Seísmo
Un terremoto de magnitud 5,2 sacude de nuevo el este de Afganistán
El seísmo tuvo lugar unas horas después de otro de magnitud 5,6 en la misma zona, castigada por el temblor de magnitud 6 que el pasado domingo causó 2.205 muertos
EFE
Un nuevo terremoto de magnitud 5,2 volvió a sacudir en la mañana de este viernes a la ciudad de Asadabad en el este de Afganistán, en la misma región donde el pasado domingo un seísmo de magnitud de 6 provocó 2.205 muertos y 3.640 heridos, de acuerdo con el último recuento.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el último sismo tuvo lugar a las 06:00 hora local de Afganistán (01:30 GMT) y su epicentro estuvo a 39 kilómetros del suroeste de la ciudad de Asadabad, capital de la provincia de Kunar -la más afectada por el terremoto del domingo- a una profundidad de 9,1 kilómetros.
Este nuevo seísmo tuvo lugar unas horas después de que se hubiera reportado otro movimiento de magnitud 5,6 en la misma zona, sin que hasta el momento se conozca sobre nuevas afectaciones.
Los talibanes han confirmado hasta ahora 2.205 muertos y 3.640 heridos a causa del terremoto del pasado domingo, el más letal en las últimas décadas en este país asiático, que arrastra años de crisis humanitarias causadas por las guerras, las catástrofes naturales y las crisis económicas y sociales.
El terremoto ha puesto al límite la capacidad operativa del régimen talibán, que ha desplegado en la zona su principal recurso, sus soldados.
