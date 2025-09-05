GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.
Moscú acusa a Europa de "obstaculizar" la solución a guerra en Ucrania tras la Cumbre de Voluntarios en París
El portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, ha acusado este viernes a los países europeos de "obstaculizar" la resolución del conflicto en Ucrania, después de que la Coalición de Voluntarios haya acordado que al menos 26 de los 35 países que forman parte de ella han comprometido ayudas para una futura fuerza militar en Kiev una vez se alcance un alto el fuego.
"Los europeos obstaculizan la resolución del conflicto en Ucrania. No contribuyen a ella", ha considerado en una entrevista concedida al diario ruso 'Izvestia' en la que ha denunciado además los "intentos" de Europa por convertir a Ucrania en "el centro de todo lo que es antirruso".
Además, en declaraciones realizadas a la agencia de noticias estatal TASS, Peskov ha asegurado que el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, "fue invitado a Moscú para dialogar, no para capitular", mientras que ha asegurado que la elección de la capital rusa para la oferta del Kremlin "fue una propuesta de (el presidente, Vladimir) Putin".
Algunas fuentes informan de explosiones en Luhansk y Shostka
Los mapas de actividad en el frente muestran que este jueves se han recrudecido las explosiones y los combates en el frente. Durante las últimas 24 horas los enfrentamientos más duros se registraron en dirección Pokrovsk, cerca de Shakhove, Zapovidne, Zatyshok, Fedorivka, Novoekonomichne, Myrolubivka, Lysivka, Kotlyne, Udachne, Horikhov y en dirección a las ciudades Novyy Donbas, Rodynske, Myrnohrad, Promin, Sukhyy Yar, Pokrovsk, Zvirove, Molodetske, Filiya. Según fuentes ucranianas.
Más drones y choques armados en la guerra de Ucrania durante 2025
Según Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), una organización que monitorea la cobertura mediática e informes militares de Ucrania y Rusia, en las primeras etapas de la invasión, la mayoría de los ataques se llevaban a cabo mediante bombardeos con armas pesadas y artillería, como tanques, misiles y morteros. A medida que la ayuda militar a Ucrania ha disminuido y sus capacidades antiaéreas se han reducido, Rusia ha intensificado el uso de ataques aéreos desde enero de 2024, según ACLED. También se emplean drones con mayor frecuencia. La agencia Reuters informa de que los drones de combate, que pueden fabricarse por tan solo 500 dólares, pueden causar daños significativos a unidades de artillería multimillonarias como los tanques. Este ha llevado al retiro progresivo de unidades de artillería pesada de las líneas del frente. ACLED también descubrió que los enfrentamientos con fuego cruzado a corta distancia han aumentado a medida que las tropas rusas han ido rompiendo lentamente las defensas ucranianas y logrando avances territoriales en el sureste.
España contribuirá a las garantías de seguridad de Ucrania "cuando haya paz"
El Gobierno ha reiterado este jueves que seguirá apoyando a Ucrania tanto tiempo como sea necesario y contribuirá a brindar garantías de seguridad a este país una vez haya paz, después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, haya anunciado que 26 países han comprometido ayudas concretas para garantizar "por tierra, mar y aire" la seguridad de este país tras un eventual alto el fuego con Rusia. Fuentes de Moncloa consultadas por Europa Press han asegurado que España estará "en la solución para Ucrania", igual que ha estado en todo momento en la 'coalición de voluntarios' que busca brindar garantías a este país de que no habrá una nueva agresión rusa en un futuro. Precisamente, el anuncio de Macron se ha producido tras una reunión de esta alianza de más de una treintena de países celebrada en París, en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado por vía telemática tras no poder viajar debido a una avería en su avión. En este sentido, las fuentes han subrayado que como miembro de dicha coalición, España tiene la intención de seguir "proporcionado apoyo a Ucrania el tiempo que sea necesario" y contribuirá "a sus garantías de seguridad cuando se alcance la paz". Se presupone que esa participación será especialmente relevante en términos de dotación de militares.
Ucrania afirma en la ONU que necesita una misión militar de fuerzas aliadas frente a Rusia
La viceministra de Asuntos Exteriores de Ucrania, Mariana Betsa, afirmó este jueves en la ONU que su país necesita una "misión militar de aliados sobre el terreno" para hacer frente a la invasión rusa, o de lo contrario la guerra "continuará". Durante un debate en la Asamblea General sobre los territorios ocupados de Ucrania, Betsa agradeció a los 35 países que se han unido a la Coalición de Voluntarios, que se reúne hoy en París y de la que su país espera obtener garantías concretas de seguridad por tierra, mar y aire que disuadan a Rusia de volver a invadir su territorio una vez termine la actual guerra. En este sentido, aseguró que Ucrania necesita "una misión militar de fuerzas aliadas sobre el terreno" o de lo contrario, "la guerra continuará". Momentos después de su intervención, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que 26 países de la Coalición de Voluntarios se han comprometido a desplegar tropas en Ucrania o a "estar presentes en tierra, mar o aire" para aportar garantías de seguridad a Kiev.
