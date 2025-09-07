Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Shigeru Ishiba

Dimite el primer ministro japonés antes de la cita clave de su partido para decidir su futuro

Shigeru Ishiba / ZUMA vÃ­a Europa Press

EFE

Tokio
El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, anunció su dimisión este domingo, un día antes de una cita clave de su partido para decidir sobre un excepcional adelanto de primarias que lo habría depuesto tanto de la jefatura del partido como del Gobierno, tras unos decepcionantes resultados electorales.

