata del segundo edificio de gran altura que el Ejército ha bombardeado en ciudad de Gaza en las últimas 24 horas en medio de una nueva campaña de ataques aéreos con la que buscan derruir los últimos que quedan en pie antes de hacerse con el control total de la urbe.
A lo largo de estos casi dos años de ofensiva en Gaza, Israel ha venido usando el mismo argumento para bombardear escuelas, refugios, tiendas de campaña, clínicas, hospitales y puntos de distribución de comida: la presencia de "infraestructura terrorista" de Hamás, en la mayoría de los casos sin aportar pruebas.
Aumentan a 382 los muertos por desnutrición en Gaza, con cien fallecidos ya desde la declaración de hambruna
Al menos 382 personas han muerto en la Franja de Gaza por falta de alimentos, según un recuento del Ministerio de Sanidad local que incluye por primera vez más de cien fallecidos desde que la ONU declaró formalmente la hambruna en el enclave palestino el pasado 22 de agosto.
En concreto, 104 personas han muerto desnutridas desde entonces, entre ellas una veintena de niños. El recuento del Ministerio, controlado por Hamás, estima que la inseguridad alimentaria ya se ha cobrado la vida de 135 menores de edad en la Franja, pese a los llamamientos constantes a Israel para que permita la entrada de más ayuda.
La ofensiva militar israelí, iniciada en octubre de 2023 como respuesta a los ataques perpetrados por Hamás, ha matado en estos casi dos años a 64.368 personas, mientras que más de 162.000 han resultado heridas. Las autoridades locales temen que el recuento real sea mucho mayor, ya que aún habría cadáveres entre los escombros o en zonas inaccesibles.
Israel designa otra "zona humanitaria" en el sur y la ocupación del norte de Gaza
El Ejército israelí informó este sábado de que ha designado una nueva zona humanitaria en Jan Yunis (en el sur de la Franja de Gaza) mientras su ofensiva en el norte sigue avanzando para ocupar la ciudad de Gaza.
"Ante la expansión de la operación terrestre en la ciudad de Gaza y la toma de bastiones de Hamás como parte de la Operación 'Carros de Gedeón II', el Ejército anunció hoy la designación de una zona humanitaria en Jan Yunis", recoge el comunicado castrense.
En el texto, el Ejército también asegura que esta nueva "zona humanitaria" incluye "hospitales de campaña, acueductos e instalaciones de desalinización" y que habrá un "suministro continuo de alimentos, tiendas de campaña, medicamento y equipo médico".
Qatar dice que "la política de castigo colectivo" de Israel "no logrará" privar a palestinos de su territorio
El Gobierno de Qatar ha declarado este viernes que "la política de castigo colectivo" de Israel en la Franja de Gaza y Cisjordania "no logrará obligar a la población palestina a abandonar su territorio ni a privarla de sus legítimos derechos", rechazando así las recientes acusaciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, contra Egipto, al que ha acusado de encarcelar a palestinos "que quieren abandonar una zona de guerra". El Ministerio de Exteriores qatarí ha considerado que las declaraciones de Netanyahu son "una extensión del enfoque de la ocupación de violar los derechos del hermano pueblo palestino, su desprecio por las normas internacionales y sus nocivos esfuerzos por obstruir las oportunidades de paz, especialmente la solución de dos estados".
Balance de la jornada, un paso adelante en la destrucción de Gaza
Este viernes, 5 de septiembre, termina en Gaza con un nuevo símbolo de destrucción. Israel ha bombardeado una torre en Ciudad de Gaza tras amenazar con abrir las “puertas del infierno”. Destruir un edificio alto es el símbolo adecuado, el aviso indudable de las intenciones de Israel en la Franja de Gaza. Arrasar con los edificios supone un paso más para lograr que la población se desplace y se consiga el territorio yermo para la futura reconstrucción del enclave. Israel asegura que ya controla el 40% de Ciudad de Gaza después de tres semanas de ataques. Al menos 18 gazatíes murieron. Hamás divulgó un vídeo de dos rehenes vivos. La intención es transmitir el mensaje de que cualquier ataque comportará la muerte de los pocos rehenes que sigan con vida. En España, las protestas por la participación en La Vuelta de un equipo israelí amenazan la seguridad de la competición. Netanyahu aviva el conflicto felicitando al equipo por su permanencia en la competición, pero los ciclistas tienen miedo.
