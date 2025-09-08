Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Al minuto

DIRECTO GAZA: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Sigue la guerra de Ucrania, al minuto

La ONU dice que una "operación intensificada" en ciudad de Gaza podría desplazar a un millón de personas

Columna de humo tras el ataque contra un edificio en la ciudad de Gaza

Columna de humo tras el ataque contra un edificio en la ciudad de Gaza / Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA

Eduardo López Alonso

Eduardo López Alonso

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.

EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Última hora del accidente del Elevador de Glória de Lisboa
  2. Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa
  3. Dan Smith, director del Instituto para la Paz de Estocolmo: 'China apoya a Rusia para complicar la vida a EEUU y Europa, pero persigue sus propios objetivos
  4. ¿Qué se sabe del descarrilamiento del funicular del Elevador de Glória de Lisboa? ¿Por qué sucedió?
  5. El mantenimiento del funicular, en el punto de mira de la investigación del accidente de Lisboa
  6. EEUU detiene a 475 inmigrantes en una redada en una planta de Hyundai en Georgia
  7. Cómo es el funicular del Elevador de Glòria de Lisboa que ha descarrilado
  8. Un tiburón ataca y se come a un surfista en Australia

DIRECTO GAZA: Trump dice que el acuerdo de alto el fuego llegará "pronto" tras lanzar la "última advertencia" a Hamás

DIRECTO GAZA: Trump dice que el acuerdo de alto el fuego llegará "pronto" tras lanzar la "última advertencia" a Hamás

GUERRA DE UCRANIA, en directo | Trump anuncia una visita de líderes europeos a la Casa Blanca para abordar el conflicto en Ucrania

GUERRA DE UCRANIA, en directo | Trump anuncia una visita de líderes europeos a la Casa Blanca para abordar el conflicto en Ucrania

Macron busca un primer ministro socialista ante la previsible caída de Bayrou

Macron busca un primer ministro socialista ante la previsible caída de Bayrou

Fuerte derrota electoral de Milei que compromete la gobernabilidad en Argentina

Fuerte derrota electoral de Milei que compromete la gobernabilidad en Argentina

Hamás dice estar listo para negociar "inmediatamente" las propuestas del plan de EEUU

Hamás dice estar listo para negociar "inmediatamente" las propuestas del plan de EEUU

Trump lanza una "última advertencia" a Hamás para alcanzar acuerdo y liberar a los rehenes

Trump lanza una "última advertencia" a Hamás para alcanzar acuerdo y liberar a los rehenes

La ONU afirma que el tiempo para evitar la extensión de la hambruna en Gaza se está agotando

La ONU afirma que el tiempo para evitar la extensión de la hambruna en Gaza se está agotando

Israel destruye otro alto edificio en Ciudad de Gaza, el tercero en tres días

Israel destruye otro alto edificio en Ciudad de Gaza, el tercero en tres días