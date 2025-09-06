Un tiburón ataca y se come a un surfista en Australia

Accidente mortal
Un surfista de 57 años ha muerto este sábado tras ser atacado por un tiburón en una playa del norte de Sídney, un suceso poco frecuente que ha llevado a cerrar varias zonas de baño en Australia, según informó la policía.
La víctima, un vecino de la zona, se encontraba practicando surf junto a un grupo de amigos cerca de Long Reef y Dee Why cuando fue embestido por el escualo. El responsable de la policía de Nueva Gales del Sur, John Duncan, explicó que el hombre, experimentado en la práctica de este deporte y padre de una joven, perdió "varias extremidades" y que su tabla apareció partida en dos.
Dos surfistas lograron sacarlo del agua y lo trasladaron a la orilla, pero los intentos de reanimación fracasaron debido a la gran pérdida de sangre.
Los testigos aseguraron haber visto al tiburón, que podría ser un gran blanco, aunque expertos gubernamentales analizarán la tabla y el cuerpo de la víctima para determinar la especie. En Australia, las mordeduras más graves suelen proceder de tiburones blancos, tigre o toro.
Las autoridades cerraron por al menos 24 horas todas las playas comprendidas entre Manly y Narrabeen, mientras drones y motos acuáticas rastrean la zona en busca de tiburones. Las actividades acuáticas del fin de semana quedaron canceladas.
"Pedimos a la población que permanezca fuera del agua y siga las indicaciones de socorristas y salvavidas. Nuestras más sinceras condolencias a la familia afectada por esta terrible tragedia", declaró Steven Pearce, director general de Surf Life Saving NSW.
Los clubes de salvamento de la zona han cancelado todas las actividades y entrenamientos acuáticos durante el fin de semana. Drones y socorristas en motos acuáticas vigilan las playas en busca de la presencia de tiburones.
Se trata del primer ataque mortal registrado en Sídney desde 2022, cuando un instructor británico de buceo murió en Little Bay. La anterior víctima en la ciudad databa de 1963. En toda Australia, desde 1791 se han contabilizado más de 1.280 incidentes con tiburones, más de 250 de ellos fatales. En febrero, en la isla de Bribie, en el estado de Queensland, una joven de 17 años también fue devorada letalmente por un tiburón.
