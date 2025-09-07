DIRECTO GAZA: última hora del conflicto en Oriente Próximo

En Directo
La ONU dice que una "operación intensificada" en ciudad de Gaza podría desplazar a un millón de personas
Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
Cinco personas, tres menores, murieron de hambre el sábado en Gaza, según Sanidad
Al menos cinco personas, tres de ellas menores de edad, murieron el sábado en la Franja de Gaza por causas relacionadas con la desnutrición y el hambre, según el recuento de los hospitales publicado este domingo por el Ministerio de Sanidad gazatí.
Según el recuento de las autoridades, 387 personas han muerto ya de hambre en Gaza desde el comienzo de la guerra, de las que 138 eran niños.
La mayoría de las muertes se han registrado este verano, después de meses de restricciones a la entrada de ayuda humanitaria a Gaza por parte de Israel, que controla todos los accesos al enclave.
Según el periódico británico The Guardian, que cita cifras de Unicef, más de 7.000 niños de menos de 5 años entraron durante las dos últimas semanas en programas para el tratamiento de la desnutrición aguda en las clínicas que gestiona la agencia en la Franja.
Israel informa que dos "proyectiles" fueron lanzados a su territorio desde Gaza
Dos "proyectiles" fueron lanzados la mañana del domingo desde la Franja de Gaza hacia Israel, informó el ejército de ese país, que en las últimas semanas ha intensificado sus operaciones militares el asolado territorio palestino.
"Tras las sirenas de alerta en la región de Netivot y en las comunidades cercanas a la Franja de Gaza [sur de Israel], se identificaron dos proyectiles lanzados desde el centro de Gaza hacia territorio israelí", indicaron las fuerzas militares del Estado hebreo en un comunicado.
Uno de los artefactos fue interceptado y el otro cayó en una "zona despejada", completaron.
Es la primera vez en varios meses que los disparos desde Gaza amenazan Netivot, una ciudad de unos 50.000 habitantes situada a unos 10 kilómetros de la Franja.
Se producen mientras Israel intensifica sus operaciones alrededor de Ciudad de Gaza, el mayor centro urbano del territorio.
María Mondéjar
Israel derriba los últimos grandes edificios de la Ciudad de Gaza y designa otra ‘zona humanitaria’ en el sur mientras avanza en el norte
Frente a las oficinas centrales de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), inoperativa tras la prohibición de Israel a sus operaciones, la torre al-Sousi, al suroeste de la Ciudad de Gaza, había ofrecido refugio a familias desplazadas de otras zonas del enclave antes de ser arrasada por completo este sábado en un bombardeo del Ejército israelí. Los habitantes del edificio de quince plantas, rodeado por cientos de tiendas de campaña provisionales que acogen a más gazatíes desplazados, fueron alertados con menos de una hora de antelación a través de un comunicado del portavoz en árabe del Ejército, el coronel Avichay Adraee. Lea el artículo completo aquí.
Israel confirma haber bombardeado otro edificio de gran altura en ciudad de Gaza
El Ejército israelí confirmó haber bombardeado otro edificio de gran altura en ciudad de Gaza asegurando que era "utilizado por Hamás".
"Terroristas de Hamás instalaron equipos de inteligencia y establecieron puestos de observación en el edificio para monitorear la ubicación de las tropas en la zona", recoge un comunicado castrense. En la nota, el Ejército asegura que el grupo palestino también había "establecido infraestructura subterránea junto al edificio".
Se trata del segundo edificio de gran altura que el Ejército ha bombardeado en ciudad de Gaza en las últimas 24 horas en medio de una nueva campaña de ataques aéreos con la que buscan derruir los últimos que quedan en pie antes de hacerse con el control total de la urbe.
A lo largo de estos casi dos años de ofensiva en Gaza, Israel ha venido usando el mismo argumento para bombardear escuelas, refugios, tiendas de campaña, clínicas, hospitales y puntos de distribución de comida: la presencia de "infraestructura terrorista" de Hamás, en la mayoría de los casos sin aportar pruebas.
Aumentan a 382 los muertos por desnutrición en Gaza, con cien fallecidos ya desde la declaración de hambruna
Al menos 382 personas han muerto en la Franja de Gaza por falta de alimentos, según un recuento del Ministerio de Sanidad local que incluye por primera vez más de cien fallecidos desde que la ONU declaró formalmente la hambruna en el enclave palestino el pasado 22 de agosto.
En concreto, 104 personas han muerto desnutridas desde entonces, entre ellas una veintena de niños. El recuento del Ministerio, controlado por Hamás, estima que la inseguridad alimentaria ya se ha cobrado la vida de 135 menores de edad en la Franja, pese a los llamamientos constantes a Israel para que permita la entrada de más ayuda.
