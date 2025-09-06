DIRECTO GAZA: última hora del conflicto en Oriente Próximo

La 'Global Sumud Flotilla' se dirige hacia Túnez en su camino para llevar ayuda a Gaza

La 'Global Sumud Flotilla' ya ha abandonado la isla de Menorca y se dirige rumbo a Túnez, en su camino para tratar de llegar a la Franja de Gaza con la finalidad de entregar material humanitario vital pese a "los desafíos humanitarios y las crecientes amenazas de los funcionarios israelíes". En un comunicado publicado este viernes, los impulsores han detallado que la mayoría de los barcos están ahora de camino a Túnez y que buques adicionales, entre los que están dos de los cuatro que tuvieron que ser reparados a causa de la tormenta en Barcelona, se preparan para reincorporarse a la flota. Los organizadores han explicado que Túnez y Sicilia (Italia) han ajustado ligeramente los horarios para que zarpen sus flotillas tras los retrasos sufridos por la de Barcelona, que llegó a la localidad de Mahón el pasado miércoles. Decenas de buques zarparán el 7 de septiembre de los puertos de Catania y Túnez, uniéndose a la flotilla de Barcelona en una acción contundente y unida "para desafiar el bloqueo ilegal de Israel a Gaza". Desde la misión humanitaria han exigido que se garantice un paso seguro para la flotilla, se proteja a sus participantes "de la detención ilegal y la intimidación" y "el fin del asedio ilegal de Israel y el genocidio continuo del pueblo palestino".