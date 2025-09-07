GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

En Directo
Eduardo López AlonsoEduardo López Alonso
Periodista.
Trabajo en El Periódico de Catalunya desde 1992, la mayor parte de ese tiempo en la sección de Economía. Ahora, en la sección Panorama que agrupa a Economía, Política e Internacional. Antes estuve en el diario ABC (Economía), Televisión Española (Economía), Grupo Recoletos (gratuitos locales) y en el ámbito de las televisiones locales (realizador). Licenciado en periodismo, diplomado en publicidad, máster de Información de Económica por la UAB y el Col·legi de Periodistas de Catalunya, cursé el doctorado de Económicas en la Universitat de Barcelona, pendiente de tesis doctoral ('Gestión de medios de comunicación en tiempos de crisis'). Autor del libro 'Las prejubilaciones del menosprecio'.
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.
Varios pisos bombardeados
Varios bloques de pisos han sido bombardeados a lo largo de la noche por vehículos rusos no tripulados provocando incendios y el desprendimiento de escombros, lo que ha dejado un balance de dos víctimas mortales y 17 heridos --entre los que figura una mujer embarazada-- de los que siete han tenido que ser hospitalizados.
A últimas horas del sábado, Klitschko advirtió a la población que se mantuviera a salvo ante la amenaza de bombardeos. "Activada otra vez la defensa antiaérea de la capital. ¡Permanezcan en los refugios!", sostuvo.
Los servicios de bomberos y rescatistas trabajan en la zona para atender a los afectados y acabar con los focos de fuego que también se han desatado en varios vehículos.
Asimismo, el jefe de la región rusa de Voronezh, Alexander Gusev, ha confirmado ataques de las fuerzas ucranianas en la zona que han resultado en un hombre herido por el desprendimiento de restos de un dron. En total, ha cifrado en seis los drones interceptados por las autoridades rusas en la región.
Esta nueva ofensiva contra la ciudad de Kiev llega después de que al menos 15 personas resultaran heridas por ataques de drones rusos en Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, a última hora de este sábado.
Rusia ataca la sede del Gobierno de Ucrania en un bombardeo que deja al menos dos muertos en Kiev
Al menos dos ucranianos han perdido la vida y otros 17 han resultado heridos este domingo después de que el Ejército de Rusia bombardeara la capital ucraniana, Kiev, provocando un incendio en la sede del Gobierno ucraniano que ha sido alcanzada por el ataque.
"En el distrito de Svyatoshyn (Kiev), según información preliminar, murieron dos personas: una mujer joven y un niño menor de un año", ha informado el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.
El jefe de la Administración Militar de la localidad, Timur Tkachenko, ha confirmado el incendio en la sede gubernamental situada en el distrito Pechersk, en el centro de la ciudad. Efectivos de bomberos trabajan para sofocar el fuego.
"Esta noche, Rusia llevó a cabo otro ataque masivo contra Ucrania. Sí, por primera vez, el edificio gubernamental, el tejado y los pisos superiores resultaron dañados debido a un ataque enemigo", ha sostenido la primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, en un mensaje emitido en Telegram.
Macron habla con Modi y dice que los dos quieren una paz justa y duradera en Ucrania
El presidente francés, Emmanuel Macron, habló este sábado con Narendra Modi, primer ministro de India, un país fundamental para que Rusia pueda exportar en particular una parte importante de su petróleo, y aseguró que sus dos países están de acuerdo en alcanzar "una paz justa y duradera en Ucrania".
En un mensaje en su cuenta de X, Macron explicó que en la conversación que mantuvo con Modi le presentó "el resultado" de la reunión del pasado jueves en París del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con sus aliados de la llamada Coalición de Voluntarios.
En esa reunión se formalizaron sobre todo los compromisos de los 35 países de la Coalición de Voluntarios para ofrecer garantías de seguridad a Ucrania en caso de que llegara a un acuerdo de paz o a un alto el fuego con Rusia, lo que incluye el despliegue por parte de 26 de ellos de medios militares para ofrecerle una cobertura a Kiev.
Ucrania derriba 68 de 91 drones suicidas lanzados por Rusia contra el país
Las defensas antiaéreas ucranianas derribaron en las últimas horas 68 drones de un total de 91 lanzados por Rusia sobre el país, según el parte diario de la Fuerza Aérea de Ucrania.
Según el boletín de este sábado, en la pasada noche Rusia atacó Ucrania con drones de ataque tipo Shahed y drones señuelo de distintos tipos desde territorio ruso.
La mayoría de los drones fueron derribados por la aviación, las tropas de misiles antiaéreos, las unidades de guerra electrónica y sistemas no tripulados, así como por los grupos móviles de fuego de las Fuerzas de Defensa de Ucrania.
No obstante, se registraron impactos de 18 drones de ataque en ocho localidades y la caída de fragmentos de drones derribados en cuatro.
Ucrania reprocha a Hungría que considere una "amenaza" su adhesión a la UE
El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha reprochado al responsable de la cartera de Hungría, Péter Szijjártó, que continúe rechazando la adhesión del país ucraniano a la Unión Europea por considerar falso que suponga una "amenaza" contra los agricultores húngaros.
"La adhesión de Ucrania a la UE no supone una amenaza para los agricultores húngaros, que no han bloqueado la frontera entre Ucrania y Hungría ni un solo día y este año están comprando activamente maíz ucraniano", ha indicado el político ucraniano en respuesta a un mensaje emitido por su homólogo húngaro previamente en la red social X.
Szijjártó ha comentado las declaraciones del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en las que consideraba "extraña" la posición negativa de Hungría respecto a la entrada ucraniana en la UE, argumentando que esta decisión "destruiría a (nuestros) agricultores, (nuestro) mercado laboral y (nuestra) seguridad".