Stubb dice que Europa y Trump están de acuerdo en aumentar la presión contra Rusia
El presidente finlandés, Alexander Stubb, aseguró este jueves en París, al término de su reunión con los líderes de la llamada Coalición de Voluntarios, que Europa y el mandatario estadounidense, Donald Trump, están de acuerdo en aumentar la presión contra el presidente ruso, Vladímir Putin, para que acepte negociar un acuerdo de paz con Ucrania. "La fecha límite que puso el presidente Trump a Putin expiró el lunes y es evidente que Rusia no da ninguna señal de querer la paz. Tanto en esta reunión de la Coalición de Voluntarios como en la conversación telefónica de hoy con Trump hemos estado de acuerdo en que es el momento de aumentar la presión para llevar a Putin a la mesa de negociaciones", dijo Stubb a la prensa finlandesa.
EEUU concretará en pocos días su respaldo al despliegue de la Coalición de Voluntarios
La Coalición de Voluntarios ha concretado los compromisos de sus 35 países miembros con las garantías de seguridad a Ucrania en caso de alto el fuego, lo que incluye el despliegue de tropas por tierra, mar o aire de 26 de ellos y "en los próximos días" se concretará el respaldo que ofrecerá Estados Unidos. Esta es la principal conclusión de la reunión de este grupo de aliados de Kiev que se ha celebrado este jueves en París, y de la conversación telefónica que han mantenido a continuación con el presidente estadounidense, Donald Trump, quien según la versión del presiente francés, Emmanuel Macron, está de acuerdo en poner más presión a Rusia para que se siente a negociar. En una comparecencia ante los medios junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al término del encuentro de los 35 miembros de la Coalición de Voluntarios, Macron ha querido remachar un mensaje: "estamos listos" para dar garantías de seguridad a Ucrania desde el momento en que haya un alto el fuego, un armisticio o un acuerdo de paz.
Meloni y Trump hablaron de que la paz en Ucrania pasa por mantener la presión sobre Rusia
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, mantuvo este jueves una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que coincidieron en que la paz "sólo puede alcanzarse con un enfoque que combine el apoyo continuo a Ucrania" y "la presión colectiva sobre Rusia, también a través de sanciones y garantías de seguridad". Durante la llamada, ambos líderes compartieron los resultados de la reunión celebrada con anterioridad de los países que integran la llamada Coalición de Voluntarios para ayudar a Ucrania y reafirmaron "el sentido de unidad, al reiterar el objetivo común de una paz justa y duradera para Ucrania", informó la oficina de prensa del Gobierno italiano. Paz que, coincidieron, "solo puede alcanzarse con un enfoque que combine el apoyo continuo a Ucrania, la búsqueda del cese de las hostilidades, el mantenimiento de la presión colectiva sobre Rusia, también a través de sanciones, y garantías de seguridad sólidas y creíbles, a definirse en un espíritu de cooperación entre ambas orillas del Atlántico", añadió la nota.
Macron: 26 países se han comprometido a desplegar tropas en Ucrania tras la paz
El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves que 26 países de la Coalición de Voluntarios se han comprometido a desplegar tropas en Ucrania o a "estar presentes en tierra, mar o en los aires" para aportar garantías de seguridad a Kiev. En una comparecencia ante la prensa al término de una reunión de este grupo de 35 aliados de Ucrania en París junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Macron insistió en que esa fuerza de reaseguro no pretende enfrascarse en ninguna guerra con Rusia, sino "garantizar la paz y aportar muy claramente una señal". El objetivo de esas fuerzas, que no estarían en la primera línea de frente, es "prevenir cualquier nueva gran agresión" e implicar a esos 26 países "en la seguridad duradera de Ucrania".
Al menos dos muertos por un ataque ruso contra una misión humanitaria en Chernígov
Al menos dos personas han muerto y otras tres han resultado heridas por un ataque ruso que ha impactado contra una misión humanitaria que participaba en tareas de desminado en la región de Chernígov, según las autoridades ucranianas. Un responsable local, Viacheslav Chaus, ha explicado en su cuenta de Telegram que en la misión participaban trabajadores de la ONG Consejo Danés para los Refugiados. "Primero, los rusos sembraron explosivos y minas en la zona. Ahora, matan a los civiles que arriesgan sus vidas para limpiar el territorio", ha lamentado.
