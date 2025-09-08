Fuerte derrota electoral de Milei que compromete la gobernabilidad en Argentina

El relato de la ultraderecha argentina sobre un presente de prosperidad y mayores venturas acaba de resquebrajarse con derivaciones impredecibles. Las elecciones legislativas en Buenos Aires, donde se concentra el 40% del padrón de todo el país, se convirtieron en una contienda nacional. El presidente Javier Milei recibió una paliza que compromete fuertemente a su Gobierno en medio de una serie de retrocesos económicos y políticos previos. El peronismo, la principal fuerza opositora, obtuvo el 47% de los votos, 13 puntos más que la alianza entre La Libertad Avanza, el partido de Milei, y el PRO, la otra formación conservadora, del expresidente Mauricio Macri. A pesar del fuerte traspié, el extertuliano televisivo aseguró que su proyecto no solo se mantendrá incólume: se radicalizará.

La derrota inapelable ha sorprendido a todos los encuestadores que daban una diferencia mucho menor entre los principales contendientes. Las primeras conclusiones apuntan a un voto masivo de bronca contra un Gobierno que ha maltratado a los pensionados y discapacitados, y cuya principal referente, la co-presidenta argentina en los hechos, Karina Milei, se encuentra en el centro de un escándalo por presuntos sobornos en la compra de medicamentos.

La principal preocupación se concentra en las próximas horas en los mercados. El temor de una corrida cambiaria, ante la incapacidad del Banco Central (BCR) para contener el dólar, adquiere otros fundamentos.

Un cimbronazo de esa naturaleza afectaría de manera sensible al plan económico del Gobierno. Los nubarrones se extienden hasta octubre cuando se realicen los comicios parlamentarios nacionale, el 26 de octubre, que podrían ser también desfavorables para un oficialismo completamente desconcertado. El presidente dijo que su partido debe hacer una autocrítica que de ninguna manera afectará los lineamientos principales de la gestión.

Una polarización fallida

Milei intentó polarizar con el peronismo. Llamó durante el último y deslucido acto de campaña a clavar "el último clavo en el ataúd del kirchnerismo". La unidad de un partido con más de 70 años de antigüedad y entre dirigentes que pusieron entre paréntesis sus querellas internas provocó el efecto contrario.

De esta manera, una elección provincial traspasó sus propios límites para convertirse en un indicio de que algo parece haber cambiado de manera sustancial en Argentina. El "encantamiento" con Milei de una parte de las franjas desfavorecidas que propiciaron su victoria en los comicios de 2023 parece haber llegado a su fin. Los jóvenes que se sintieron atraídos por su verborragia le dieron la espalda. La idea de que Argentina atravesaba un "cambio cultural" a favor del programa anarco capitalista se ha dado de bruces con los resultados provinciales.

El peronismo festejó en la noche del domingo. También lo hizo desde el balcón del apartamento donde cumple su prisión domiciliaria la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Banalizar y vandalizar el Nunca Más, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco. Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal. Y mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen trabajo)… Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas (de crédito) reventadas… Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy (muy mal) ", escribió en X.

No solo ha perdido Milei. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof es el principal ganador de este pulso con la principal autoridad ejecutiva y se perfila como un candidato presidencial del peronismo de cara a 2027.Los bonaerenses han votado con bronca más que ilusión. La debacle puede ser peor porque el Gobierno carece de herramientas para sostener el precio del dólar. Milei dijo que no se moverá un ápice su plan de contención de la divisa. El préstamo de 14.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha evaporado en el intento de evitar que la moneda norteamericana salte por los aires. Las próximas horas serán claves para saber hasta qué punto el presidente cuenta con las herramientas para sostener su edificio programático. En la noche del domingo comenzó a circular la versión de una salida de Luis Caputo del ministerio de Economía.