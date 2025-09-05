El Ejército de Israel afirma que controla el 40% de Ciudad de Gaza tras 700 días de guerra

El Ejército israelí avanza sin piedad por Ciudad de Gaza. Este jueves las autoridades militares han anunciado que ya controlan el 40% de la mayor urbe de los territorios palestinos. A su paso, las tropas han provocado decenas de muertos, incluidos varios niños, y elevados niveles de destrucción. Los ataques continúan alcanzando tiendas de campaña improvisadas, bloques de apartamentos y edificios residenciales donde el más de un millón de desplazados trata de refugiarse de la violencia. El Ejército se prepara para la segunda fase de la operación militar que incluiría ataques aéreos generalizados y órdenes de evacuación masivas.

“Ahora se está quitando el cerrojo de las puertas del infierno en Gaza”, ha anunciado el ministro de Defensa, Israel Katz, en X. “El primer aviso de evacuación se entrega a un rascacielos terrorista en la ciudad de Gaza antes de un ataque”, ha explicado. “Cuando la puerta se abra, no se cerrará y la actividad del Ejército israelí aumentará hasta que los asesinos y violadores de Hamás acepten las condiciones de Israel para el fin de la guerra, principalmente la liberación de todos los rehenes y el desarme, o serán destruidos”, ha añadido, a la vez que los periodistas palestinos sobre el terreno confirman que las tropas israelíes ya están operando en el corazón de la ciudad.

Según ha explicado el corresponsal de Al Jazeera, Tareq Abu Azzem, las tropas israelíes están tratando de controlar de forma gradual las zonas restantes de Ciudad de Gaza e intentando demoler el barrio de Sheikh Radwan, uno de los más concurridos de la urbe, cerca al que era el mayor hospital del enclave, el hospital al Shifa. Gran parte de la población está huyendo hacia el oeste de la ciudad, pero es cuestión de días que los soldados lleguen allí. Las autoridades militares evalúan que alrededor de 200.000 de los aproximadamente un millón de residentes de Ciudad de Gaza se negarán a evacuar a medida que se acerca la conquista de la urbe planeada por los militares.

Vídeos de rehenes

Además, representantes castrenses han advertido a las familias de los rehenes que las operaciones planeadas en Ciudad de Gaza aumentan las posibilidades de herir o matar a rehenes vivos o de que los cautivos muertos desaparezcan, alegando la falta de información precisa sobre su paradero. A su vez, les han sugerido que se preparen para “terror psicológico” por parte de Hamás, incluidos vídeos de sus seres queridos desde el cautiverio. Este viernes, el grupo palestino ha compartido un vídeo de los rehenes Guy Gilboa-Dalal y Alon Ohel. Se trata de la primera prueba de vida de Ohel desde que fue secuestrado el 7 de octubre de 2023.

Las familias de los rehenes han expresado su sorpresa y preocupación ante los informes del Ejército israelí. “Lamentablemente, no hemos oído hablar de ninguna medida para protegerlos, ni se nos ha presentado ningún plan que garantice que la Operación Carros de Hierro Parte 2 no conduzca a otra tragedia como el asesinato de los seis rehenes” que tuvo lugar en septiembre del año pasado, ha dicho el Foro de las Familias de los Rehenes y Desaparecidos en un comunicado. “Estamos consternados por la decisión del jefe de Estado Mayor [Eyal Zamir] de cooperar con una guerra innecesaria, especialmente cuando él mismo cree que los mismos objetivos pueden lograrse por medios que no pongan en peligro a los rehenes ni a los soldados”, ha añadido.

700 días

Precisamente este viernes se cumplen 700 días del ataque de Hamás, del inicio de la guerra en la Franja de Gaza y del principio de un largo cautiverio para sus seres queridos. Para seguir presionando a Netanyahu para que acepte el acuerdo de alto el fuego que ponga fin a todo, centenares de personas han salido a la calle a través de distintas acciones contra ministros que se oponen a la tregua. Mientras, en el enclave palestino, han continuado los violentos ataques, con 44 personas muertas desde esta madrugada. Al menos 30 de ellas han perdido la vida en Ciudad de Gaza, siete de las cuales eran niños.

El ministerio de Salud de Gaza ha denunciado que, desde el 7 de octubre de 2023, mueren de media 28 niños al día. “Lo impensable no se avecina en Gaza, ya está aquí”, ha denunciado Tess Ingram, portavoz de UNICEF, la organización de las Naciones Unidas para la infancia, a la vez que ha advertido que “la infancia no puede sobrevivir” en Ciudad de Gaza, mientras Israel se prepara para capturar la metrópoli en medio de su guerra contra la organización militante palestina Hamás. “La desnutrición y la hambruna están debilitando el cuerpo de los niños, ya que el desplazamiento los despoja de refugio y atención, y los bombardeos amenazan cada uno de sus movimientos”, ha constatado.