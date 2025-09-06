DIRECTO GAZA: última hora del conflicto en Oriente Próximo

En Directo
La ONU dice que una "operación intensificada" en ciudad de Gaza podría desplazar a un millón de personas
Eduardo López AlonsoEduardo López Alonso
Periodista.
Trabajo en El Periódico de Catalunya desde 1992, la mayor parte de ese tiempo en la sección de Economía. Ahora, en la sección Panorama que agrupa a Economía, Política e Internacional. Antes estuve en el diario ABC (Economía), Televisión Española (Economía), Grupo Recoletos (gratuitos locales) y en el ámbito de las televisiones locales (realizador). Licenciado en periodismo, diplomado en publicidad, máster de Información de Económica por la UAB y el Col·legi de Periodistas de Catalunya, cursé el doctorado de Económicas en la Universitat de Barcelona, pendiente de tesis doctoral ('Gestión de medios de comunicación en tiempos de crisis'). Autor del libro 'Las prejubilaciones del menosprecio'.
Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
Israel designa otra "zona humanitaria" en el sur y la ocupación del norte de Gaza
El Ejército israelí informó este sábado de que ha designado una nueva zona humanitaria en Jan Yunis (en el sur de la Franja de Gaza) mientras su ofensiva en el norte sigue avanzando para ocupar la ciudad de Gaza.
"Ante la expansión de la operación terrestre en la ciudad de Gaza y la toma de bastiones de Hamás como parte de la Operación 'Carros de Gedeón II', el Ejército anunció hoy la designación de una zona humanitaria en Jan Yunis", recoge el comunicado castrense.
En el texto, el Ejército también asegura que esta nueva "zona humanitaria" incluye "hospitales de campaña, acueductos e instalaciones de desalinización" y que habrá un "suministro continuo de alimentos, tiendas de campaña, medicamento y equipo médico".
Qatar dice que "la política de castigo colectivo" de Israel "no logrará" privar a palestinos de su territorio
El Gobierno de Qatar ha declarado este viernes que "la política de castigo colectivo" de Israel en la Franja de Gaza y Cisjordania "no logrará obligar a la población palestina a abandonar su territorio ni a privarla de sus legítimos derechos", rechazando así las recientes acusaciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, contra Egipto, al que ha acusado de encarcelar a palestinos "que quieren abandonar una zona de guerra". El Ministerio de Exteriores qatarí ha considerado que las declaraciones de Netanyahu son "una extensión del enfoque de la ocupación de violar los derechos del hermano pueblo palestino, su desprecio por las normas internacionales y sus nocivos esfuerzos por obstruir las oportunidades de paz, especialmente la solución de dos estados".
Balance de la jornada, un paso adelante en la destrucción de Gaza
Este viernes, 5 de septiembre, termina en Gaza con un nuevo símbolo de destrucción. Israel ha bombardeado una torre en Ciudad de Gaza tras amenazar con abrir las “puertas del infierno”. Destruir un edificio alto es el símbolo adecuado, el aviso indudable de las intenciones de Israel en la Franja de Gaza. Arrasar con los edificios supone un paso más para lograr que la población se desplace y se consiga el territorio yermo para la futura reconstrucción del enclave. Israel asegura que ya controla el 40% de Ciudad de Gaza después de tres semanas de ataques. Al menos 18 gazatíes murieron. Hamás divulgó un vídeo de dos rehenes vivos. La intención es transmitir el mensaje de que cualquier ataque comportará la muerte de los pocos rehenes que sigan con vida. En España, las protestas por la participación en La Vuelta de un equipo israelí amenazan la seguridad de la competición. Netanyahu aviva el conflicto felicitando al equipo por su permanencia en la competición, pero los ciclistas tienen miedo.
Gobierno del Líbano anuncia que el ejército implementará el plan para desarmar a Hizbulá
El ejército libanés comenzará a implementar su plan para desarmar a Hizbulá, indicó el ministro de Información, Paul Morcos, al finalizar el viernes una reunión del Gobierno consagrada a este asunto que divide al país. En agosto, bajo fuerte presión de Estados Unidos y el temor de una incremento de los bombardeos israelíes en Líbano, el gobierno de Nawaf Salam ordenó al ejército elaborar un plan que busca desarmar al movimiento chiita pro-iraní antes de fin de año. Hizbulá fue el único grupo que conservó sus armas tras la guerra civil en Líbano entre 1975 y 1990, argumentando que la milicia ejerce una "resistencia" frente a Israel, y rechaza con insistencia la decisión del gobierno libanés de optar por su desarme.
El Consejo de Ministros del Líbano respalda el plan del Ejército para desarmar a Hizbulá
El Consejo de Ministros del Líbano respaldó este viernes el plan preparado por el Ejército para desarmar al grupo chií Hizbulá, que será implementado por la institución castrense en base a sus capacidades sin a dar a conocer los detalles públicamente. "El Gabinete dio la bienvenida al plan y a sus sucesivas etapas para garantizar la implementación de la decisión (...) relativa a limitar las armas a las autoridades legítimas", anunció en rueda de prensa el ministro de Información libanés, Paul Morcos, al término de una reunión gubernamental. "El Consejo de Ministros decidió mantener la confidencialidad del contenido del plan y de sus deliberaciones al respecto y decidió que el jefe del Ejército (Rodolphe Haykal) le presente un informe mensual sobre el asunto", agregó. Haykal fue el encargado de exponer este viernes ante los ministros una hoja de ruta para el desarme de Hizbulá que le había sido encargada a la institución castrense hace un mes, entre crecientes presiones estadounidenses. El plan comenzará a ser aplicado por el Ejército en base a sus capacidades, explicó el ministro de Información, al alertar de que estas son "limitadas".
