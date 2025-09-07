Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Argentina

Muere a los 106 años Rosa Roisinblit, histórica vicepresidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo

Su hija, embarazada, fue secuestrada durante la dictadura militar argentina y 20 años después pudo reencontrarse con su nieto

Rosa Tarlovski de Roisinblit, histórica vicepresidente de las Abuelas de Plaza de Mayo fallecida a los 106 años, durante una entrevista en 2016

Rosa Tarlovski de Roisinblit, histórica vicepresidente de las Abuelas de Plaza de Mayo fallecida a los 106 años, durante una entrevista en 2016 / JUAN MABROMATA / AFP

AFP

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Rosa Tarlovsky de Roisinblit, histórica vicepresidenta de Abuelas de plaza de Mayo en Argentina e incansable luchadora por los derechos humanos, murió este sábado a los 106 años, informó el organismo en un comunicado.

"Abuelas de Plaza de Mayo despide con tristeza a la queridísima compañera Rosa Tarlovsky de Roinsinblit, vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo hasta 2021, cuando por su avanzada edad pasó a ser Presidenta honoraria de la institución", comunicó el organismo en su página oficial.

"Sólo nos quedan palabras de agradecimiento por su entrega, su solidaridad y el amor con el que buscó a los nietos y nietas hasta el final", añadió la institución.

Rosa había nacido en 1919 en Moises Ville, un pueblo de inmigrantes judíos en el campo de Santa Fe (centro-este) y era obstetra.

El secuestro de su hija embarazada

Su vida dio un vuelco durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), cuando secuestraron a su hija Patricia Roisinblit y a su yerno José Pérez Rojo, ambos militantes de la organización armada peronista Montoneros.

Ambos fueron secuestrados el 6 de octubre de 1978 con su hija Mariana de 15 meses, que fue devuelta a la familia y criada por su abuela Rosa.

Pero Patricia estaba embarazada de 8 meses y, para el parto, la joven fue trasladada al centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) donde, días después de dar a luz en un sótano y en condiciones infrahumanas, le fue arrebatado el bebé.

Más de 20 años después, en el 2000, gracias al trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo que ella misma impulsó, Rosa pudo reencontrarse con su nieto, Guillermo Roisinblit, uno de los 140 recuperados por su organización.

"Dolor hay siempre, esa herida no se cura nunca... Pero ¿decir que paro? No, nunca paro", había asegurado en una entrevista con la AFP en 2016.

Ese año, tres militares responsables por la apropiación de su nieto fueron condenados a penas de entre 12 y 25 años de prisión.

"Nosotras luchamos, pero los héroes son nuestros hijos que se levantaron contra una dictadura feroz y dieron la vida por un país mejor", sostuvo entonces.

"Para mi sos eterna", escribió su nieta Mariana en sus redes sociales a modo de despedida, junto a una foto que las muestra mirándose a los ojos y riendo.

300 nietos aún por encontrar

Nunca pudo saber dónde se encuentran los restos de su hija y su yerno.

Según Abuelas de Plaza de Mayo, aún quedan por encontrar unos 300 nietos nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Última hora del accidente del Elevador de Glória de Lisboa
  2. Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa
  3. Trump informa del ataque de EEUU a una embarcación con drogas acusada de zarpar de Venezuela
  4. GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
  5. ¿Qué se sabe del descarrilamiento del funicular del Elevador de Glória de Lisboa? ¿Por qué sucedió?
  6. China escenifica con su desfile militar que pretende crear un nuevo orden mundial y tiene armas y amigos para defenderlo
  7. El mantenimiento del funicular, en el punto de mira de la investigación del accidente de Lisboa
  8. EEUU detiene a 475 inmigrantes en una redada en una planta de Hyundai en Georgia

Censura de abucheos y seguridad extrema: Trump en la final Alcaraz-Sinner

Censura de abucheos y seguridad extrema: Trump en la final Alcaraz-Sinner

GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Muere a los 106 años Rosa Roisinblit, histórica vicepresidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo

Muere a los 106 años Rosa Roisinblit, histórica vicepresidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo

El nuevo desorden mundial resucita entre altos militares españoles la previsión de la guerra perpetua

El nuevo desorden mundial resucita entre altos militares españoles la previsión de la guerra perpetua

Crónica desde Beirut, una ciudad de cine

Crónica desde Beirut, una ciudad de cine

El cable subterráneo entre los vagones del funicular accidentado en Lisboa cedió, según técnicos

El cable subterráneo entre los vagones del funicular accidentado en Lisboa cedió, según técnicos

Una protesta multitudinaria cerca de la residencia de Netanyahu pide la liberación de los rehenes

Una protesta multitudinaria cerca de la residencia de Netanyahu pide la liberación de los rehenes

Israel derriba los últimos grandes edificios de la Ciudad de Gaza y designa otra ‘zona humanitaria’ en el sur

Israel derriba los últimos grandes edificios de la Ciudad de Gaza y designa otra ‘zona humanitaria’ en el sur