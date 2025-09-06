Río Sassandra
Un hipopótamo vuelca una canoa y deja 11 desaparecidos en la Costa de Marfil
Tres personas sobrevivieron al incidente y "la búsqueda continúa con la esperanza de encontrar a las víctimas desaparecidas"
France PresseFrance Presse
La Agence France-Presse es la agencia de noticias más antigua en el mundo y una de las mayores junto con Reuters, Associated Press y EFE.
Once personas están desaparecidas en el suroeste de Costa de Marfil después de que un hipopótamo volcara una canoa en el río Sassandra. "Con profundo pesar nos enteramos de la desaparición de 11 personas, entre ellas mujeres, niñas y un bebé, tras el vuelco de una embarcación causado por un hipopótamo", ha declarado Myss Belmonde Dogo, ministra de Solidaridad, en su página de Facebook.
El incidente ocurrió la madrugada del viernes en la localidad de Buyo, ha explicado, y ha añadido que tres personas sobrevivieron y que "la búsqueda continúa con la esperanza de encontrar a las víctimas desaparecidas".
Especie peligrosa
Según un estudio realizado en 2022 por académicos marfileños, el hipopótamo es la especie "más frecuentemente mencionada" en incidentes con humanos que causan muertes o lesiones.
Su población se estima en unos 500 individuos, distribuidos en varios ríos del sur del país, en particular el Sassandra y el Bandama. Sin embargo, los naufragios mortales de embarcaciones no son raros en Costa de Marfil, a menudo debido a canoas sobrecargadas utilizadas para el transporte de pasajeros.
En abril, doce niños y adolescentes se ahogaron tras el vuelco de una canoa en la laguna cerca de Abiyán.
- Última hora del accidente del Elevador de Glória de Lisboa
- Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa
- Trump informa del ataque de EEUU a una embarcación con drogas acusada de zarpar de Venezuela
- GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
- ¿Qué se sabe del descarrilamiento del funicular del Elevador de Glória de Lisboa? ¿Por qué sucedió?
- China escenifica con su desfile militar que pretende crear un nuevo orden mundial y tiene armas y amigos para defenderlo
- El mantenimiento del funicular, en el punto de mira de la investigación del accidente de Lisboa
- EEUU detiene a 475 inmigrantes en una redada en una planta de Hyundai en Georgia