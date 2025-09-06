Un hipopótamo vuelca una canoa y deja 11 desaparecidos en la Costa de Marfil

Once personas están desaparecidas en el suroeste de Costa de Marfil después de que un hipopótamo volcara una canoa en el río Sassandra. "Con profundo pesar nos enteramos de la desaparición de 11 personas, entre ellas mujeres, niñas y un bebé, tras el vuelco de una embarcación causado por un hipopótamo", ha declarado Myss Belmonde Dogo, ministra de Solidaridad, en su página de Facebook.

El incidente ocurrió la madrugada del viernes en la localidad de Buyo, ha explicado, y ha añadido que tres personas sobrevivieron y que "la búsqueda continúa con la esperanza de encontrar a las víctimas desaparecidas".

Especie peligrosa

Según un estudio realizado en 2022 por académicos marfileños, el hipopótamo es la especie "más frecuentemente mencionada" en incidentes con humanos que causan muertes o lesiones.

Su población se estima en unos 500 individuos, distribuidos en varios ríos del sur del país, en particular el Sassandra y el Bandama. Sin embargo, los naufragios mortales de embarcaciones no son raros en Costa de Marfil, a menudo debido a canoas sobrecargadas utilizadas para el transporte de pasajeros.

En abril, doce niños y adolescentes se ahogaron tras el vuelco de una canoa en la laguna cerca de Abiyán.