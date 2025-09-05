DIRECTO GAZA: última hora del conflicto en Oriente Próximo

En Directo
La ONU dice que una "operación intensificada" en ciudad de Gaza podría desplazar a un millón de personas
Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Israel en todo el mundo.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
Irán reitera ante los líderes de Hamás el apoyo a "la resistencia" de los palestinos
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha mostrado su apoyo al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en un encuentro que ha mantenido este jueves en Qatar con altos cargos de la milicia en el que ha elogiado la "perseverancia del pueblo palestino" ante los ataques de Israel y enfatizado el apoyo de Teherán a "la resistencia legítima y legal del pueblo palestino".
Araqchi, "elogiando la legendaria perseverancia del pueblo palestino frente a los crímenes sin precedentes del régimen sionista, ha enfatizado la postura de principios de la República Islámica de Irán de apoyar la resistencia legítima y legal del pueblo palestino contra la ocupación hasta la plena realización de sus derechos", ha recogido la Portavocía ministerial a través de Telegram.
La Global Sumud Flotilla pone rumbo a Túnez tras atracar dos días en Menorca
La Global Sumud Flotilla ha salido este jueves de Menorca y ya se dirige a Túnez después de haber pasado unos días atracada para reparar algunos barcos averiados por los efectos de la tormenta. Así lo ha confirmado con un vídeo en sus redes sociales la exalcaldesa de Barcelona y activista Ada Colau, que se encuentra embarcada en uno de los navíos que participan en esta acción que pretende abrir un corredor humanitario hacia la Franja de Gaza y romper el bloqueo de Israel. Colau ha indicado que la tormenta ha hecho que las barcas más pequeñas tuvieran estas "necesidades técnicas" de parar pero ha incidido en que este alto les ha servido para reorganizar la expedición y asistir a jornadas de formación en caso de emergencia. De este modo, ha indicado que siguen con su misión de abrir este corredor humanitario, algo que ha recriminado que "deberían estar haciendo los gobiernos" por lo que "tiene que hacerlo la población". Colau ha puesto en valor las manifestaciones propalestinas en Bilbao al paso de la Vuelta a España o las advertencias de los estibadores italianos para paralizar los puertos de su país.
EEUU advirtió a Francia sobre posibles planes de anexión de Israel, según Rubio
El jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio criticó el jueves a Francia y otros países que se disponen a reconocer un Estado palestino, y afirmó que les había advertido sobre posibles represalias de Israel a través de la anexión de Cisjordania. Rubio se negó a sumarse a la condena mundial contra el plan de colonización en Cisjordania aprobado por Israel y que compromete la posibilidad de un Estado palestino. Una veintena de países, entre ellos Reino Unido, Francia, España, Italia y Canadá, rechazaron en agosto un proyecto clave de construcción de 3.400 viviendas en la Cisjordania ocupada, pues dividiría este territorio palestino en dos. "En cuanto a lo que están viendo con Cisjordania y la anexión, no es algo definitivo. Es algo que se está debatiendo en algunos sectores de la política de Israel. No voy a insistir en eso hoy", dijo Rubio en el marco de una visita a la capital ecuatoriana. "Lo que sí les diré es que era totalmente previsible", añadió. El proyecto de construcción provocó una fuerte oposición internacional. La ONU y la Unión Europea instaron a Israel a renunciar al plan.
Israel dice controlar ya el 40% de la ciudad de Gaza tras intensificar sus operaciones en la zona
El Ejército israelí ha afirmado este jueves que controla ya el 40% de la ciudad de Gaza en medio de una ampliación de sus operaciones militares para ocupar por completo la zona, considerada por Israel como un bastión político y militar del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "Las operaciones continuarán expandiéndose e intensificándose en los próximos días. Hamás se enfrentará a las fuerzas israelíes en la ciudad de Gaza con toda su fuerza. Aumentaremos la presión sobre Hamás hasta derrotarlo", ha advertido el portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, en declaraciones a la prensa.
Albares, "partidario" de expulsar al equipo israelí de La Vuelta para enviar un mensaje a Israel como se hizo con Rusia
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha mostrado "partidario" de la expulsión del equipo Israel Premier Tech de La Vuelta ciclista para enviar un "mensaje" a Israel, al igual que se hizo con Rusia, de que no se puede continuar "como si no pasara nada" con las competiciones deportivas. En una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, Albares ha dejado claro que la decisión de expulsar al equipo ciclista israelí no le corresponde al Gobierno, sino a la Unión Ciclista Internacional (UCI), y que el Ejecutivo tampoco ha tenido "nada que decir en la participación".
