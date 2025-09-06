Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tensión con EEUU

Maduro dice que si Venezuela fuera agredida "pasaría a una etapa de lucha armada"

El dirigente asegura que el país está "todavía en la fase de lucha no armada, que es una fase política, comunicacional, institucional"

Nicolás Maduro dice que si Venezuela fuera agredida "pasaría a una etapa de lucha armada". / EFE

EFE

Caracas
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este viernes que si el país fuera agredido "pasaría a una etapa de lucha armada", en un contexto en el que denuncia "amenazas" de Estados Unidos, que lleva a cabo un despliegue militar en aguas del mar Caribe cercanas a las costas venezolanas.

Maduro indicó que Venezuela está "todavía en la fase de lucha no armada, que es una fase política, comunicacional, institucional", pero, agregó, si "fuera agredida, de alguna forma, pasaría a una etapa de lucha armada, planificada, organizada, de todo el pueblo contra la agresión, sea local, regional o nacional".