La OMS registra en Gaza más de un centenar de casos y 11 muertes por el síndrome de Guillain-Barré en un mes
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha anunciado este viernes que en el último mes se han registrado más de un centenar de casos y 11 muertes por el síndrome de Guillain-Barré en la Franja de Gaza, una enfermedad que puede causar debilidad muscular y a veces parálisis. "La falta de alimentos y agua potable y las condiciones de vida estrechas están dejando a las personas con sistemas inmunes debilitados expuestos a más enfermedades. En el último mes se han notificado más de 100 casos de síndrome de Guillain-Barré, con 11 muertes, un síndrome que puede ocurrir después de otra infección y provocar parálisis", ha declarado Tedros durante una rueda de prensa. Tras ello, ha recordado que la ONU declaró hace dos semanas una hambruna en algunas zonas del enclave palestino, donde al menos 370 personas han muerto por desnutrición desde el comienzo del conflicto en octubre de 2023, si bien más de 300 muertes por hambre se han producido en los últimos dos meses.
La 'Global Sumud Flotilla' se dirige hacia Túnez en su camino para llevar ayuda a Gaza
La 'Global Sumud Flotilla' ya ha abandonado la isla de Menorca y se dirige rumbo a Túnez, en su camino para tratar de llegar a la Franja de Gaza con la finalidad de entregar material humanitario vital pese a "los desafíos humanitarios y las crecientes amenazas de los funcionarios israelíes". En un comunicado publicado este viernes, los impulsores han detallado que la mayoría de los barcos están ahora de camino a Túnez y que buques adicionales, entre los que están dos de los cuatro que tuvieron que ser reparados a causa de la tormenta en Barcelona, se preparan para reincorporarse a la flota. Los organizadores han explicado que Túnez y Sicilia (Italia) han ajustado ligeramente los horarios para que zarpen sus flotillas tras los retrasos sufridos por la de Barcelona, que llegó a la localidad de Mahón el pasado miércoles. Decenas de buques zarparán el 7 de septiembre de los puertos de Catania y Túnez, uniéndose a la flotilla de Barcelona en una acción contundente y unida "para desafiar el bloqueo ilegal de Israel a Gaza". Desde la misión humanitaria han exigido que se garantice un paso seguro para la flotilla, se proteja a sus participantes "de la detención ilegal y la intimidación" y "el fin del asedio ilegal de Israel y el genocidio continuo del pueblo palestino".
EEUU sanciona a tres oenegés palestinas cercanas a la Corte Penal Internacional
Estados Unidos sancionó el jueves a tres importantes ONG palestinas a las que acusa de apoyar los intentos de la Corte Penal Internacional (CPI) de procesar a ciudadanos israelís. El Gobierno del presidente Donald Trump considera que la CPI es una amenaza para la seguridad nacional estadounidense y está siendo utilizada como instrumento de guerra legal contra Estados Unidos y su estrecho aliado, Israel. Las oenegés Al-Haq, Al Mezan y el Centro Palestino para los Derechos Humanos (CPDH) "han participado directamente en los intentos de la Corte Penal Internacional para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos israelíes sin el consentimiento de Israel", señaló el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en un comunicado. Las sanciones congelan todos los activos que estas ONG tengan bajo jurisdicción de Estados Unidos, y prohíben cualquier transacción financiera con ellas. Ni Estados Unidos ni Israel son miembros de la CPI, el tribunal permanente con sede en La Haya responsable de procesar y juzgar a las personas acusadas de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Netanyahu celebra que el equipo israelí en La Vuelta no ceda "al odio y a la intimidación"
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha alabado el "gran trabajo" del equipo israelí Israel-Premier Tech en La Vuelta ciclista a España, "por no ceder ante el odio y la intimidación", ante las continuadas protestas pro Palestina que están afectando a la competición deportiva por la presencia del mismo y las peticiones de que se proceda a su expulsión. "Estáis haciendo que Israel esté orgulloso", ha dicho en un breve mensaje en redes sociales en el que ha felicitado de manera expresa al dueño del citado equipo, el empresario Sylvan Adams. "Buen trabajo", les ha dicho a este y a su equipo. Sus palabras se producen después de que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se haya mostrado "partidario" de que se expulse al equipo israelí de la competición bajo el argumento de que es necesario enviar un "mensaje" a Israel como en su momento se hizo con Rusia de que no pueden seguir participando en las competiciones deportivas como si no hubiera pasado nada. Más información, aquí.
Egipto reafirma que el desplazamiento "no es una opción" para los palestinos: "Solo liquidará su causa"
El ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelati, ha afirmado este viernes que el desplazamiento, ya sea voluntario o forzoso, "no es una opción" para los palestinos en la Franja de Gaza, una cuestión que El Cairo ve como una "línea roja" a medida que avanza la ofensiva israelí contra el enclave palestino, donde han muerto ya 64.300 personas. El ministro, que ha asegurado que su país "no va a tolerar el desplazamiento en masa de los palestinos" como parte de un proceso que ha descrito como "genocidio", ha vuelto a criticar las acciones de Israel a medida que miles de residentes de la ciudad de Gaza se niegan a abandonar sus viviendas. "No vamos a dejar que esto pase", ha dicho durante una rueda de prensa durante su visita a Nicosia, la capital de Chipre. Desde allí, ha recordado que estos desplazamientos suponen la "liquidación" y el "final" de la causa palestina y ha hecho hincapié en que "no existe motivo legal o ético alguno para echar a la gente de su tierra", según recoge un comunicado.
