En Directo
Al minuto
GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
Eduardo López AlonsoEduardo López Alonso
Periodista.
Trabajo en El Periódico de Catalunya desde 1992, la mayor parte de ese tiempo en la sección de Economía. Ahora, en la sección Panorama que agrupa a Economía, Política e Internacional. Antes estuve en el diario ABC (Economía), Televisión Española (Economía), Grupo Recoletos (gratuitos locales) y en el ámbito de las televisiones locales (realizador). Licenciado en periodismo, diplomado en publicidad, máster de Información de Económica por la UAB y el Col·legi de Periodistas de Catalunya, cursé el doctorado de Económicas en la Universitat de Barcelona, pendiente de tesis doctoral ('Gestión de medios de comunicación en tiempos de crisis'). Autor del libro 'Las prejubilaciones del menosprecio'.
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.
Ucrania derriba 68 de 91 drones suicidas lanzados por Rusia contra el país
Las defensas antiaéreas ucranianas derribaron en las últimas horas 68 drones de un total de 91 lanzados por Rusia sobre el país, según el parte diario de la Fuerza Aérea de Ucrania.
Según el boletín de este sábado, en la pasada noche Rusia atacó Ucrania con drones de ataque tipo Shahed y drones señuelo de distintos tipos desde territorio ruso.
La mayoría de los drones fueron derribados por la aviación, las tropas de misiles antiaéreos, las unidades de guerra electrónica y sistemas no tripulados, así como por los grupos móviles de fuego de las Fuerzas de Defensa de Ucrania.
No obstante, se registraron impactos de 18 drones de ataque en ocho localidades y la caída de fragmentos de drones derribados en cuatro.
Ucrania reprocha a Hungría que considere una "amenaza" su adhesión a la UE
El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha reprochado al responsable de la cartera de Hungría, Péter Szijjártó, que continúe rechazando la adhesión del país ucraniano a la Unión Europea por considerar falso que suponga una "amenaza" contra los agricultores húngaros.
"La adhesión de Ucrania a la UE no supone una amenaza para los agricultores húngaros, que no han bloqueado la frontera entre Ucrania y Hungría ni un solo día y este año están comprando activamente maíz ucraniano", ha indicado el político ucraniano en respuesta a un mensaje emitido por su homólogo húngaro previamente en la red social X.
Szijjártó ha comentado las declaraciones del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en las que consideraba "extraña" la posición negativa de Hungría respecto a la entrada ucraniana en la UE, argumentando que esta decisión "destruiría a (nuestros) agricultores, (nuestro) mercado laboral y (nuestra) seguridad".
"A diferencia de Zelenski, la postura de Hungría no viene dictada desde el exterior. Nos da igual lo que opine Moscú sobre la pertenencia de Ucrania a la UE", ha mencionado también en el mensaje desde la misma red social.
En respuesta estas palabras, Sibiga ha sostenido que no solo no supondría una amenaza para Hungría, sino que, "al contrario, redunda en su interés nacional y de seguridad". El ministro ucraniano ha afirmado que los agricultores húngaros no han bloqueado "ni un día" la frontera entre ambos países y ha añadido que "están comprando activamente maíz ucraniano".
Zelenski descarta viajar a Moscú y dice que Putin "puede ir a Kiev"
l presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha descartado aceptar la oferta de su homólogo ruso, Vladimir Putin, para mantener un cara a cara en Moscú y ha dicho que es este último quien "puede ir a Kiev" si tiene verdadera intención de tender puentes y negociar el final de la guerra.
"No puedo ir a Moscú mientras mi país está siendo atacado con misiles todos los días. No puedo ir a la capital de este terrorista", ha zanjado Zelenski en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense ABC News. Putin "lo sabe", ha añadido.
Para Zelenski, la propuesta lanzada esta semana por Putin para celebrar en Moscú el encuentro sólo tiene como objetivo "aplazarlo". "Si alguien no quiere reunirse, puede proponer algo que no sea aceptable por mí o por otras partes", ha dicho Zelenski, insistiendo en que sigue "dispuesto" a verse con el mandatario ruso en "cualquier formato".
La idea de una reunión cara a cara entre ambos líderes deriva de los esfuerzos diplomáticos lanzados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e inicialmente se planteó que tuviese lugar en un plazo de dos semanas tras las cumbres de Alaska y Washington del 15 y el 18 de agosto.
El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, descartó la oferta de Moscú planteando que ya se habían ofrecido a acoger la cita otros siete países, entre los que citó Austria, el Vaticano, Suiza, Turquía y tres Estados del golfo Pérsico.
Cinco ministros aliados de Hizbulá abandonan reunión del gabinete por discrepancias con el plan de desarme
Cinco ministros aliados del partido-milicia Hezbolá, incluyendo el independiente Fadi Makki, han abandonado este viernes una reunión del gabinete libanés por discrepancias con el plan presentado por el jefe del Ejército, Rodolphe Heikal, para desarmar al grupo. Además del ministro de Desarrollo Administrativo, Makki, el titular de Salud Pública, Rakan Nasreddin, así como el ministro de Trabajo, Mohamed Haidar; el responsable de la cartera de Economía, Yassin Jaber, y la ministra de Medioambiente, Tamara Al Zein, han abandonado las conversaciones en el Palacio de Baabda, en la capital, Beirut. Los cuatro ministros de Hizbulá y del partido chií Amal, junto con el ministro independiente, han reclamado al Gobierno del primer ministro Nawaf Salam que en vez de perfilar el plan de desarme de Hizbulá se priorice el establecimiento de una "estrategia nacional" para defender a Líbano frente a los ataques de Israel.