La ofensiva militar israelí, iniciada en octubre de 2023 como respuesta a los ataques perpetrados por Hamás, ha matado en estos casi dos años a 64.368 personas, mientras que más de 162.000 han resultado heridas. Las autoridades locales temen que el recuento real sea mucho mayor, ya que aún habría cadáveres entre los escombros o en zonas inaccesibles.
Israel designa otra "zona humanitaria" en el sur y la ocupación del norte de Gaza
El Ejército israelí informó este sábado de que ha designado una nueva zona humanitaria en Jan Yunis (en el sur de la Franja de Gaza) mientras su ofensiva en el norte sigue avanzando para ocupar la ciudad de Gaza.
"Ante la expansión de la operación terrestre en la ciudad de Gaza y la toma de bastiones de Hamás como parte de la Operación 'Carros de Gedeón II', el Ejército anunció hoy la designación de una zona humanitaria en Jan Yunis", recoge el comunicado castrense.
En el texto, el Ejército también asegura que esta nueva "zona humanitaria" incluye "hospitales de campaña, acueductos e instalaciones de desalinización" y que habrá un "suministro continuo de alimentos, tiendas de campaña, medicamento y equipo médico".
Qatar dice que "la política de castigo colectivo" de Israel "no logrará" privar a palestinos de su territorio
El Gobierno de Qatar ha declarado este viernes que "la política de castigo colectivo" de Israel en la Franja de Gaza y Cisjordania "no logrará obligar a la población palestina a abandonar su territorio ni a privarla de sus legítimos derechos", rechazando así las recientes acusaciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, contra Egipto, al que ha acusado de encarcelar a palestinos "que quieren abandonar una zona de guerra". El Ministerio de Exteriores qatarí ha considerado que las declaraciones de Netanyahu son "una extensión del enfoque de la ocupación de violar los derechos del hermano pueblo palestino, su desprecio por las normas internacionales y sus nocivos esfuerzos por obstruir las oportunidades de paz, especialmente la solución de dos estados".
Balance de la jornada, un paso adelante en la destrucción de Gaza
Este viernes, 5 de septiembre, termina en Gaza con un nuevo símbolo de destrucción. Israel ha bombardeado una torre en Ciudad de Gaza tras amenazar con abrir las “puertas del infierno”. Destruir un edificio alto es el símbolo adecuado, el aviso indudable de las intenciones de Israel en la Franja de Gaza. Arrasar con los edificios supone un paso más para lograr que la población se desplace y se consiga el territorio yermo para la futura reconstrucción del enclave. Israel asegura que ya controla el 40% de Ciudad de Gaza después de tres semanas de ataques. Al menos 18 gazatíes murieron. Hamás divulgó un vídeo de dos rehenes vivos. La intención es transmitir el mensaje de que cualquier ataque comportará la muerte de los pocos rehenes que sigan con vida. En España, las protestas por la participación en La Vuelta de un equipo israelí amenazan la seguridad de la competición. Netanyahu aviva el conflicto felicitando al equipo por su permanencia en la competición, pero los ciclistas tienen miedo.
Gobierno del Líbano anuncia que el ejército implementará el plan para desarmar a Hizbulá
El ejército libanés comenzará a implementar su plan para desarmar a Hizbulá, indicó el ministro de Información, Paul Morcos, al finalizar el viernes una reunión del Gobierno consagrada a este asunto que divide al país. En agosto, bajo fuerte presión de Estados Unidos y el temor de una incremento de los bombardeos israelíes en Líbano, el gobierno de Nawaf Salam ordenó al ejército elaborar un plan que busca desarmar al movimiento chiita pro-iraní antes de fin de año. Hizbulá fue el único grupo que conservó sus armas tras la guerra civil en Líbano entre 1975 y 1990, argumentando que la milicia ejerce una "resistencia" frente a Israel, y rechaza con insistencia la decisión del gobierno libanés de optar por su desarme.
El Consejo de Ministros del Líbano respalda el plan del Ejército para desarmar a Hizbulá
El Consejo de Ministros del Líbano respaldó este viernes el plan preparado por el Ejército para desarmar al grupo chií Hizbulá, que será implementado por la institución castrense en base a sus capacidades sin a dar a conocer los detalles públicamente. "El Gabinete dio la bienvenida al plan y a sus sucesivas etapas para garantizar la implementación de la decisión (...) relativa a limitar las armas a las autoridades legítimas", anunció en rueda de prensa el ministro de Información libanés, Paul Morcos, al término de una reunión gubernamental. "El Consejo de Ministros decidió mantener la confidencialidad del contenido del plan y de sus deliberaciones al respecto y decidió que el jefe del Ejército (Rodolphe Haykal) le presente un informe mensual sobre el asunto", agregó. Haykal fue el encargado de exponer este viernes ante los ministros una hoja de ruta para el desarme de Hizbulá que le había sido encargada a la institución castrense hace un mes, entre crecientes presiones estadounidenses. El plan comenzará a ser aplicado por el Ejército en base a sus capacidades, explicó el ministro de Información, al alertar de que estas son "limitadas".
