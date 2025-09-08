DIRECTO GAZA: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Trump dice que el acuerdo en Gaza llegará "pronto" tras lanzar la "última advertencia" a Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que un acuerdo en la franja de Gaza de alto al fuego y liberación de rehenes llegará "pronto".

Así lo señaló el mandatario en declaraciones a reporteros desde la Casa Blanca, el presidente, poco después de haber lanzado en la plataforma Truth Social una "última advertencia" a Hamás para liberar a los rehenes israelíes.

El republicano dijo en sus redes sociales haber advertido a Hamás sobre "las consecuencias de no aceptar" este acuerdo.

Y alertó de que esta es su "última advertencia" hacia el grupo militar, considerado una organización terrorista tanto por Israel como por otros países como Estados Unidos: "¡No habrá más!".