Israel tilda de "totalmente inaceptables" las recientes declaraciones de Ribera sobre el "genocidio" en Gaza
El Gobierno israelí ha tildado de "totalmente inaceptables" las recientes declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, quien ha lamentado este jueves que Europa sea incapaz de "hablar con una sola voz" sobre el "genocidio" en Gaza. "En lugar de repetir como un loro el libelo de sangre del 'genocidio' difundido por Hamás, Ribera debería haber pedido la liberación de todos los rehenes y que Hamás deponga las armas para que la guerra pueda terminar", ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Oren Marmorstein, en un comunicado.
El Papa pide a Herzog un "alto al fuego" en Gaza y este reclama la liberación de los rehenes israelíes
El Papa León XIV ha reclamado este jueves al presidente de Israel, Isaac Herzog, un "alto al fuego permanente" en Gaza y que se facilite la entrega de ayuda humanitaria, mientras Herzog ha asegurado que están haciendo "enormes esfuerzos" para que llegue esta ayuda y ha reclamado que "se intensifiquen los esfuerzos internacionales" para la liberación de los rehenes israelíes secuestrados por Hamas. Posteriormente, Herzog se reunió con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, acompañado por el secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, Paul R. Gallagher.
El Ejército de Israel intercepta dos drones lanzados desde Yemen
El Ejército de Israel ha informado este jueves de que ha interceptado otros dos drones lanzados desde Yemen contra su territorio, los cuales han sido derribados antes de que entraran en el espacio aéreo israelí. Las fuerzas de seguridad del país han indicado en un comunicado que no se han activado las alarmas antiaéreas, tal y como indica el protocolo de las Fuerzas Armadas, que han difundido una serie de vídeos en los que se pueden observar los artefactos interceptados. El lanzamiento en cuestión ha tenido lugar tan solo horas después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazara con provocar las "diez plagas" a los rebeldes hutíes tras sus últimos lanzamientos de misiles y drones contra el país. "Los hutíes han vuelto a disparar misiles contra Israel. La plaga de oscuridad, la plaga (de la muerte) del primogénito. Completaremos todas las diez plagas", dijo previamente Katz en un breve mensaje publicado en su cuenta en la red social X.
Solo uno de cada cuatro detenidos en Gaza son milicianos, según investigación con datos israelíes
Solo uno de cada cuatro palestinos de los miles de detenidos en la Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva bélica son identificados como milicianos por el Ejército israelí, según una investigación conjunta publicada este jueves por el diario The Guardian y la revista israelí '+972 Magazine' en base a datos del Ejército israelí. Las cifras, que parten del confidencial Directorio de Inteligencia Militar (AMAN, por sus siglas en hebreo) y de estadísticas del sistema penitenciario israelí difundidas en procedimientos legales, reflejan que la vasta mayoría de los palestinos retenidos son civiles.
La vicepresidenta de la Comisión Europea, la española Teresa Ribera, califica la situación en Gaza de "genocidio"
La vicepresidenta de la Comisión Europea, la española Teresa Ribera, calificó el jueves la situación en Gaza de "genocidio" y criticó al bloque de 27 países por no actuar para detenerlo. Es la primera miembro del ejecutivo europeo en expresarse así. "El genocidio en Gaza pone de manifiesto el fracaso de Europa a la hora de actuar y hablar con una sola voz, mientras se propagan las manifestaciones por las ciudades europeas", afirmó Ribera durante un discurso en la universidad de Sciences Po París. Los Veintisiete se han mostrado especialmente divididos sobre la actitud que deben adoptar hacia Israel desde el inicio de su guerra en Gaza contra Hamás, en respuesta al ataque que llevó a cabo este movimiento islamista palestino el 7 de octubre de 2023 en territorio israelí. Varios países, entre ellos Alemania, insisten en el derecho de Israel a defenderse, respetando el derecho internacional, mientras que otros, como España, denuncian desde hace varios meses un "genocidio" contra los palestinos de Gaza.
