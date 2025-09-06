Tensión con EEUU
Maduro dice que si Venezuela fuera agredida "pasaría a una etapa de lucha armada"
El dirigente asegura que el país está "todavía en la fase de lucha no armada, que es una fase política, comunicacional, institucional"
EFE
Caracas
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este viernes que si el país fuera agredido "pasaría a una etapa de lucha armada", en un contexto en el que denuncia "amenazas" de Estados Unidos, que lleva a cabo un despliegue militar en aguas del mar Caribe cercanas a las costas venezolanas.
Maduro indicó que Venezuela está "todavía en la fase de lucha no armada, que es una fase política, comunicacional, institucional", pero, agregó, si "fuera agredida, de alguna forma, pasaría a una etapa de lucha armada, planificada, organizada, de todo el pueblo contra la agresión, sea local, regional o nacional".
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Última hora del accidente del Elevador de Glória de Lisboa
- Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa
- Trump informa del ataque de EEUU a una embarcación con drogas acusada de zarpar de Venezuela
- ¿Qué se sabe del descarrilamiento del funicular del Elevador de Glória de Lisboa? ¿Por qué sucedió?
- GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
- China escenifica con su desfile militar que pretende crear un nuevo orden mundial y tiene armas y amigos para defenderlo
- El mantenimiento del funicular, en el punto de mira de la investigación del accidente de Lisboa
- “Una nación del tercer mundo”: Trump ataca la sentencia contra sus aranceles con advertencias de un colapso económico