Israel mata a tiros a un palestino cerca de un puesto de control en Cisjordania
Fuerzas israelíes mataron a tiros a un palestino de 57 años, este viernes cerca del puesto un puesto de control en Nablus (en el norte de Cisjordania), al que acusaron de lanzar un "objeto sospechoso a los soldados que operaban en la zona", según recoge un comunicado del Ejército. "El terrorista no cumplió las instrucciones del Ejército; posteriormente, los soldados siguieron los procedimientos operativos estándar y eliminaron al terrorista para eliminar la amenaza", indica el texto castrense. Durante el incidente, no se reportaron heridos entre los soldados israelís.
EEUU cesará la asistencia militar a países europeos vecinos de Rusia, según funcionario
Estados Unidos pondrá fin a la asistencia militar que presta a los países europeos geográficamente cercanos a Rusia, en un contexto de presión al continente para que asuma un papel más importante en su propia defensa, confirmó el viernes un funcionario de uno de esos países. "La semana pasada, el Departamento de Defensa de Estados Unidos informó a los países que a partir del próximo ejercicio financiero, la financiación se reducirá a cero", declaró a la prensa el director de política de defensa del Ministerio de Defensa de Lituania, Vaidotas Urbelis. La decisión se produce cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, trata de mediar para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, que dura ya tres años y medio. Urbelis confirmó las informaciones publicadas en los diarios 'The Washington Post' y 'Financial Times', donde se cita a funcionarios anónimos que afirman que la medida forma parte de los esfuerzos de Trump por recortar el gasto estadounidense en el extranjero. 'The Washington Post' indicó que los recortes ascenderían a varios cientos de millones de dólares.
La UE sanciona a dos individuos por cometer abusos en centros de detención en Crimea
El Consejo de la Unión Europea (UE), que reúne a los estados miembros, adoptó este viernes sanciones contra Vadim Bulgakov y Alexéi Pikin por cometer abusos en centros de detención en Crimea. Las medidas restrictivas se adoptaron bajo el régimen global de sanciones de la UE en materia de derechos humanos. Según indicó el Consejo en un comunicado, Bulgakov y Pikin son respectivamente el jefe y subjefe de la Dirección del Servicio Federal de Ejecución Penal de Rusia para la "República de Crimea y la ciudad de Sebastopol" y, "por lo tanto, responsables de los detenidos y presos, en particular los presos políticos, en Crimea". "Bajo su liderazgo, las Naciones Unidas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han documentado violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos en los centros de detención de Crimea", señaló el Consejo.
Zelenski espera que Europa despliegue miles de soldados en Ucrania tras alto el fuego
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró este viernes que los 26 países de la Coalición de Voluntarios que en la víspera manifestaron su disposición a enviar tropas para garantizar la seguridad de Ucrania se plantean enviar "miles" de soldados en caso de un alto el fuego o acuerdo de paz con Rusia. Zelenski declinó dar más detalles sobre lo acordado por los países de la coalición, liderada por el Reino Unido, Francia y Alemania y que cuenta con más de 30 países, y explicó que no está decidida la cantidad de tropas que enviarán los gobiernos. El jefe de Estado ucraniano afirmó además que la Coalición de Voluntarios ya tiene una idea "clara" del número de aviones y de personal que destinará a la protección aérea de Ucrania en caso de que se consume el despliegue de tropas, que en principio se ha planteado para garantizar, al término de esta guerra, que Rusia no vuelva a invadir a su vecino occidental. El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró este mismo viernes que no aceptará el despliegue de tropas extranjeras en Ucrania ni antes ni después del final de la guerra.
Zelenski y Fico abordan cara a cara sus desacuerdos sobre energía
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, abordaron este viernes en la ciudad ucraniana de Úzhgorod las importaciones de petróleo ruso por parte de Bratislava y los ataques recientes ucranianos al oleoducto por el que es transportado ese crudo, dos cuestiones que han sido motivo de disputa entre ambos países. "Un asunto aparte y de importancia fue la independencia energética de Europa. El petróleo ruso, igual que el gas ruso, no tienen futuro", dijo Zelenski al término de su primera reunión con Fico desde el retorno al poder del primer ministro eslovaco en 2023. Más tarde, en una rueda de prensa tras la reunión, Zelenski declaró que Ucrania está dispuesta a suministrar gas y petróleo a Eslovaquia a través de su territorio siempre que no provengan de Rusia.
Al menos 10 millones de ucranianos han abandonado su hogar por la guerra
Se estima que 10 millones de personas han huido de sus hogares y están desplazadas dentro de Ucrania o en el extranjero. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) monitorea el número de desplazados en todo el mundo utilizando datos proporcionados por Gobiernos, oficinas regionales del ACNUR y ONG. Según las cifras de ACNUR de 2024, aproximadamente 3,7 millones de personas están desplazadas internamente dentro de Ucrania. Otros 6 millones viven actualmente como refugiados en el extranjero, en su mayoría en países europeos como Polonia y Alemania.
