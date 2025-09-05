Problemas de salud
Joe Biden, operado por un carcinoma
El expresidente de EEUU, al, que se le diagnosticó en mayo un cáncer de próstata "agresivo", ya se había sometido a una cirugía similar en el pecho en febrero de 2023
EP
El expresidente demócrata de Estados Unidos Joe Biden se ha sometido recientemente a una intervención quirúrgica para extirparle células cancerosas de la piel, según ha indicado este jueves su portavoz.
El exmandatario se está recuperando satisfactoriamente de un procedimiento conocido como cirugía de Mohs, que consiste en extirpar el tejido canceroso capa por capa hasta eliminar por completo las células cancerosas, tal y como ha confirmado a la cadena de televisión estadounidense NBC, si bien no ha precisado la fecha de la operación.
Biden ya se sometió a una cirugía similar en el pecho en febrero de 2023, cuando aún estaba al frente de la Casa Blanca, y en mayo de este año, ha sido diagnosticado con un cáncer de próstata "agresivo", de nivel 9 en la escala de Gleason, dentro del Grupo 5, con "metástasis en el hueso", según inició entonces su oficina en un comunicado oficial.
El político se retiró de la carrera presidencial por motivos de edad y su sucesora, Kamala Harris, fue derrotada en las elecciones de noviembre de 2024 por Donald Trump, actual inquilino de la Casa Blanca. Biden, que tiene ahora 82 años, ha sido el presidente más mayor de la historia de Estados Unidos.
- Última hora del accidente del Elevador de Glória de Lisboa
- Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa
- La Global Sumud Flotilla sale hacia Gaza tras volver el domingo a Barcelona por el mal tiempo
- Trump informa del ataque de EEUU a una embarcación con drogas acusada de zarpar de Venezuela
- China escenifica con su desfile militar que pretende crear un nuevo orden mundial y tiene armas y amigos para defenderlo
- “Una nación del tercer mundo”: Trump ataca la sentencia contra sus aranceles con advertencias de un colapso económico
- GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
- Un terremoto de magnitud 6 deja al menos 812 muertos en Afganistán