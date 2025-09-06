Israel insta a evacuar la Franja de Gaza hacia una "zona humanitaria" en el sur ante la inminente ofensiva terrestre

Guerra en Oriente Medio
El ejército israelí pidió este sábado a los habitantes de Ciudad de Gaza que abandonen la zona y se trasladen hacia el sur del enclave, donde ha declarado un área de “zona humanitaria”, en el marco de la gran ofensiva terrestre prevista para tomar la ciudad más poblada del territorio palestino.
“A partir de ahora, y con el fin de facilitar la evacuación de los habitantes de la ciudad, declaramos la zona de Al Mawasi como zona humanitaria”, anunció en un mensaje en árabe publicado en redes sociales el portavoz militar Avichay Adraee. “Aprovechen la oportunidad y desplácense sin demora hacia la zona humanitaria”, agregó.
La medida se enmarca en la estrategia del ejército israelí de intensificar sus operaciones sobre el norte de la Franja, donde Ciudad de Gaza concentra a cientos de miles de personas en condiciones humanitarias críticas tras meses de combates, bloqueo y bombardeos.
Al Mawasi, una estrecha franja costera situada al suroeste del enclave, ya había sido designada por Israel en anteriores fases del conflicto como punto de concentración para los desplazados internos. Organismos internacionales han denunciado en reiteradas ocasiones que estas áreas carecen de infraestructuras básicas y resultan insuficientes para acoger a la población que huye de los combates.
