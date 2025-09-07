Estados Unidos
Hawái declara el estado de emergencia a medida que se acerca el huracán Kiko
La gobernadora en funciones del Estado han alertado de la llegada de precipitaciones y olas de gran tamaño
EP
Las autoridades de Hawái, en Estados Unidos, han declarado este domingo el estado de emergencia a medida que avanza el huracán Kiko, que se aproxima al norte del archipiélago con fuertes ráfagas de viento.
La gobernadora en funciones del Estado, Sylvia Luke, ha indicado que se esperan fuertes precipitaciones y olas de gran tamaño, especialmente el lunes, a pesar de que el huracán se ha debilitado levemente hasta ser degradado a la categoría 3, según informaciones recogidas por la cadena ABC.
Aunque está previsto que el fenómeno meteorológico pase de largo y se siga debilitando durante los próximos dos días, podría afectar a las zonas costeras con precipitaciones fundamentalmente "aisladas".
El sábado, el huracán, de categoría 4, se encontraba a unos 1,6 kilómetros de la ciudad de Hilo, en la Isla Grande, con vientos sostenidos de unos 215 kilómetros por hora, según datos de la agencia de meteorología de Estados Unidos.
