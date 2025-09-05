Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crisis en Downing Street

Dimite la número dos del Gobierno británico por presunta evasión fiscal en la compra de una vivienda

Las conclusiones desfavorables de una investigación independiente y la presión de la oposición han obligado al primer ministro, Keir Starmer, a aceptar la renuncia

Angela Rayner.

Angela Rayner. / Europa Press

Lucas Font

Lucas Font

Londres
La viceprimera ministra del Reino Unido, Angela Rayner, ha renunciado este viernes a su cargo tras varios días en la cuerda floja por presunta evasión de impuestos. La número dos del Partido Laborista ha abandonado sus funciones después de reconocer que pagó menos impuestos de los que debía en la compra de una vivienda en Hove, en el sur de Inglaterra. A pesar de que lo ha atribuido a un error de sus asesores legales, las conclusiones desfavorables de una investigación independiente y la presión de la oposición han obligado al primer ministro, Keir Starmer, a aceptar la renuncia.

El escándalo ha supuesto un nuevo golpe para el Gobierno laborista, cuya popularidad está en caída libre por la maltrecha situación económica y por su incapacidad para frenar la llegada irregular de inmigrantes al país. Starmer deberá recomponer ahora su Gobierno para tratar de levantar el vuelo apenas 14 meses después de su aplastante victoria en las elecciones generales. La dimisión de Rayner ha dado un nuevo impulso al partido de derecha populista Reform UK, el cual se sitúa como primera fuerza en las encuestas con una cómoda ventaja respecto al Partido Laborista y al Partido Conservador. 