"A diferencia de Zelenski, la postura de Hungría no viene dictada desde el exterior. Nos da igual lo que opine Moscú sobre la pertenencia de Ucrania a la UE", ha mencionado también en el mensaje desde la misma red social.
En respuesta estas palabras, Sibiga ha sostenido que no solo no supondría una amenaza para Hungría, sino que, "al contrario, redunda en su interés nacional y de seguridad". El ministro ucraniano ha afirmado que los agricultores húngaros no han bloqueado "ni un día" la frontera entre ambos países y ha añadido que "están comprando activamente maíz ucraniano".
Zelenski descarta viajar a Moscú y dice que Putin "puede ir a Kiev"
l presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha descartado aceptar la oferta de su homólogo ruso, Vladimir Putin, para mantener un cara a cara en Moscú y ha dicho que es este último quien "puede ir a Kiev" si tiene verdadera intención de tender puentes y negociar el final de la guerra.
"No puedo ir a Moscú mientras mi país está siendo atacado con misiles todos los días. No puedo ir a la capital de este terrorista", ha zanjado Zelenski en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense ABC News. Putin "lo sabe", ha añadido.
Para Zelenski, la propuesta lanzada esta semana por Putin para celebrar en Moscú el encuentro sólo tiene como objetivo "aplazarlo". "Si alguien no quiere reunirse, puede proponer algo que no sea aceptable por mí o por otras partes", ha dicho Zelenski, insistiendo en que sigue "dispuesto" a verse con el mandatario ruso en "cualquier formato".
La idea de una reunión cara a cara entre ambos líderes deriva de los esfuerzos diplomáticos lanzados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e inicialmente se planteó que tuviese lugar en un plazo de dos semanas tras las cumbres de Alaska y Washington del 15 y el 18 de agosto.
El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, descartó la oferta de Moscú planteando que ya se habían ofrecido a acoger la cita otros siete países, entre los que citó Austria, el Vaticano, Suiza, Turquía y tres Estados del golfo Pérsico.
Cinco ministros aliados de Hizbulá abandonan reunión del gabinete por discrepancias con el plan de desarme
Cinco ministros aliados del partido-milicia Hezbolá, incluyendo el independiente Fadi Makki, han abandonado este viernes una reunión del gabinete libanés por discrepancias con el plan presentado por el jefe del Ejército, Rodolphe Heikal, para desarmar al grupo. Además del ministro de Desarrollo Administrativo, Makki, el titular de Salud Pública, Rakan Nasreddin, así como el ministro de Trabajo, Mohamed Haidar; el responsable de la cartera de Economía, Yassin Jaber, y la ministra de Medioambiente, Tamara Al Zein, han abandonado las conversaciones en el Palacio de Baabda, en la capital, Beirut. Los cuatro ministros de Hizbulá y del partido chií Amal, junto con el ministro independiente, han reclamado al Gobierno del primer ministro Nawaf Salam que en vez de perfilar el plan de desarme de Hizbulá se priorice el establecimiento de una "estrategia nacional" para defender a Líbano frente a los ataques de Israel.
Israel mata a tiros a un palestino cerca de un puesto de control en Cisjordania
Fuerzas israelíes mataron a tiros a un palestino de 57 años, este viernes cerca del puesto un puesto de control en Nablus (en el norte de Cisjordania), al que acusaron de lanzar un "objeto sospechoso a los soldados que operaban en la zona", según recoge un comunicado del Ejército. "El terrorista no cumplió las instrucciones del Ejército; posteriormente, los soldados siguieron los procedimientos operativos estándar y eliminaron al terrorista para eliminar la amenaza", indica el texto castrense. Durante el incidente, no se reportaron heridos entre los soldados israelís.
EEUU cesará la asistencia militar a países europeos vecinos de Rusia, según funcionario
Estados Unidos pondrá fin a la asistencia militar que presta a los países europeos geográficamente cercanos a Rusia, en un contexto de presión al continente para que asuma un papel más importante en su propia defensa, confirmó el viernes un funcionario de uno de esos países. "La semana pasada, el Departamento de Defensa de Estados Unidos informó a los países que a partir del próximo ejercicio financiero, la financiación se reducirá a cero", declaró a la prensa el director de política de defensa del Ministerio de Defensa de Lituania, Vaidotas Urbelis. La decisión se produce cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, trata de mediar para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, que dura ya tres años y medio. Urbelis confirmó las informaciones publicadas en los diarios 'The Washington Post' y 'Financial Times', donde se cita a funcionarios anónimos que afirman que la medida forma parte de los esfuerzos de Trump por recortar el gasto estadounidense en el extranjero. 'The Washington Post' indicó que los recortes ascenderían a varios cientos de millones de dólares.
La UE sanciona a dos individuos por cometer abusos en centros de detención en Crimea
El Consejo de la Unión Europea (UE), que reúne a los estados miembros, adoptó este viernes sanciones contra Vadim Bulgakov y Alexéi Pikin por cometer abusos en centros de detención en Crimea. Las medidas restrictivas se adoptaron bajo el régimen global de sanciones de la UE en materia de derechos humanos. Según indicó el Consejo en un comunicado, Bulgakov y Pikin son respectivamente el jefe y subjefe de la Dirección del Servicio Federal de Ejecución Penal de Rusia para la "República de Crimea y la ciudad de Sebastopol" y, "por lo tanto, responsables de los detenidos y presos, en particular los presos políticos, en Crimea". "Bajo su liderazgo, las Naciones Unidas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han documentado violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos en los centros de detención de Crimea", señaló el Consejo.
