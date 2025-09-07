Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estados Unidos

Hawái declara el estado de emergencia a medida que se acerca el huracán Kiko

La gobernadora en funciones del Estado han alertado de la llegada de precipitaciones y olas de gran tamaño

Fotografía satelital de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC), donde se muestra la localización de la tormenta tropical Andrea en el Atlántico.

Fotografía satelital de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC), donde se muestra la localización de la tormenta tropical Andrea en el Atlántico. / EFE

EP

MADRID
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las autoridades de Hawái, en Estados Unidos, han declarado este domingo el estado de emergencia a medida que avanza el huracán Kiko, que se aproxima al norte del archipiélago con fuertes ráfagas de viento.

La gobernadora en funciones del Estado, Sylvia Luke, ha indicado que se esperan fuertes precipitaciones y olas de gran tamaño, especialmente el lunes, a pesar de que el huracán se ha debilitado levemente hasta ser degradado a la categoría 3, según informaciones recogidas por la cadena ABC.

Aunque está previsto que el fenómeno meteorológico pase de largo y se siga debilitando durante los próximos dos días, podría afectar a las zonas costeras con precipitaciones fundamentalmente "aisladas".

El sábado, el huracán, de categoría 4, se encontraba a unos 1,6 kilómetros de la ciudad de Hilo, en la Isla Grande, con vientos sostenidos de unos 215 kilómetros por hora, según datos de la agencia de meteorología de Estados Unidos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas