GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Moscú acusa a Europa de "obstaculizar" la solución a guerra en Ucrania tras la Cumbre de Voluntarios en París

El portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, ha acusado este viernes a los países europeos de "obstaculizar" la resolución del conflicto en Ucrania, después de que la Coalición de Voluntarios haya acordado que al menos 26 de los 35 países que forman parte de ella han comprometido ayudas para una futura fuerza militar en Kiev una vez se alcance un alto el fuego.

"Los europeos obstaculizan la resolución del conflicto en Ucrania. No contribuyen a ella", ha considerado en una entrevista concedida al diario ruso 'Izvestia' en la que ha denunciado además los "intentos" de Europa por convertir a Ucrania en "el centro de todo lo que es antirruso".

Además, en declaraciones realizadas a la agencia de noticias estatal TASS, Peskov ha asegurado que el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, "fue invitado a Moscú para dialogar, no para capitular", mientras que ha asegurado que la elección de la capital rusa para la oferta del Kremlin "fue una propuesta de (el presidente, Vladimir) Putin".